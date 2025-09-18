ETV Bharat / spiritual

पितृदोषापासून मुक्त होण्यासाठी 'सर्वपित्री दर्श अमावस्ये'ला करा श्राद्ध, मिळतील पितरांचे आशीर्वाद

हिंदू धर्मात अमावस्या तिथीला विशेष महत्त्व आहे. यंदा 21 सप्टेंबर रोजी 'सर्वपित्री दर्श अमावस्या' (Sarva Pitru Amavasya) आहे. या दरम्यान पिंडदान, अन्नदानाला विशेष महत्व आहे.

Sarva Pitru Amavasya
सर्वपित्री दर्श अमावस्या 2025 (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 18, 2025 at 8:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sarvapitri Amavasya 2025 : पितृपक्षास हिंदू धर्मात विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. या पंधरवड्यात नागरिक दिवंगत पितरांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी श्राद्ध तर्पण विधि करतात. ज्यात कुत्रा, गाय आणि कावळा यांना विविध खाद्यपदार्थ खाऊ घालण्याची प्रथा आहे. त्यांना खाऊ घालण्यात आलेले पदार्थ पितरांपर्यंत पोहोचतात आणि त्यांच्या आत्म्याची तृप्ती होऊन त्यांना शांती मिळते असा समज आहे. पितरांच्या मृत्यूतिथी नुसार श्राद्धकर्म करण्यात येते. जर एखाद्या पित्राची मृत्यूतिथी माहीत नसली, तर 'सर्वपित्री दर्श अमावस्याला' सर्व पितरांचं श्राद्ध कर्म करू शकता. मृत्यूनंतर जर पितरांचं नियमानुसार श्राद्धकर्म झालं नाही, तर त्यांच्या आत्म्यास शांती मिळत नाही, असा समज आहे. यंदा 21 सप्टेंबर 2025 रोजी 'सर्वपित्री दर्श अमावस्या' 2025 आहे.

कधी आहे सर्वपित्री दर्श अमावस्या? : सर्वपित्री दर्श अमावस्या 21 सप्टेंबर रोजी मध्यरात्री 12:16 वाजता सुरू होईल आणि 22 सप्टेंबर रोजी मध्यरात्री 1:23 वाजता संपेल. तारखेनुसार, सर्वपित्री दर्श अमावस्या 21 सप्टेंबर रोजी साजरी केली जाईल. सर्वपित्री अमावस्येला, पूर्वजांसाठी श्राद्ध आणि पिंडदान करण्याचा काळ सकाळी 11:50 ते दुपारी 12:38 पर्यंत असेल.

श्राद्ध करण्यासाठी शुभ मुहूर्त :

कुटुप मुहूर्त - सकाळी 11:50 ते दुपारी 12:38

रोहिणी मुहूर्त - दुपारी 12:38 ते दुपारी 1:27 ते 3:53

सर्वपित्री अमावस्येला तर्पण कसे करावे? : सर्व पितृ अमावस्येला, तुम्ही पवित्र नदीच्या काठावर किंवा घरी तुमच्या पूर्वजांसाठी श्राद्ध आणि तर्पण करू शकता. हे श्राद्ध हातात कुशगवत घेऊन केले जाते. पूर्वजांना तर्पण आणि पिंडदान केल्यानंतर, गरीब, ब्राह्मणांना जेवण द्या. जेवणानंतर, त्यांना दक्षिणा देऊन कृतज्ञता व्यक्त करा. तर्पण आणि पिंडदानात काळ्या तीळाचा वापर आवश्यक आहे. पूर्वजांसाठी श्राद्ध केल्यानंतर, अन्नाचा एक भाग गाय, कावळा, कुत्रा आणि मुंग्या यांसारख्या प्राण्यांना अर्पण करा. त्यानंतर, पूर्वजांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी प्रार्थना करा.

अमावस्येला 'या' गोष्टी करू नका : या दिवशी मांस पूर्णपणे टाळावे. लसूण, कांदा खाणं टाळावं. फक्त शुद्ध अन्न खावे. नवीन वस्तू खरेदी करणं टाळा. हा दिवस पूर्वजांच्या सन्मानासाठी समर्पित असल्याने, तो शांततेने साजरा करावा. प्राण्यांना त्रास देऊ नका. वृद्ध किंवा असहाय्य लोकांना इजा करू नका. द्वेष किंवा राग बाळगणे टाळावे.

'या' गोष्टी करा दान : या काळात तूप, चांदी, पैसा, फळ, मीठ, तीळ, कपडे आणि गुळाचे दान करावे. या दानाचा संकल्प केल्यानंतर ते ब्राम्हणाला द्यावे. श्राध्द काळात हे दान तिथीनुसार करावे, असं केलं तर पितरांचा आशीर्वाद प्राप्त होतात, अशी मान्यता आहे.

टीप - सदरील लेख प्राप्त माहितीवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही.

हेही वाचा -

  1. शारदीय नवरात्री 2025 : घटस्थापना कधी आणि कशी करावी? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त
  2. शारदीय नवरात्रीचे नऊ रंग; पहिल्या दिवशी दुर्गा देवीला नेसवा 'या' रंगाची साडी
  3. शारदीय नवरात्रीत देवीच्या 'या' नऊ रुपांची करा पूजा; घरात येईल सुख-समृद्धी

For All Latest Updates

TAGGED:

सर्वपित्री दर्श अमावस्या मराठीसर्वपित्री अमावस्या 2025SARVA PITRU AMAVASYAPITRU PAKSHA 2025SARVA PITRU AMAVASYA 2025

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

कर्नाटक स्टाईल टोमॅटो चटणी; जेवणाची चव द्विगुणीत करण्यासाठी सर्वोत्तम

टाटा अल्ट्रॉझला भारत एनसीएपी क्रॅश टेस्टमध्ये 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग; सर्वात सुरक्षित हॅचबॅक

किआ EV6 vs ह्युंदाई आयोनिक 5: रेंज, किंमत आणि कामगिरीच्या बाबतीत कोणती कार आहे सर्वोत्तम?

सीएमएफ हेडफोन प्रो 29 सप्टेंबरला भारतात होणार लॉंच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.