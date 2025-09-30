ETV Bharat / spiritual

कोजागिरी पौर्णिमा कधी आहे? जाणून घ्या तारीख आणि शुभ मुहूर्त

हिंदू धर्मात, शरद पौर्णिमा (Sharad Purnima 2025) हा सण अश्विन महिन्याच्या पौर्णिमेला साजरा केला जातो. यंदा 'शरद पौर्णिमा' 6 ऑक्टोबर रोजी आहे.

Kojagiri Purnima
कोजागिरी पौर्णिमा 2025 (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 30, 2025 at 12:06 PM IST

Updated : September 30, 2025 at 12:30 PM IST

Kojagiri Purnima 2025 : हिंदू धर्मात शरद पौर्णिमेला (Sharad Purnima 2025) खूप महत्त्व आहे. दरवर्षी अश्विन महिन्यातील शुक्ल पक्षातील चतुर्दशीला 'शरद पौर्णिमा' साजरी केली जाते. महाराष्ट्रात याला 'कोजागिरी पौर्णिमा' तर गुजरातमध्ये याला 'शरद पौर्णिमा' असेही म्हणतात. या दिवशी देवी लक्ष्मीसह विष्णूची पूजा करण्याची परंपरा आहे. यंदा शरद पौर्णिमा 6 ऑक्टोबरला आहे. शरद पौर्णिमेला चंद्राची सुंदर प्रतिमा समोर येते. वर्षभरात फक्त शरद पौर्णिमेच्या दिवशीच चंद्र 16 कलांनी भरलेला असतो.

विष्णुसहस्रनामचं करा पठण : कोजागिरी पौर्णिमेला केलेले लक्ष्मी पूजन विशेष मानले जाते. यामुळं कर्ज मुक्तीच्या दिशेने आपली वाटचाल गतिमान होते. लक्ष्मी देवीच्या आशिर्वादामुळं धन, धान्य, वैभव, ऐश्वर्य प्राप्त होते, अशी मान्यता आहे. या दिवशी श्रीसूक्त, कनकधारा स्तोत्र, विष्णुसहस्रनाम आदींचे पठण करणं शुभ मानलं जातं.

शरद पूर्णिमा शुभ मुहूर्त काय?: यावर्षी आश्विन महिन्यातील पौर्णिमा तिथी 6 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 12:23 वाजता सुरू होईल आणि दुसऱ्या दिवशी 7 ऑक्टोबर 2025 रोजी सकाळी 9:16 पर्यंत चालेल. परिणामी, शरद पौर्णिमा 6 ऑक्टोबर रोजी साजरा करण्यात येणार आहे. शरद पौर्णिमा, ज्याला कोजागिरी पौर्णिमा असेही म्हणतात. शरद पौर्णिमेचा शुभ मुहूर्त 6 ऑक्टोबर रोजी रात्री 11:45 ते 7 ऑक्टोबर रोजी रात्री 12:34 पर्यंत आहे. यामुळं कोजागिरी पूजेसाठी एकूण 49 मिनिटे मिळणार आहेत. तर 6 ऑक्टोबर 2025 रोजी चंद्रोदय सायंकाळी 5:27 वाजता होईल.

चंद्राच्या प्रकाशात ठेवली जाते खीर : प्राचीन मान्यतेनुसार, शरद पौर्णिमेच्या दिवशी खीर आणि मसाला दूध बनवलं जातं. शरद पौर्णिमेच्या दिवशी दूध, तांदूळ, साखर, मखणा इत्यादी पदार्थांची खीर आणि मसाला दूध चंद्राच्या प्रकाशात ठेवलं जातं. रात्रभर चंद्राच्या प्रकाशात खीर आणि दूध ठेवल्याने औषधी गुणधर्म प्राप्त होतात. ही खीर खाल्ल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते, लोक निरोगी राहतात. विशेषत: मानसिक आजारामध्ये चंद्र हा मनाचा कारक असल्यामुळं अनेक रोगापासून मुक्ती मिळते, अशी मान्याता आहे.

चंद्राच्या सोळा कला म्हणजे काय? : चंद्राच्या सोळा कला म्हणजे सोळा गुण मानले जातात. प्रत्येक गुण हा एका कलेशी निगडित असतो, अशी हिंदू धर्मात श्रद्धा आहे. तर सर्व 16 कला एका आदर्श व्यक्तिमत्वात उपस्थित असतात. भगवान श्रीकृष्ण हे 16 कला असलेले एक आदर्श व्यक्तिमत्व मानले जाते. श्रीकृष्ण हे भगवान विष्णूचा पूर्ण अवतार मानले जातात. तर भगवान श्रीरामामध्ये केवळ 12 कलांचे मिश्रण होते, असे मानले जाते. या कारणास्तव कोजागरी पौर्णिमेच्या दिवशी चंद्र देवाची पूजा करण्याचे खूप महत्त्व आहे.

वैज्ञानिक दृष्टिकोन काय?: ‘कला’ म्हणजे प्रकाशाच्या त्या अवस्था ज्या चंद्र पृथ्वीवरून वेगवेगळ्या आकारात दिसतो. अमावास्येपासून पौर्णिमेपर्यंत चंद्राचा प्रकाशित भाग हळूहळू वाढत जातो आणि पौर्णिमेनंतर कमी होत जातो, यालाच चंद्राच्या कला म्हणतात.

(टीप - सदरील लेख प्राप्त माहितीवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही. ईटीव्ही भारत कोणत्याही अंधश्रद्धेला खतपाणी घालत नाही.)

