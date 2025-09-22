ETV Bharat / spiritual

शारदीय नवरात्रीत 'या' शुभ मुहूर्तावर करा घटस्थापना; जाणून घ्या शुभ मुहूर्त आणि पंचांग

हिंदू धर्मात नवरात्रीला (Shardiya Navratri 2025) खूप महत्त्व आहे. शारदीय नवरात्रीचा उत्सव (Navratri Festival) जवळ आला आहे. हा उत्सव दुर्गा देवीला समर्पित आहे.

Ghatasthapana
घटस्थापना (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 22, 2025

मुंबई : 22 सप्टेंबरपासून नवरात्रीला (Navratri Festival) सुरुवात होत आहे. प्रतिपदेच्या दिवशी घटस्थापना (Ghatasthapana) केली जाते. नवरात्रीचं व्रत करुन दुर्गा मातेची पूजा केली जाते. घटस्थापनेलाच 'कलश स्थापना' (Kalash Sthapana) म्हटलं जातं. तेव्हा नवरात्रोत्सवासाठी घटस्थापना कशी कराल? काय शुभ मुहूर्त जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'च्या बातमीतून.

  • आजची तारीख : 22-09-2025 सोमवार
  • आजची तिथी : शुक्ल प्रतिपदा
  • आजचे नक्षत्र : उत्तराफाल्गुनी
  • अमृतकाळ : 13:59 to 15:30
  • राहूकाळ : 07:55 to 09:26
  • सुर्योदय : 06:24:00 सकाळी
  • सुर्यास्त : 06:32:00 सायंकाळी

घटस्थापना शुभ मुहूर्त (Ghatasthapana Muhurta) : यावेळी सोमवारी, 22 सप्टेंबर 2025 पासून शारदीय नवरात्री उत्साहाला सुरुवात होत आहे. शारदीय नवरात्रोत्सवाची सांगता 2 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. 22 सप्टेंबरला सकाळी 10.26 वाजेपर्यंत घटस्थापना करावी, अशी माहिती पुरोहित संघाचे अध्यक्ष सतीश शुक्ल यांनी दिली.

घटस्थापना कशी करावी? : घटस्थपना करताना देवीची मूर्ती किंवा फोटो स्थापन करावा. यानंतर मातीवर कलश ठेवावा. फुले, अक्षता आणि गंगाजल घेऊन वरुण देवतेचे आवाहन करावे. कलशात सर्वोषधी आणि पंचरत्न ठेवावे. कलशाखाली असलेल्या मातीत सप्तधान्य तीळ, जव, तांदूळ, मूग, बाजरी आणि सप्तमृतिका मिसळावे. आंब्याची पाने कलशात ठेवावीत. कलशावर एका पात्रात धान्य भरुन त्यावर एक दीप प्रज्ज्वलित करावा. यानंतर कलशावर लाल रंगाचे वस्त्र लपेटून नारळ ठेवावा. त्यानंतर कलशाखाली असलेल्या मातीत जव पसरावे. यानंतर देवीचे ध्यान करावे तिची मनोभावे पूजा आणि आरती करावी. दुर्गा सप्तशती पठण करावी. देवीच्या घटाजवळील दिवा दहा दिवस प्रज्वलित ठेवावा. असं पुरोहित संघाचे अध्यक्ष सतीश शुक्ल यांनी सांगितलं.

कन्या पूजा महत्व: नवरात्रीत शक्तीची उपासना केली जाते. देवी आईची उपासना केल्याशिवाय शक्ती येत नसते. जगात स्त्री ही देवीचा अंश आहे अशी मान्यता आहे. म्हणून नवरात्रीत 2 ते 10 वर्षांपर्यंत वयाच्या मुलींची पूजा करण्याची परंपरा आहे. या मुलींना साक्षात देवीचं रूप मानलं जाते. यांना कुमारिका असं म्हणतात. कुमारिकांच्या पायांचे पूजन करून त्यांना जेवण आणि भेटवस्तू देण्याची प्रथा चालत आली असून याला धर्मिक महत्व आहे.

