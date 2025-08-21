ETV Bharat / spiritual

दर्श पिठोरी अमावस्येला पितृदोषापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी करा 'हे' 5 उपाय; नशिबाचे उघडतील दरवाजे

हिंदू धर्मात भाद्रपद महिन्यातील कृष्ण पक्षातील अमावस्येला 'पिठोरी अमावस्या' (Pithori Amavasya) म्हणतात. तर पिठोरी अमावस्या ही २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी सकाळी ११:५५ वाजता सुरू होईल.

Pithori Amavasya 2025
पिठोरी अमावस्या 2025 (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 21, 2025 at 4:31 PM IST

Pithori Amavasya २०२५ : भाद्रपद महिन्यातील कृष्ण पक्षातील अमावस्येला 'पिठोरी अमावस्या' म्हणून ओळखले जाते. हिंदू धर्मात या तिथीला विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी लोक तर्पण, पिंडदान आणि श्राद्ध अर्पण करून आपल्या पूर्वजांना प्रसन्न करतात. असंही मानलं जातं की, असं केल्यानं पूर्वज आनंदी होतात आणि कुटुंबाला सुख, समृद्धी आणि शांती प्रदान करतात. या पवित्र तिथीला नदीमध्ये स्नान करणं आणि दान करणं यालाही विशेष महत्त्व आहे, यामुळं सर्व पापांपासून मुक्ती मिळते.

पिठोरी अमावस्या कधी? : पंचागानुसार, पिठोरी अमावस्या २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी सकाळी ११.५५ वाजता सुरू होईल आणि २३ ऑगस्ट रोजी सकाळी ११.३५ पर्यंत चालेल.

पितृदोषापासून मुक्ती मिळविण्यासाठी खास उपाय (Pitrudosh Upay) :

1) श्राद्ध आणि तर्पण करा : सकाळी स्नान केल्यानंतर पूर्वजांच्या नावाने तीळ, पाणी आणि फुले अर्पण करा. असं मानलं जातं की, पितर तर्पणाने प्रसन्न होतात आणि आशीर्वाद देतात.

2) पवित्र नदीत स्नान करा : कोणत्याही पवित्र नदीत स्नान करणं आणि पूर्वजांचं स्मरण करणं शुभ मानलं जातं. जर नदीत स्नान करणं शक्य नसेल तर घरी गंगाजल मिसळून स्नान करा.

3) पिंपळाच्या झाडाची पूजा करा : पिठोरी अमावस्येला पिंपळाच्या झाडाची पूजा करा, त्याला पाणी अर्पण करा आणि दिवा लावा. या उपायाने पितृदोष शांत होतो.

4) गरीब आणि ब्राह्मणांना भोजन द्या : या दिवशी गरजू आणि ब्राह्मणांना भोजन दिल्यानं पूर्वजांना समाधान मिळतं आणि पितृदोष दूर होतो.

5) तीळ आणि अन्नदान करा : तीळ, तांदूळ, पीठ, कपडे आणि दक्षिणा दान केल्यानं जीवनातील अडथळे दूर होतात आणि घरात सुख-शांती राहते.

काय आहे आजचा शुभ मुहूर्त, योग आणि राहूकाळ? (Pithori Amavasya Shubh Muhurat) :

  • आजची तारीख : 22-08-2025 शुक्रवार
  • आजची तिथी : कृष्ण चतुर्दशी
  • आजचे नक्षत्र : आश्लेषा
  • अमृतकाळ : 07:53 to 09:28
  • राहूकाळ : 11:03 to 12:38
  • सुर्योदय : 06:18:00 सकाळी
  • सुर्यास्त : 07 59:00 सायंकाळी

टीप - (सदरील लेख प्राप्त माहितीवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही.)

