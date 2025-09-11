ETV Bharat / spiritual

शारदीय नवरात्रीचे नऊ रंग; पहिल्या दिवशी दुर्गा देवीला नेसवा 'या' रंगाची साडी

हिंदू धर्मात नवरात्रीला खूप महत्त्व आहे. यंदा 22 सप्टेंबरपासून शारदीय नवरात्रीला (Shardiya Navratri 2025) सुरुवात होणार आहे.

Shardiya Navratri9 Colours list 2025
शारदीय नवरात्रीचे नऊ रंग 2025 (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 11, 2025 at 1:17 PM IST

Shardiya Navratri 2025 : 22 सप्टेंबर 2025 घटस्थापना केल्यानंतर 'शारदीय नवरात्री' उत्सवाला (Shardiya Navratri 2025) सुरुवात होणार आहे. तर शनिवार, 2 ऑक्टोबर 2025 रोजी 'विजयादशमी' (Vijayadashami) आहे. याच दिवशी 'दसरा' (Dasara) साजरा केला जाणार आहे. नवरात्रीच्या या नऊ दिवसांमध्ये दररोज वेगवेगळे रंग जोडले जातात. नवरात्रीमध्ये भक्त दररोज दुर्गा देवीच्या नऊ रुपांची पूजा करतात. देवीची नऊ रुपं नऊ रंगांचं प्रतिनिधित्व करतात असं मानलं जातं. प्रत्येक रंगाचं स्वतःचं महत्त्व आहे. चला तर पाहूया कोणत्या दिवशी कोणत्या रंगाचे कपडे घालावेत.

घटस्थापना शुभ मुहूर्त (Ghatasthapana Muhurta) : यंदा सोमवारी, 22 सप्टेंबर 2025 पासून शारदीय नवरात्री उत्सवाला सुरुवात होत आहे. शारदीय नवरात्रोत्सवाची सांगता 2 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. तर 22 सप्टेंबर 2025 रोजी घटस्थापनेचा शुभ मुहूर्त हा सकाळी 11:49 ते दुपारी 12:38 पर्यंत असल्याची माहिती, महंत अनिकेत शास्त्री देशपांडे यांनी दिली.

शारदीय नवरात्रीचे नऊ रंग (ETV Bharat GFX)

नवरात्रीचे नऊ रंग 2025 :

  • 22 सप्टेंबर 2025 – पांढरा रंग (सोमवार ) - White (पांढरा रंग शुद्धता, शांती आणि सुरक्षिततेची भावना देतो.)
  • 23 सप्टेंबर 2025 – लाल रंग (मंगळवार ) - Red (लाल रंग हा देवीचा आवडता रंग मानला जातो. हा उत्साह आणि प्रेमाचं प्रतीक आहे.)
  • 24 सप्टेंबर 2025 – निळा रंग (बुधवार) - Blue ( निळा रंग समृद्धी आणि शांतता दर्शवतो.)
  • 25 सप्टेंबर 2025 – पिवळा रंग (गुरुवार) - Yellow ( पिवळा रंग म्हणजे आनंद आणि तेज.)
  • 26 सप्टेंबर 2025 – हिरवा रंग (शुक्रवार) - Green ( हिरवा रंग हा निसर्गाचं प्रतीक आहे. हिरवा रंग नवीन सुरुवात आणि वाढ दर्शवतो.)
  • 27 सप्टेंबर 2025 – राखाडी रंग (शनिवार )- Gray ( राखाडी रंग परिवर्तनाची ताकद दर्शवितो.)
  • 28 सप्टेंबर 2025 – केशरी रंग (रविवार) - Orange ( रंग केशरी हा रंग शांतता, ज्ञानाचे प्रतीक आहे. हा मनाला उत्साही ठेवतो.)
  • 29 सप्टेंबर 2025 – मोरपंखी रंग (सोमवार ) - Peacock ( मोरपंखी रंग वाढ आणि सुपिकतेचं प्रतीक आहे.)
  • 30 सप्टेंबर 2025 – गुलाबी रंग (मंगळवार) - Pink ( (गुलाबी रंग हा प्रेमाची भावना आणि नम्रपणा दर्शवतो.)

(टीप - सदरील लेख प्राप्त माहितीवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही. ईटीव्ही भारत कोणत्याही अंधश्रद्धेला खतपाणी घालत नाही.)

