पिठोरी अमावस्येला चमकणार 'या' 5 राशींचं भाग्य; वाचा आजचं राशीभविष्य - HOROSCOPE 22 AUGUST 2025

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन चांगलं राहील, जोडीदाराची कोणाला साथ मिळेल, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

Rashi Bhavishya
राशीभविष्य (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 22, 2025 at 12:09 AM IST

4 Min Read

मेष (ARIES) : आज चंद्र कर्क राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र चौथ्या स्थानी असेल. आज आपणाला अतिशय संवेदनशीलता जाणवेल. आज आपल्या भावना दुखावल्या जाण्याची शक्यता आहे. आईच्या प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागेल. घर, जमीन इत्यादींशी संबंधित व्यवहार शक्यतो आज करू नयेत. एखाद्या स्त्रीमुळं अडचणीत याल. एखाद्या अपघाताची शक्यता असल्यानं पाण्यापासून दूर राहा. आजचा दिवस विद्यार्थ्यांसाठी मध्यम फलदायी आहे.

वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र कर्क राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र तिसऱ्या स्थानी असेल. आज आपण अती संवेदनशीलतेमुळं व भावुक विचारांमुळं खूप हळवे व्हाल. आपली व इतरांविषयीची काळजी दूर झाल्यामुळं मनाला दिलासा मिळेल. कल्पनाशक्ति व सृजनशीलतेने काम कराल. कुटुंबीय व मित्रांसह स्वादिष्ट भोजनाचा आस्वाद घेऊ शकाल. अचानकपणे प्रवास करावा लागेल. पैशाविषयी दक्ष राहून आर्थिक नियोजन यशस्वीपणे करू शकाल.

मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र कर्क राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दुसऱ्या स्थानी असेल. आज सुरूवातीच्या त्रासानंतर आपण ठरवलेली कामे पार पडतील व त्यामुळं आपलं मन प्रसन्न होईल. आर्थिक योजनांमुळं आपलं कीती तरी त्रास कमी होऊ लागतील. नोकरी - व्यवसायात सहकार्यांचं अपेक्षित सहकार्य मिळाल्यानं तेथील वातावरण चांगलं राहील. मित्र किंवा प्रिय व्यक्तीच्या सहवासानं आनंदात भर पडेल. कुटुंबात शांती व आनंदाचं वातावरण राहील.

कर्क (CANCER) : आज चंद्र कर्क राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र प्रथम स्थानी असेल. आजचा दिवस मित्र परिवार व कुटुंबीय यांच्या सहवासात चांगला जाईल. त्यांच्याकडून मिळालेल्या भेटवस्तू आनंदात भरच घालतील. बाहेर फिरायला जाऊ शकाल. तसेच स्वादिष्ट भोजनाचा आस्वाद सुद्धा घेऊ शकाल. काही शुभ समाचार आणि आर्थिक लाभ सुद्धा मिळतील. पत्नीच्या सहवासात वेळ चांगला जाईल. आज शारीरिक व मानसिक आनंदाचा उपभोग घेऊ शकाल.

सिंह (LEO) : आज चंद्र कर्क राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र बाराव्या स्थानी असेल. आज आपण कोर्ट - कचेरी पासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करावा. मन चिंतातुर व बेचैन असेल. शारीरिक स्वास्थ्य बिघडेल. आपलं बोलणं आणि वर्तन यावर संयम ठेवणं आवश्यक आहे अन्यथा कोणाशी वाद किंवा मतभेद होऊ शकतात. आपण आज हळवे व्हाल. खर्चाचं प्रमाण वाढेल. एखाद्या स्त्रीमुळं त्रास होऊ शकतो. काही गैरसमज होऊन आपले नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

कन्या (VIRGO) : आज चंद्र कर्क राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र लाभात स्थानी असेल. आजचा दिवस आपणास यश, कीर्ती व लाभ मिळण्याचा आहे. आर्थिक लाभ होतील. वाडवडील व मित्र यांच्या सहवासात आपला दिवस आनंदात जाईल. प्रवास सुद्धा संभवतो. पत्नी व संतती ह्यांच्यासह वेळ चांगला जाईल. वैवाहिक जीवनात आनंद प्राप्त होईल. संतती कडून सुखद बातम्या समजतील. प्रिय व्यक्तीचा सहवास घडेल.

तूळ (LIBRA ): आज चंद्र कर्क राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दशम स्थानी असेल. आज आपलं घर व कामाचे ठिकाण येथील वातावरण चांगलं असल्यामुळं आपण आनंदित व्हाल. स्वास्थ्य उत्तम राहील. नोकरी करणार्‍यांना बढतीची शक्यता आहे. वरिष्ठ आज आपल्या कामाचे कौतुक करतील. कुटुंबात आनंद व उत्साहाचं वातावरण राहील. मातुला कडून फायदा होईल. सरकारी कामात सफलता मिळेल.

वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र कर्क राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र भाग्यात स्थानी असेल. आज शारीरिक व मानसिक थकवा जाणवेल, आळस वाढेल आणि उत्साह कमी होईल. त्याचाच परिणाम व्यावसायिक क्षेत्रात जाणवेल. त्यामुळे त्रास होईल. वरिष्ठ आज आपल्या कामगिरीवर नाखूष होतील. संततीशी मतभेद संभवतात. आज महत्वाची कामे स्थगित ठेवणे फायदेशीर ठरेल.

धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र कर्क राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र अष्टम स्थानी असेल. आज आपणास खाण्या - पिण्याकडं विशेष लक्ष द्यावे लागेल. कामात यश मिळण्यास विलंब झाल्यानं नैराश्य येईल. काम वेळेवर पूर्ण होणार नाही. कामाचा व्याप वाढेल. शक्यतो आज नवे काम हाती घेऊ नये. प्रकृती भिघडण्याची शक्यता आहे. आपल्या बोलण्यावर संयम ठेवाव लागेल. खर्चात वाढ होईल.

मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र कर्क राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सातव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस आर्थिक बाबतीत लाभदायी आहे. व्यापारवृद्धी होईल. व्याज, कमिशन इत्यादी मार्गांनी पैसा मिळून धन भांडारात वाढ होईल. प्रणयी जीवनाचा आनंद उपभोगू शकाल. भिन्नलिंगी आकर्षणात वाढ होईल. स्वादिष्ट भोजन, नवी वस्त्रे व वाहनसौख्य मिळेल.

कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र कर्क राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सहाव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस कामात यश मिळविण्यासाठी अनुकूल आहे. केलेल्या कामातून यश व कीर्ती लाभ होईल. कौटुंबिक वातावरण सौहार्दपूर्ण राहील. तन मनाला उत्साह जाणवेल. नोकरी - व्यवसायात अपेक्षित सहकार्य लाभेल. आईच्या घराकडून चांगली बातमी कळेल. खर्च वाढेल. आजारी व्यक्तींच्या प्रकृतीत सुधारणा होईल.

मीन (PISCES) : आज चंद्र कर्क राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र पाचव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूलतेचा आहे. अभ्यासात यश व प्रगतीच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील. कल्पनाशक्तीच्या जोरावर साहित्य क्षेत्रात लेखनाचे नवे काम कराल. प्रेमीजनांना परस्परांचा सहवास लाभेल. आपल्या स्वभावात जास्त हळवेपणा राहील. स्त्री स्नेह्यांसाठी खर्च होईल.

