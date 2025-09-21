नवरात्र महोत्सव 2025 विशेष : सप्तशृंगी गडावर नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी होणार पंचामृत महापूजा
महाराष्ट्रातील अर्धशक्तीपीठ म्हणून वणीची सप्तश्रृंगी माता सुप्रसिद्ध आहे. नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी सप्तश्रृंगी मातेची पंचामृत महापूजा करण्यात येणार आहे.
Published : September 21, 2025 at 10:08 AM IST
नाशिक : महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तीपीठांपैकी अर्ध शक्तीपीठ असलेल्या वणीच्या सप्तशृंगी देवीच्या नवरात्र उत्सवाची तयारी पूर्ण झाली आहे. नवरात्र उत्सवानिमित्त सोमवारी 22 सप्टेंबरला सकाळी 7 वाजता जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभय लाहोटी यांच्या हस्ते देवीची पंचामृत महापूजा होणार आहे, अशी माहिती सप्तशृंगी देवी ट्रस्टच्या वतीनं देण्यात आली.
महाराष्ट्रातील साडेतीन पीठांपैकी अर्धपीठ : महाराष्ट्रातील साडेतीन पीठांपैकी अर्धपीठ म्हणून वणीची सप्तशृंगी देवी ओळखली जाते. अठरा हातांच्या या मातेच्या दर्शनासाठी वर्षभर देशभरातून लाखो भाविक येतात. यंदा नवरात्र उत्सव काळात 20 लाखांहून अधिक भाविक मातेच्या पायाशी नतमस्तक होतील, असा अंदाज आहे. यंदा नवरात्र उत्सवानिमित्त जिल्हा प्रशासन आणि मंदिर प्रशासनाच्या वतीनं भाविकांसाठी विशेष नियोजन करण्यात आलं आहे. या काळात मंदिरात देवीची विशेष महापूजा होणार आहे. 23 ते 30 सप्टेंबरपर्यंत रोज सकाळी सात वाजता विविध मान्यवरांच्या हस्ते पंचामृत महापूजा होणार आहे. 30 सप्टेंबरला अष्टमीच्या दिवशी सकाळी 7 वाजता पालखी पूजन, नगरप्रदक्षिणा निघणार आहे. 1 ऑक्टोबर रोजी नवमीला शतचंडी याग, होमहवन, पूजा होणार असून दुपारी 3 वाजता दरेगावचे पारंपरिक मानकरी गवळी पाटील यांच्या हस्ते विविध पूजा करत गावातून कीर्ती ध्वजाची मिरवणूक काढण्यात येणार आहे. रात्री 12 वाजता सप्तशृंगी देवीच्या शिखरावर ध्वजारोहण करण्यात येईल. दसऱ्यानिमित्त 2 ऑक्टोबरला शतचंडी याग पूर्णाहुती आणि महापूजा होणार आहे. 6 ऑक्टोबरला कोजागिरी निमित्त पंचअमृत महापूजा करण्यात येईल. विविध कावडधारकांनी आणलेल्या ठिकठिकाणच्या तीर्थाचा देवीला विशेष महाभिषेक घालण्यात येणार आहे. रात्री 9 आणि 12 वाजता आरती होईल. याशिवाय 7 ते 8 ऑक्टोबरला शांतीपाठ व महाप्रसाद होईल, असं मंदिर प्रशासनाच्या वतीनं सांगण्यात आलं आहे.
20 लाख भाविक येण्याचा अंदाज : यंदा नवरात्र उत्सवात 20 लाखाहून अधिक भाविक सप्तशृंगी गडावर येतील, असा अंदाज आहे. यासाठी मंदिर ट्रस्ट, पोलीस प्रशासन, ग्रामपंचायत, पार्किंग, बस सेवा, आरोग्य, पाणी याबाबत नियोजन करण्यात आलं आहे. मंदिर प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासनाचे एकूण अडीच हजार अधिकारी, कर्मचारी नवरात्र उत्सवात सप्तशृंगी गडावर भाविकांना सेवा देणार आहेत, अशी माहिती मंदिर प्रशासनाच्या वतीनं देण्यात आली आहे.
सप्तशृंगी गड पुरातन मंदिर : नाशिक शहरापासून 60 किलोमीटर अंतरावर वणी येथील गडावर साडेतीन पीठांपैकी अर्धपीठ म्हणून ओळखली जाणारी सप्तशृंगी देवी विराजमान आहे. सह्याद्रीच्या पठारावर असलेलं हे मंदिर पुरातन असून समुद्रसपाटीपासून 4 हजार 569 फूट उंचीवर आहे. मंदिरावर जाण्यासाठी नांदूर गावापासून पायी रस्ता आहे. तसेच पायऱ्यासोबत आधुनिक फेनिक्युलर ट्रॉलीच्या माध्यमातून काही मिनिटात भाविक थेट मंदिरापर्यंत पोहोचू शकतात. या भागात माकडांची मोठी वस्ती आहे. सप्तशृंगी गडाच्या बाजूला शिवतीर्थ शितकडा गणपती मंदिर, गुरुदेव आश्रम, सूर्यकुंड, कालिका कुंड जलगुफा आदी ठिकाणं आहेत.
अशी आहे आख्यायिका : दंडकारण्यात राम-सीता वनवासात असताना देवीच्या दर्शनाला आल्याचं पौराणिक ग्रंथात उल्लेख सापडतो. पौराणिक कथांनुसार महिषासुराचा वध केल्यानंतर देवीनं विश्रांतीसाठी येथे वास्तव्य केल्याचंही म्हटलं जाते. महानुभावी लीळाचरित्रात असा उल्लेख आढळतो की राम-रावण युद्धात इंद्रजीताच्या शस्त्रानं लक्ष्मण मूर्च्छा येऊन पडले. तेव्हा हनुमानानं द्रोणागिरी पर्वत नेला. त्या पर्वताचा काही भाग खाली पडला, तोच सप्तशृंगी गड म्हणून ओळखला जातो. सप्तश्रृंगी देवी नवनाथांची तसेच संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज यांची कुलस्वामीनी आहे. मार्कंड्ये ऋषींनी नाशिकमधील सप्तशृंगी गडावर तपश्चर्या केली. प्रभू श्रीरामचंद्र सप्तश्रृंगी गडावर येऊन गेल्याचे उल्लेख पौराणिक संदर्भांमध्ये आढळतात. संत निवृत्तीनाथ महाराजांनी समाधी घेण्यापूर्वी सप्तशृंगी आदिशक्तीची परवानगी घेऊन ते त्र्यंबकेश्वरी समाधीस्त झाले, असा इतिहासात उल्लेख सापडतो. तसेच सूरतेची लूट केल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज देवीच्या दर्शनासाठी आल्याचे इतिहासात संदर्भ आढळतात.
हेही वाचा :
- पुण्यात बंगाली नवरात्र उत्सव; कोलकाता येथील मातीपासून साकारल्या दुर्गा मातेच्या सुंदर मूर्ती, 80 वर्षांची परंपरा कायम, पाहा व्हिडिओ
- चनिया-चोली ते इंडो-वेस्टर्न... परंपरेला ट्रेंडी टच, नवरात्रीत फॅशनचा रंगीबेरंगी थाट!
- नवरात्रीत 'हत्तीवर' स्वार होऊन येणार दुर्गा माता; विजयादशमीला 'या'वर होणार प्रस्थान, वाचा शुभ की अशुभ?