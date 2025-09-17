ETV Bharat / spiritual

नवरात्रीत 'हत्तीवर' स्वार होऊन येणार दुर्गा माता; विजयादशमीला 'या'वर होणार प्रस्थान, वाचा शुभ की अशुभ?

यंदा 22 सप्टेंबरपासून 'शारदीय नवरात्री' सुरू होणार (Shardiya Navratri 2025) आहे. यावर्षी नवरात्रीत (Navratri 2025) देवी दुर्गेचं आगमन आणि प्रस्थानाचे संकेत काय आहेत? जाणून घेऊयात.

Shardiya Navratri 2025
दुर्गा देवी वाहन (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 17, 2025 at 1:45 PM IST

1 Min Read
हैदराबाद Durga Devi Vahan 2025 : पितृ पंधरवडा संपल्यानंतर नवरात्रीला सुरुवात होते. 'शारदीय नवरात्र' (Shardiya Navratri 2025) उत्सव दुर्गा देवीला समर्पित आहे. नवरात्रीच्या नऊ दिवसात देवीच्या विविध रुपांची पूजा केली जाते. यावर्षी सोमवारी 22 सप्टेंबर 2025 पासून शारदीय नवरात्रीला सुरुवात होणार आहे. तर शारदीय नवरात्रोत्सवाची (Navratri 2025) सांगता 2 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. नवरात्रीमध्ये दुर्गा देवी वेगवेगळ्या वाहनावर विराजमान होऊन येते. याचा जनमानसावरही परिणाम होतो, अशी भाविकांची धारणा आहे. तर यंदा देवी कोणत्या वाहनानं येणार आहे, जाणून घ्या.

कसं ठरते देवीचं वाहन ? (Durga Devi Vahan 2025) : कोणत्या वाहनानं देवी येणार आहे, हे दिवस आणि वेळेनुसार ठरवलं जाते. देवी भागवत ग्रंथातील श्लोकांमध्ये या सर्वांचे तपशीलवार वर्णन केलं आहे. जर सोमवारी किंवा रविवारी घटस्थापना असेल, तर दुर्गा देवी 'हत्तीवर' स्वार होऊन येते. नवरात्रीचा प्रारंभ हा शनिवार किंवा मंगळवार असेल तर देवीचं वाहन 'घोडा' असतो. गुरुवार किंवा शुक्रवारी नवरात्री सुरू झाली, तर देवी 'पालखीत' बसून येते.

काय होणार परिणाम?: यावर्षी दुर्गा देवीचं हत्तीवर बसून आगमन होणार आहे आणि मानवी खांद्यावर बसून देवी प्रस्थान करणार आहे. हे खूप शुभ मानलं जाते. ज्याचा संबंध समृद्धी, आनंद आणि शांतीशी आहे. देशात धनसंपत्ती, सुख-समृद्धी नांदते. गेल्यावर्षी देवीची स्वारी अशुभ दर्शवत होती, मात्र यंदा देवीची स्वारी शुभ आहे.

दुर्गा देवी कशावर होते प्रस्थान : विजयादशमी जर रविवारी किंवा सोमवारी आली तर, दुर्गा देवी 'म्हशीवर' बसून प्रस्थान करते. जर शनिवारी किंवा मंगळवारी आली तर, देवी 'कोंबडा' वाहनावर बसून प्रस्थान करते. जर बुधवार किंवा शुक्रवारी आली तर, देवी दुर्गा 'हत्तीवर' बसून प्रस्थान करते. गुरुवारी आली तर, ती 'मानवावर' बसून प्रस्थान होते, जी सुख आणि शांती देते.

(टीप - सदरील लेख प्राप्त माहितीवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही. ईटीव्ही भारत कोणत्याही अंधश्रद्धेला खतपाणी घालत नाही.)

