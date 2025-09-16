शारदीय नवरात्रीत देवीच्या 'या' नऊ रुपांची करा पूजा; घरात येईल सुख-समृद्धी
शारदीय नवरात्री (Navratri 2025) देशभरात मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. हा उत्सव दुर्गा देवीला समर्पित आहे. पाहुयात नवरात्रीच्या कोणत्या दिवशी कोणत्या देवीची पूजा करावी.
Shardiya Navratri 2025 : हिंदू धर्मात 'शारदीय नवरात्री' मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते. यंदा सोमवारी, (22 सप्टेंबर 2025) पासून शारदीय नवरात्री (Navratri 2025) उत्साहाला सुरुवात होत आहे. शारदीय नवरात्रोत्सवाची सांगता 2 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. नवरात्रीत नऊ दिवस माता दुर्गेच्या नऊ रूपांची पूजा केली जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार नवरात्रीत देवीची मनोभावे पूजा केल्यास सर्व मनोकामना पूर्ण होतात. 'नवरात्री' हा शब्द संस्कृत भाषेतून आला आहे. नव' म्हणजे 'नऊ' आणि 'रात्री' म्हणजे 'रात्र'. तर नवरात्रीत देवीची 9 रूपे कोणती आहेत जाणून घेऊयात.
1. शैलपुत्री देवी (Goddess Shailputri) : नवरात्रीची सुरुवात देवी शैलपुत्रीच्या पूजेनं होते. तिला पर्वताची कन्या म्हणूनही ओळखले जाते. कारण संस्कृतमध्ये कन्या म्हणजे 'पुत्री' आणि पर्वत म्हणजे 'शैल' (शैल+पुत्री = शैलपुत्री). ती नंदी नावाच्या पांढऱ्या बैलावर स्वार होते. तिच्या एका हातात त्रिशूल आणि दुसऱ्या हातात कमळ आहे. यादिवशी भक्त देवी शैलपुत्रीला शुद्ध देशी तूप किंवा त्यापासून बनवलेले अन्न अर्पण करतात. जेणेकरून भक्तांना निरोगी आयुष्याचा देवीकडून आशीर्वाद मिळेल. तिचा आवडता 'रंग पांढरा' आहे.
2. देवी ब्रह्मचारिणी (Goddess Brahmacharini) : नवरात्रीच्या दुसऱ्या दिवशी, भक्त देवी ब्रह्मचारिणीची पूजा करतात. तिला भक्ती आणि तपश्चर्येची जननी म्हणूनही ओळखले जाते. तिच्या आशीर्वादासाठी साखरेचे पदार्थ अर्पण करतात. ती भगवान शिवाला प्रसन्न करण्यासाठी अनेक वर्षे गहन ध्यानात गुंतलेली होती. तिच्या उजव्या हातात जपमाळ (रुद्राक्ष माळ) आणि डाव्या हातात कमंडलू असलेली पांढरी वस्त्रे सजलेली आहेत. तिचा आवडता 'रंग लाल' आहे.
3. चंद्रघंटा देवी (Goddess Chandraghanta) : तिसर्या दिवशी, भक्त चंद्रघंटा देवीची पूजा करतात. तिला 10 हात आहेत. त्यापैकी नऊ हातात त्रिशूळ, गदा, धनुष्य, बाण, कमळ, तलवार, घंटा आणि एक पाण्याचे भांडे आहे. एक हात तिच्या भक्तांना आशीर्वाद देणाऱ्या अभय मुद्रामध्ये आहे. तिच्या कपाळावर अर्धचंद्र आहे, म्हणूनच तिला चंद्रघंटा म्हणतात. ती वाघावर स्वार होते. तिचा आवडता रंग 'शाही निळा' आहे. असं मानलं जातं की, भक्तांनी तिला खीर अर्पण केल्यास ती सर्व दुःख दूर करते.
4. कुष्मांडा देवी (Goddess Kushmanda) : चौथ्या दिवशी, भक्त देवी कुष्मांडाची पूजा करतात. तिला विश्वाची जननी म्हणूनही ओळखले जाते. तिनं तिच्या दिव्य आणि तेजस्वी हास्यानं जग निर्माण केल्याची भाविकांची श्रद्धा आहे. तिला आठ हात असून ती सिंहावर स्वार होते. यावेळी, भक्त तिला मालपुवा देतात. ते तिचे आवडते खाद्य मानले जाते. तिचा आवडता 'रंग पिवळा' आहे.
5. देवी स्कंदमाता (Goddess Skandamata) : पंचमी किंवा मातृत्व आणि मुलांची देवी म्हणूनही ओळखली जाणारी, देवी स्कंदमातेची नवरात्रीच्या पाचव्या दिवशी तिच्या भक्तांद्वारे पूजा केली जाते. तिला चार हात आहेत. त्यापैकी दोन हातात कमळ धारण केले आहे. इतर दोन हातांमध्ये पवित्र कमंडलू आणि घंटा आहे. देवीने भगवान कार्तिकेय किंवा स्कंद आपल्या मांडीवर घेतले आहे. त्यामुळे तिला स्कंदमाता म्हणतात. तिचा आवडता रंग 'हिरवा' असून तिचे आवडते खाद्य केळी असल्याचं मानलं जातं.
6. देवी कात्यायनी (Goddess Katyayani) : नवरात्रीच्या सहाव्या दिवशी, भक्त देवी शक्तीच्या रुपांपैकी एक 'कात्यायनी' किंवा योद्धा देवीची पूजा करतात. तिला चार हात आहेत. यात तलवार, ढाल, कमळ आणि त्रिशूळ आहेत. ती सिंहावर स्वार होते. तिचा आवडता रंग 'राखाडी' आहे. भाविक देवीला प्रसाद म्हणून मध अर्पण करून पूजा करतात.
7. कालरात्री देवी (Goddess Kalaratri) : नवरात्रीचा सातवा दिवस देवी पार्वतीच्या सर्वात उग्र स्वरूपांपैकी एक आहे. तिला कालरात्री अथवा काली म्हणूनही ओळखले जाते. शुंभ आणि निशुंभ या राक्षसांना मारण्यासाठी देवीनं तिच्या त्वचेच्या रंगाचा त्याग केला. ती गडद रंग स्वीकारला. ती गाढवावर स्वार होते. तिला चार हात आहेत. तिच्याकडं तलवार, त्रिशूळ आणि एक फास आहे. चौथा हात भक्तांना आशीर्वाद देण्यासाठी अभय आणि वरद मुद्रा आहे. तिचा आवडता रंग 'केशरी' आहे. प्रसाद म्हणून भक्त देवीला गूळ देतात.
8. देवी महागौरी (Goddess Mahagauri) : अष्टमी किंवा नवरात्रीचा आठवा दिवस देवी महागौरीचा आहे. ती बैल किंवा पांढर्या हत्तीवर स्वार होऊन हातात त्रिशूल आणि डमरू घेऊन चार हात असलेली देवी आहे. तिचा आवडता रंग 'मोरपंखी' हिरवा आहे. महागौरीला भाविक नारळ अर्पण करतात.
9. देवी सिद्धिदात्री (Goddess Siddhidatri) : देवी सिद्धिधात्री हे कमळावर विराजमान असलेल्या दुर्गेचं शेवटचं रूप आहे. तिला चार हात आहेत. तिच्या हातात गदा, चक्र, पुस्तक आणि कमळ आहे. तिचा आवडता रंग 'गुलाबी' आहे. ही देवी तिळानं प्रसन्न होते.
