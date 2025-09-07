पितृपक्षात 'या' गोष्टी केल्या तर मिळतील पितरांचे आशीर्वाद, जाणून घ्या श्राद्धाचं महत्त्व
भारतात सर्व प्रकारचे सण आणि धार्मिक विधी करण्याची परंपरा आहे. आपल्या पूर्वजांच्या आत्म्याला शांती मिळावी म्हणून पितरांचं स्मरण केलं जातं. यंदा 'पितृपक्ष' कधीपासून सुरू आहे.
Published : September 7, 2025 at 7:00 PM IST
Pitru Paksha 2025 : पितृपक्षाला हिंदू धर्मात विशेष महत्त्व आहे. यंदाचा 'पितृपक्ष' (Pitru Paksha) 08 सप्टेंबर ते 21 सप्टेंबर या कालावधीपर्यंत चालेल. या दरम्यान पिंडदान, तर्पण, हवन आणि अन्नदानाला विशेष महत्व आहे. याची सुरुवात भाद्रपद महिन्याच्या पौर्णिमेच्या दिवशी होते आणि अश्विन महिनाच्या अमावास्येला म्हणजेच सर्वपित्री अमावास्येला सांगता होते. जाणून घ्या, पितरांना तर्पण अर्पण करण्याची योग्य वेळ आणि पद्धत कोणती आहे.
पितृपक्षात करा पितरांचं स्मरण : भारतात सर्व प्रकारचे सण आणि धार्मिक विधी करण्याची परंपरा आहे. आपल्या पूर्वजांच्या आत्म्याला शांती मिळावी म्हणून पितरांचं स्मरण केलं जातं. यासाठी दरवर्षी गणेशोत्सवानंतर येणाऱ्या भाद्रपदातील पितृपक्षाला (Pitru Paksha) अधिक महत्त्व आहे. यंदा 08 सप्टेंबरपासून 'पितृपक्ष' सुरू झाल्याची माहिती महंत अनिकेत शास्त्री देशपांडे यांनी दिली.
श्राद्धाचं महत्त्व काय? : भाद्रपद महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील प्रतिपदेपासून येणाऱ्या अमावस्या तिथीला पितरांची तिथी म्हणतात. 08 सप्टेंबर ते 21 सप्टेंबर हा काळ आपल्या पितरांचं स्मरण करण्याचा काळ आहे. त्यांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी तर्पण, श्राद्ध, पिंड दान आणि इतर धार्मिक विधी केले जातात. मान्यतेनुसार, या काळात पूर्वज आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना आशीर्वाद देण्यासाठी पृथ्वीवर येतात. पितृपक्षात पितरांना भोजन, दान आणि तर्पण अर्पण करावे. यामुळं कालसर्प, पितृदोषापासून मुक्ती मिळते.
पितृपक्षात श्राद्ध का करावं? : पितृपंधरवड्यामध्ये श्राद्ध केल्यानं रज-तमात्मक कोषांशी निगडित असणार्या पितरांना पृथ्वीच्या वातावरण कक्षेत येणं सोपं जातं. पितृपक्षाच्या काळात पितरं यम लोकातून आपल्या कुटुंबीयांच्या घरी वास्तव्य करण्यासाठी येतात अशी मान्यता आहे. यातील एक दिवस श्राद्ध केलं असता पितरं वर्षभर तृप्त राहतात. पितृपक्षात आपल्या सर्व पितरांसाठी श्राद्ध घातल्यानं त्यांच्या वासना, इच्छा तृप्त होऊन त्यांना गती मिळते. या काळात तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, गंगाभेट तीर्थश्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, पिंपळ झाडाचा जीर्णोद्धार, गोग्रास गाईची सेवा, तीर्थाटन, काक घास, दशदान, शैय्यादान आदि सर्व कर्म यथाशक्ती करावी, अशी महंत अनिकेत शास्त्री देशपांडे यांनी दिली.
हेही वाचा -
पितृपक्षात 'या' वेळेत करा श्राद्ध विधी; पितृदोषापासून मिळेल मुक्ती