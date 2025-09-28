ETV Bharat / spiritual

नवरात्रीच्या सातव्या दिवशी घटाला अर्पण करा 'ही' माळ; काय आहे आजचा शुभ मुहूर्त?, वाचा पंचांग

शारदीय नवरात्र उत्सवाला (Shardiya Navratri) 22 सप्टेंबरपासून सुरूवात झाली आहे. काय आहे आजचा शुभ मुहूर्त, शुभ योग, राहूकाळ, करण जाणून घ्या सविस्तर 'ईटीव्ही भारत'च्या पंचांगातून...

Shardiya Navratri
शारदीय नवरात्र (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 28, 2025 at 12:10 AM IST

1 Min Read
मुंबई : हिंदू धर्मात नवरात्रीला खुप महत्व आहे. यंदा 22 सप्टेंबरपासून 'शारदीय नवरात्री' उत्सवाला (Shardiya Navratri) सुरुवात झाली आहे. आज शारदीय नवरात्रीचा सातवा दिवस आहे. आज कोणती माळ (Nine Flower Mala) आहे? जाणून घ्या.

  • आजची तारीख : 28-09-2025 रविवार
  • आजची तिथी : शुक्ल षष्ठी
  • आजचे नक्षत्र : ज्येष्ठा
  • अमृतकाळ : 15:27 to 16:57
  • राहूकाळ : 16:57 to 18:27
  • सुर्योदय : 06:26:00 सकाळी
  • सुर्यास्त : 06:27:00 सायंकाळी
  • कालरात्री (सातवा दिवस) : नवरात्रीच्या सातव्या दिवशी देवीला झेंडू किंवा नारिंगी रंगाच्या फुलांची माळ अर्पण केली जाते.
  • 28 सप्टेंबर 2025 – केशरी रंग (रविवार) - Orange ( रंग केशरी हा रंग शांतता, ज्ञानाचे प्रतीक आहे. हा मनाला उत्साही ठेवतो.)
  • कालरात्री देवी (Goddess Kalaratri) : नवरात्रीचा सातवा दिवस देवी पार्वतीच्या सर्वात उग्र स्वरूपांपैकी एक आहे. तिला कालरात्री अथवा काली म्हणूनही ओळखले जाते. शुंभ आणि निशुंभ या राक्षसांना मारण्यासाठी देवीनं तिच्या त्वचेच्या रंगाचा त्याग केला. ती गडद रंग स्वीकारला. ती गाढवावर स्वार होते. तिला चार हात आहेत. तिच्याकडं तलवार, त्रिशूळ आणि एक फास आहे. चौथा हात भक्तांना आशीर्वाद देण्यासाठी अभय आणि वरद मुद्रा आहे. तिचा आवडता रंग 'केशरी' आहे. प्रसाद म्हणून भक्त देवीला गूळ देतात.

वार : वार म्हणजे दिवस. आठवडाभरात सात दिवस येतात. सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार या सात वारांना ग्रहांची नावे देण्यात आली आहेत.

योग : नक्षत्राप्रमाणे योगाचे 27 प्रकार आहेत. सूर्य-चंद्राच्या विशेष अंतराच्या स्थितीला 'योग' म्हणतात. विषकुंभ, प्रीती, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृती, शूल, गंड, वृद्धी, ध्रुव, व्याघट, हर्षन, वज्र, सिद्धी, व्यातिपात, वरीयन, परिघ, शिव, सिद्ध, साध्या, शुभ, शुक्ल , ब्रह्मा , इंद्र आणि वैधृती ही अंतराच्या आधारे तयार झालेल्या 27 योगांची नावे आहेत.

करण : एका तिथीमध्ये दोन करण असतात. तारखेच्या पूर्वार्धात एक आणि तारखेच्या उत्तरार्धात एक. एकूण 11 करणांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत - बाव, बलव, कौलव, तैतिल, गर, वाणीज, विष्टी, शकुनी, चतुष्पाद, नाग आणि किस्तुघ्न. व्यष्टी करणला भद्रा म्हणतात आणि भद्रामध्ये शुभ कार्य निषिद्ध मानले जाते.

