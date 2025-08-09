मुंबई : श्रावण पौर्णिमेला 'रक्षाबंधन' (Rakhi Purnima) आणि 'नारळी पौर्णिमा' (Narali Purnima 2024 ) साजरी केली जाते. बहीण-भावाच्या पवित्र नात्याचे प्रतिक असलेला 'रक्षाबंधन' सण आज (9 ऑगस्ट) साजरा केला जात आहे.
- आजची तारीख : 09-08-2025 शनिवार
- आजची तिथी : श्रावण
- आजचे नक्षत्र : पौर्णिमा
- अमृतकाळ : 06:15 to 07:51
- राहूकाळ : 09:28 to 11:04
- सुर्योदय : 06:15:00 सकाळी
- सुर्यास्त : 07:08:00 सायंकाळी
रक्षाबंधनाचा शुभ मुहूर्त 2025 : पंचांगानुसार, श्रावण महिन्यातील पौर्णिमेच्या तिथीला रक्षाबंधन साजरं केलं जातं. यंदा पौर्णिमा तिथी 8 ऑगस्ट 2025 रोजी दुपारी 2 वाजून 12 मिनिटांनी सुरु होणार आहे. तर, 9 ऑगस्ट रोजी दुपारी 1 वाजून 21 मिनिटांपर्यंत ही तिथी समाप्त होणार आहे. मात्र, उदय तिथीनुसार, 9 ऑगस्ट रोजी रक्षाबंधन सण साजरा होणार आहे. सौभाग्य योग आणि सर्वार्थ सिद्धी योग 9 ऑगस्टच्या सूर्योदयापासून ते दुपारी 2:15 पर्यंत राहील. अशी माहिती महंत अनिकेत शास्त्री देशपांडे यांनी दिली.
भद्राचं सावट आहे की नाही? (Bhadra Kaa) : शास्त्रानुसार, भद्र काळात रक्षाबंधन साजरा करणं शुभ मानलं जात नाही. त्यामुळं या काळात भावाला राखी बांधू नये. भद्राकाळ 8 ऑगस्ट 2025 रोजी दुपारी 02:12 वाजता सुरू होईल आणि 09 ऑगस्ट 2025 रोजी पहाटे 01:52 वाजता संपेल. पंचांगानुसार, 09 ऑगस्ट रोजी दिवसभर राखी बांधण्यासाठी शुभ काळ असेल कारण भद्राकाळ 8 ऑगस्ट रोजी संपलेला असेल. ज्यामुळं रक्षाबंधनाच्या सणावर भद्राची अशुभ सावली पडणार नाही. त्यामुळं यंदा रक्षाबंधन काळात भद्राचं सावट नसणार आहे, अशी माहिती महंत अनिकेत शास्त्री देशपांडे यांनी दिली.
काय आहे नारळी पौर्णिमा? : नारळी पौर्णिमेला कोळी बांधव आणि समुद्रकिनारी राहणारे लोक समुद्राची पूजा करुन मोठ्या उत्साहानं हा सण साजरा करतात. या दिवशी कोळी बांधव समुद्राला नारळ अर्पण करतात. कोळी बांधवाचा 'नारळी पौर्णिमा' हा महत्त्वाचा सण आहे. नारळी पौर्णिमेनंतर बंद असलेल्या मच्छिमारी व्यवसाय पुन्हा सुरू केली जाते. म्हणूनच या सणाला कोळी बांधवांमध्ये अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.
