सर्वपित्री दर्श अमावस्या 2025: काय आहे आजचा शुभ मुहूर्त, योग आणि राहूकाळ, वाचा पंचांग
आज 21 सप्टेंबर सर्वपित्री दर्श अमावस्या (Sarva Pitru Amavasya) आहे. काय आहे आजचा शुभ मुहूर्त, शुभ योग, राहूकाळ, करण जाणून घ्या सविस्तर 'ईटीव्ही भारत'च्या पंचांगातून...
मुंबई : पितृपक्षास हिंदू धर्मात विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. या पंधरवड्यात नागरिक दिवंगत पितरांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी श्राद्ध तर्पण विधि करतात. ज्यात कुत्रा, गाय आणि कावळा यांना विविध खाद्यपदार्थ खाऊ घालण्याची प्रथा आहे. त्यांना खाऊ घालण्यात आलेले पदार्थ पितरांपर्यंत पोहोचतात आणि त्यांच्या आत्म्याची तृप्ती होऊन त्यांना शांती मिळते असा समज आहे. पितरांच्या मृत्यूतिथी नुसार श्राद्धकर्म करण्यात येते. जर एखाद्या पित्राची मृत्यूतिथी माहीत नसली, तर 'सर्वपित्री दर्श अमावस्याला' (Sarva Pitru Amavasya 2025) सर्व पितरांचं श्राद्ध कर्म करू शकता. मृत्यूनंतर जर पितरांचं नियमानुसार श्राद्धकर्म झालं नाही, तर त्यांच्या आत्म्यास शांती मिळत नाही, असा समज आहे. आज (21 सप्टेंबर) 'सर्वपित्री दर्श अमावस्या'आहे.
- आजची तारीख : 21-09-2025 रविवार
- आजची तिथी : पूर्वाफाल्गुनी
- आजचे नक्षत्र : अमावस्या
- अमृतकाळ : 15:31 to 17:02
- राहूकाळ : 17:02 to 18:33
- सुर्योदय : 06:24:00 सकाळी
- सुर्यास्त : 06:33:00 सायंकाळी
कधी आहे सर्वपित्री दर्श अमावस्या? : सर्वपित्री दर्श अमावस्या 21 सप्टेंबर रोजी मध्यरात्री 12:16 वाजता सुरू होईल आणि 22 सप्टेंबर रोजी मध्यरात्री 1:23 वाजता संपेल. तारखेनुसार, सर्वपित्री दर्श अमावस्या 21 सप्टेंबर रोजी साजरी केली जाईल. सर्वपित्री अमावस्येला, पूर्वजांसाठी श्राद्ध आणि पिंडदान करण्याचा काळ सकाळी 11:50 ते दुपारी 12:38 पर्यंत असेल.
श्राद्ध करण्यासाठी शुभ मुहूर्त :
कुटुप मुहूर्त - सकाळी 11:50 ते दुपारी 12:38
रोहिणी मुहूर्त - दुपारी 12:38 ते दुपारी 1:27 ते 3:53
नक्षत्र : आकाशातील ताऱ्यांच्या समूहाला 'नक्षत्र' म्हणतात. यात 27 नक्षत्रांचा समावेश आहे आणि या नक्षत्रांवर नऊ ग्रह आहेत. अश्विन नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगाशिरा नक्षत्र, अर्द्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्वाक्षत्रगुण, नक्षत्र. विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठ नक्षत्र, मूल नक्षत्र, पूर्वाषादा नक्षत्र, उत्तराषाद नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, घनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र, उत्तराक्षत्रपदा, नक्षत्र नक्षत्र हे 27 नक्षत्रांची नावे आहेत.
वार : वार म्हणजे दिवस. आठवडाभरात सात दिवस येतात. सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार या सात वारांना ग्रहांची नावे देण्यात आली आहेत.
योग : नक्षत्राप्रमाणे योगाचे 27 प्रकार आहेत. सूर्य-चंद्राच्या विशेष अंतराच्या स्थितीला 'योग' म्हणतात. विषकुंभ, प्रीती, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृती, शूल, गंड, वृद्धी, ध्रुव, व्याघट, हर्षन, वज्र, सिद्धी, व्यातिपात, वरीयन, परिघ, शिव, सिद्ध, साध्या, शुभ, शुक्ल , ब्रह्मा , इंद्र आणि वैधृती ही अंतराच्या आधारे तयार झालेल्या 27 योगांची नावे आहेत.
करण : एका तिथीमध्ये दोन करण असतात. तारखेच्या पूर्वार्धात एक आणि तारखेच्या उत्तरार्धात एक. एकूण 11 करणांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत - बाव, बलव, कौलव, तैतिल, गर, वाणीज, विष्टी, शकुनी, चतुष्पाद, नाग आणि किस्तुघ्न. व्यष्टी करणला भद्रा म्हणतात आणि भद्रामध्ये शुभ कार्य निषिद्ध मानले जाते.
