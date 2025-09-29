नवरात्रीच्या आठव्या दिवशी घटाला अर्पण करा 'ही' माळ; काय आहे आजचा शुभ मुहूर्त?, वाचा पंचांग
शारदीय नवरात्र उत्सवाला (Shardiya Navratri) 22 सप्टेंबरपासून सुरूवात झाली आहे. काय आहे आजचा शुभ मुहूर्त, शुभ योग, राहूकाळ, करण जाणून घ्या सविस्तर 'ईटीव्ही भारत'च्या पंचांगातून...
मुंबई : हिंदू धर्मात नवरात्रीला खुप महत्व आहे. यंदा 22 सप्टेंबरपासून 'शारदीय नवरात्री' उत्सवाला (Shardiya Navratri) सुरुवात झाली आहे. आज शारदीय नवरात्रीचा आठवा दिवस आहे. आज कोणती माळ (Nine Flower Mala) आहे? जाणून घ्या.
- आजची तारीख : 29-09-2025 सोमवार
- आजची तिथी : शुक्ल सप्तमी
- आजचे नक्षत्र : मूळ
- अमृतकाळ : 13:56 to 15:26
- राहूकाळ : 07:56 to 09:26
- सुर्योदय : 06:26:00 सकाळी
- सुर्यास्त : 06:26:00 सायंकाळी
- महागौरी (आठवा दिवस) : नवरात्रीच्या आठव्या दिवशी महागौरी देवीची पूजा केली जाते. तांबडी फुले, कमळ, जास्वंद, कण्हेर किंवा गुलाबाच्या फुलांची माळ अर्पण केली जाते.
- देवी महागौरी (Goddess Mahagauri) : अष्टमी किंवा नवरात्रीचा आठवा दिवस देवी महागौरीचा आहे. ती बैल किंवा पांढर्या हत्तीवर स्वार होऊन हातात त्रिशूल आणि डमरू घेऊन चार हात असलेली देवी आहे. तिचा आवडता रंग 'मोरपंखी' हिरवा आहे. महागौरीला भाविक नारळ अर्पण करतात.
वार : वार म्हणजे दिवस. आठवडाभरात सात दिवस येतात. सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार या सात वारांना ग्रहांची नावे देण्यात आली आहेत.
योग : नक्षत्राप्रमाणे योगाचे 27 प्रकार आहेत. सूर्य-चंद्राच्या विशेष अंतराच्या स्थितीला 'योग' म्हणतात. विषकुंभ, प्रीती, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृती, शूल, गंड, वृद्धी, ध्रुव, व्याघट, हर्षन, वज्र, सिद्धी, व्यातिपात, वरीयन, परिघ, शिव, सिद्ध, साध्या, शुभ, शुक्ल , ब्रह्मा , इंद्र आणि वैधृती ही अंतराच्या आधारे तयार झालेल्या 27 योगांची नावे आहेत.
करण : एका तिथीमध्ये दोन करण असतात. तारखेच्या पूर्वार्धात एक आणि तारखेच्या उत्तरार्धात एक. एकूण 11 करणांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत - बाव, बलव, कौलव, तैतिल, गर, वाणीज, विष्टी, शकुनी, चतुष्पाद, नाग आणि किस्तुघ्न. व्यष्टी करणला भद्रा म्हणतात आणि भद्रामध्ये शुभ कार्य निषिद्ध मानले जाते.
