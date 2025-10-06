कोजागिरी पौर्णिमा 2025; लक्ष्मीपूजा, चंद्रदर्शन आणि दुधाचा प्रसाद, कोजागिरीच्या रात्रीचं धार्मिक महत्त्व काय?
हिंदू धर्मात, शरद पौर्णिमा (Sharad Purnima 2025) हा सण अश्विन महिन्याच्या पौर्णिमेला साजरा केला जातो. आज 'शरद पौर्णिमा' म्हणजे कोजागिरी पौर्णिमा आहे.
Published : October 6, 2025 at 1:33 PM IST
नाशिक : हिंदू धर्मात शरद पौर्णिमेला (Sharad Purnima 2025) खूप महत्त्व आहे. दरवर्षी अश्विन महिन्यातील शुक्ल पक्षातील चतुर्दशीला 'शरद पौर्णिमा' साजरी केली जाते. महाराष्ट्रात याला 'कोजागिरी पौर्णिमा' (Kojagiri Purnima) तर गुजरातमध्ये याला 'शरद पौर्णिमा' असेही म्हणतात. या दिवशी देवी लक्ष्मीसह विष्णूची पूजा करण्याची परंपरा आहे. यंदा शरद पौर्णिमा 6 ऑक्टोबरला आहे. शरद पौर्णिमेला चंद्राची सुंदर प्रतिमा समोर येते. वर्षभरात फक्त शरद पौर्णिमेच्या दिवशीच चंद्र 16 कलांनी भरलेला असतो, असे सांगतात.
चंद्राला दूध नैवेद्य दाखवून सोडा व्रत : नवरात्रीनंतर येणारी पौर्णिमा ही कोजागिरी पौर्णिमा म्हणजेच शरद पौर्णिमा म्हणून ओळखली जाते. या पौर्णिमेच्या दिवशी देवी लक्ष्मी आणि देव इंद्र यांची पूजा करून व्रत करण्याची परंपरा आहे. तसंच हे व्रत चंद्राला दूध नैवेद्य दाखवून सोडल्यास त्याचा विशेष लाभ होतो, असं गुरुजी विनायक गायधनी यांनी सांगितलं.
चंद्राच्या प्रकाशात दूध ठेवून ते ग्रहण करावे : को-जाग्रती हा संस्कृत शब्द आहे. कोजागिरी पौर्णिमेला देवी आपल्या भक्तांना विचारते कोण जागा आहे? यादिवशी रात्रभर जागरण केल्यास देवीचा आशीर्वाद प्राप्त होतो. यावेळी भाविकांनी आपल्या घरात हत्तीवर बसलेला इंद्र देव आणि लक्ष्मी माता याची तांदळातून प्रतिमा सकारावी आणि त्यांचे पूजन करावे. घरात सर्वत्र दिवे लावावे, रात्रीच्या वेळी पूजाअर्चा करत भक्ती गीते म्हणावीत. कुटुंबातील सदस्यांनी एकत्रित येत सारीपाट, सोंगट्या हे खेळ खेळावे. काहीवेळ दूध चंद्राच्या प्रकाशात ठेवून ते ग्रहण करावे. हे सर्व केल्यास लक्ष्मीचा आशीर्वाद भक्तांना प्राप्त होतो आणि भक्ताला पुत्रप्राप्तीसह त्यांच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात, अशी मान्यता असल्याचं गुरुजी विनायक गायधनी यांनी सांगितलं.
चंद्राची पूजा का करावी? : कोजागिरी पौर्णिमेच्या दिवशी चंद्र हा 16 कलांनी युक्त असतो आणि पृथ्वीच्या जवळ असतो. 16 कला हे पूर्णत्वाचे प्रतीक मानले जाते. भगवान श्रीकृष्णाला 16 कलांचा अवतार मानले जातो. म्हणून या दिवशी चंद्राची पूजा महत्त्वाची आहे असं पुराणात म्हटलं आहे. परंपरेनुसार रात्री दूध आणि दुधाची खीर चंद्राच्या प्रकाशात ठेवून मग ती प्रसाद म्हणून सेवन करावी. त्यामुळं रोगप्रतिकार शक्ती वाढते आणि पचनक्रिया सुधारते असाही समज आहे.
कोजागिरी पौर्णिमेला 'हे' करावे : कोजागिरी पौर्णिमेला ब्राह्मणांना दीपदान करावे आणि गरजूंना कपडे दान करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. असं केल्याने लक्ष्मी देवी प्रसन्न होते आणि घरात धन-संपत्तीची वाढ होते. तसंच देवी-देवतांना फळे प्रिय असतात. फळांचं दान केल्यानं सर्व देवतांचे आशीर्वाद प्राप्त होतात आणि धनाची प्राप्ती होते. देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद मिळतो अशी मान्यता आहे.
