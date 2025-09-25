नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी घटाला अर्पण करा 'ही' माळ; काय आहे आजचा शुभ मुहूर्त?, वाचा पंचांग
शारदीय नवरात्र उत्सवाला (Shardiya Navratri) 22 सप्टेंबरपासून सुरूवात झाली आहे. काय आहे आजचा शुभ मुहूर्त, शुभ योग, राहूकाळ, करण जाणून घ्या सविस्तर 'ईटीव्ही भारत'च्या पंचांगातून...
Published : September 25, 2025 at 12:30 AM IST
मुंबई : हिंदू धर्मात नवरात्रीला खुप महत्व आहे. यंदा 22 सप्टेंबरपासून 'शारदीय नवरात्री' उत्सवाला (Shardiya Navratri) सुरुवात झाली आहे. आज शारदीय नवरात्रीचा चौथा दिवस आहे. आज कोणती माळ (Nine Flower Mala) आहे? जाणून घ्या.
- आजची तारीख : 25-09-2025 गुरूवार
- आजची तिथी : शुक्ल तृतीया
- आजचे नक्षत्र : चित्रा
- अमृतकाळ : 09:26 to 10:57
- राहूकाळ : 13:58 to 15:29
- सुर्योदय : 06:25:00 सकाळी
- सुर्यास्त : 06:30:00 सायंकाळी
- कुष्मांडा (चौथा दिवस) : वरात्रीच्या चौथ्या दिवशी घटाला केशरी अथवा भगवी फुले, अबोली, तेरडा, अशोक किंवा तिळाची फुलांची माळ अर्पण करा.
- कुष्मांडा देवी (Goddess Kushmanda) : चौथ्या दिवशी, भक्त देवी कुष्मांडाची पूजा करतात. तिला विश्वाची जननी म्हणूनही ओळखले जाते. तिनं तिच्या दिव्य आणि तेजस्वी हास्यानं जग निर्माण केल्याची भाविकांची श्रद्धा आहे. तिला आठ हात असून ती सिंहावर स्वार होते. यावेळी, भक्त तिला मालपुवा देतात. ते तिचे आवडते खाद्य मानले जाते. तिचा आवडता 'रंग पिवळा' आहे.
- 25 सप्टेंबर 2025 : पिवळा रंग (गुरुवार) - Yellow ( पिवळा रंग म्हणजे आनंद आणि तेज.)
नक्षत्र : आकाशातील ताऱ्यांच्या समूहाला 'नक्षत्र' म्हणतात. यात 27 नक्षत्रांचा समावेश आहे आणि या नक्षत्रांवर नऊ ग्रह आहेत. अश्विन नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगाशिरा नक्षत्र, अर्द्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्वाक्षत्रगुण, नक्षत्र. विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठ नक्षत्र, मूल नक्षत्र, पूर्वाषादा नक्षत्र, उत्तराषाद नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, घनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र, उत्तराक्षत्रपदा, नक्षत्र नक्षत्र हे 27 नक्षत्रांची नावे आहेत.
वार : वार म्हणजे दिवस. आठवडाभरात सात दिवस येतात. सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार या सात वारांना ग्रहांची नावे देण्यात आली आहेत.
हेही वाचा -