नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी घटाला अर्पण करा 'ही' माळ; काय आहे आजचा शुभ मुहूर्त?, वाचा पंचांग

शारदीय नवरात्र उत्सवाला (Shardiya Navratri) 22 सप्टेंबरपासून सुरूवात झाली आहे. काय आहे आजचा शुभ मुहूर्त, शुभ योग, राहूकाळ, करण जाणून घ्या सविस्तर 'ईटीव्ही भारत'च्या पंचांगातून...

Shardiya Navratri 2025
नवरात्री तिसरी माळ (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 24, 2025 at 12:15 AM IST

मुंबई : हिंदू धर्मात नवरात्रीला खुप महत्व आहे. यंदा 22 सप्टेंबरपासून 'शारदीय नवरात्री' उत्सवाला (Shardiya Navratri 2025) सुरुवात झाली आहे. आज शारदीय नवरात्रीचा तिसरा दिवस आहे.

  • आजची तारीख : 24-09-2025 बुधवार
  • आजची तिथी : शुक्ल तृतीया
  • आजचे नक्षत्र : चित्रा
  • अमृतकाळ : 13:58 to 15:29
  • राहूकाळ : 12:28 to 13:58
  • सुर्योदय : 06:25:00 सकाळी
  • सुर्यास्त : 06:31:00 सायंकाळी

चंद्रघंटा (तिसरा दिवस) : नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी घटाला निळी फुले, गोकर्णीच्या किंवा कृष्णकमळ फुलाची माळ अर्पण करा.

नक्षत्र : आकाशातील ताऱ्यांच्या समूहाला 'नक्षत्र' म्हणतात. यात 27 नक्षत्रांचा समावेश आहे आणि या नक्षत्रांवर नऊ ग्रह आहेत. अश्विन नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगाशिरा नक्षत्र, अर्द्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्वाक्षत्रगुण, नक्षत्र. विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठ नक्षत्र, मूल नक्षत्र, पूर्वाषादा नक्षत्र, उत्तराषाद नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, घनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र, उत्तराक्षत्रपदा, नक्षत्र नक्षत्र हे 27 नक्षत्रांची नावे आहेत.

वार : वार म्हणजे दिवस. आठवडाभरात सात दिवस येतात. सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार या सात वारांना ग्रहांची नावे देण्यात आली आहेत.

योग : नक्षत्राप्रमाणे योगाचे 27 प्रकार आहेत. सूर्य-चंद्राच्या विशेष अंतराच्या स्थितीला 'योग' म्हणतात. विषकुंभ, प्रीती, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृती, शूल, गंड, वृद्धी, ध्रुव, व्याघट, हर्षन, वज्र, सिद्धी, व्यातिपात, वरीयन, परिघ, शिव, सिद्ध, साध्या, शुभ, शुक्ल , ब्रह्मा , इंद्र आणि वैधृती ही अंतराच्या आधारे तयार झालेल्या 27 योगांची नावे आहेत.

करण : एका तिथीमध्ये दोन करण असतात. तारखेच्या पूर्वार्धात एक आणि तारखेच्या उत्तरार्धात एक. एकूण 11 करणांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत - बाव, बलव, कौलव, तैतिल, गर, वाणीज, विष्टी, शकुनी, चतुष्पाद, नाग आणि किस्तुघ्न. व्यष्टी करणला भद्रा म्हणतात आणि भद्रामध्ये शुभ कार्य निषिद्ध मानले जाते.

