नवरात्रीच्या नऊ माळा; पहिल्या दिवशी घटाला अर्पण करा 'ही' माळ

नवरात्रीतल्या नऊ दिवसांपैकी प्रत्येक दिवशी देवीला वेगवेगळ्या फुलांच्या माळा घालायची प्रथा आहे. चला जाणून घेऊया घटस्थापनेला नऊ दिवस कुठली माळ (Nine Flower Mala) अर्पण करातात.

नवरात्रीच्या नऊ माळा (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 21, 2025 at 6:13 PM IST

Updated : September 21, 2025 at 6:44 PM IST

Shardiya Navratri 2025 : हिंदू धर्मात नवरात्रीला खुप महत्व आहे. यंदा 22 सप्टेंबरपासून 'शारदीय नवरात्री' उत्सवाला (Shardiya Navratri 2025) सुरुवात होणार आहे. नवरात्रीमध्ये भक्त दररोज दुर्गेच्या नऊ रूपांची पूजा करतात. देवीला फुलांच्या माळा (Nine Flower Mala) अर्पण करतात.

प्रत्येक दिवसाची माळ कोणती? :

  • शैलपुत्री (पहिला दिवस) : या दिवशी विड्याच्या पानांची माळ अर्पण केली जाते.
  • ब्रह्मचारिणी (दुसरा दिवस) : या दिवशी अनंत, मोगरा, चमेली, किंवा तगर यासारख्या पांढऱ्या फुलांची माळ अर्पण केली जाते.
  • चंद्रघंटा (तिसरा दिवस) : या दिवशी निळी फुले, गोकर्णीच्या किंवा कृष्णकमळ फुलाची माळ अर्पण केली जाते.
  • कुष्मांडा (चौथा दिवस) : या दिवशी केशरी अथवा भगवी फुले, अबोली, तेरडा, अशोक किंवा तिळाची फुलांची माळ अर्पण केली जाते.
  • स्कंदमाता (पाचवा दिवस) : या दिवशी स्कंदमातेची पूजा केली जाते. बेल किंवा कुंकवाची माळ अर्पण केली जाते.
  • कात्यायनी (सहावा दिवस) : या दिवशी देवी कात्यायनीची पूजा होते. कर्दळीच्या फुलांची माळ अर्पण केली जाते.
  • कालरात्री (सातवा दिवस) : या दिवशी झेंडू किंवा नारिंगीची फुल्यांची माळ अर्पण केली जाते.
  • महागौरी (आठवा दिवस) : या दिवशी महागौरी देवीची पूजा केली जाते. तांबडी फुले, कमळ, जास्वंद, कण्हेर किंवा गुलाबाच्या फुलांची माळ अर्पण केली जाते.
  • सिद्धिदात्री (नववा दिवस) : या दिवशी सिद्धिदात्री देवीची पूजा करून नवरात्र संपते. कुंकुमार्चन करतात.

घटाला माळा वाहण्याचा उद्देश : नवरात्रीत आदिशक्तीची आराधना केली जाते. या नऊ दिवसांच्या उत्सवामध्ये नऊ देवींची पूजा केली जाते आणि प्रत्येक दिवसासाठी एक विशिष्ट माळ अर्पण केली जाते. या माळा अर्पण केल्यानं देवी प्रसन्न होते. भक्तांना आशीर्वाद देते, असं मानलं जातं. या उत्सवामुळं समाजामध्ये आणि संस्कृतीमध्ये एकतेची भावना वाढते.

(टीप - सदरील लेख प्राप्त माहितीवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही. ईटीव्ही भारत कोणत्याही अंधश्रद्धेला खतपाणी घालत नाही.)

