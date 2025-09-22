नवरात्री महोत्सव 2025: कर्णपुरा देवी उत्सवाला सुरुवात; राजस्थानी राजा करणसिंहांनी केली होती 'करणी मातेची' मूर्ती स्थापन
छत्रपती संभाजीनगर इथल्या कर्णपुरा देवीच्या यात्रेला सुरुवात झाली आहे. या देवीच्या मूर्तीची स्थापना राजस्थानचा राजा करणसिंहांनी केली होती.
Published : September 22, 2025 at 4:49 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील कर्णपुरा देवी मंदिरातील नवरात्री महोत्सव आणि जत्रेचं भाविकांना विशेष आकर्षण असते. या मंदिराला धार्मिक तसंच ऐतिहासिक महत्त्व आहे, कारण या परिसराला एक हजार वर्षाहून अधिकचा इतिहास आहे. प्रथमदर्शनी तुळजापूर येथील भवानी मातेचं मंदिर असल्याचा भास होत असला, तरी हे मंदिर राजस्थान येथील "करणी माते"चं प्रतीक आहे. याची स्थापना बिकानेर येथील राजा करणसिंह यानं केली होती. या परिसरात अनेक मंदिर तथा बारव आजही पाहायला मिळतात. आजही बिकानेर संस्थान त्याच्या देखभाल दुरुस्तीकडं लक्ष देते, शिवाय आर्थिक मदत देखील देते. निझामाच्या काळात या परिसरात सैन्यांना सरावासाठी मंदिर काढण्याची तयारी होती, मात्र भक्तांच्या श्रद्धेमुळे ते होऊ शकलं नसल्याची माहिती इतिहास अभ्यासक संकेत कुलकर्णी यांनी दिली.
दानवे कुटुंबीय करतात देखभाल : शहरातील मुख्य दैवत म्हणून कर्णपुरा मातेकडं पाहिलं जाते. राजस्थानच्या बिकानेर येथील राजा करणसिंग यानं मंदिराची स्थापना केली असल्यानं त्याच्याच नावावरून परिसराला कर्णपुरा असं नाव पडलं. मंदिराचे विश्वास दानवे कुटुंबीय असून प्रत्येक वर्षी नित्यनियमानं नवरात्रीला घटस्थापना केली जाते. सोमवारी सकाळी सात वाजता प्रथपरंपरेनुसार उबाठा नेते अंबादास दानवे यांच्या हस्ते मुख्य पूजन पार पडलं. पुढील नऊ दिवस पूजाअर्चा करून यात्रा महोत्सव पार पडेल, अशी माहिती मंदिर विश्वस्तांनी दिली. कर्णपुरा यात्रेला पाचशे वर्षांचा इतिहास असून उत्साहात यंदाही उत्सव पार पडेल, अशी माहिती विश्वस्त अंबादास दानवे यांनी दिली.
राजा करणसिंह होता वास्तव्यास : राजस्थानचे अनेक राजे औरंगजेबाकडं मांडलिक होते, त्यापैकी एक म्हणजे राजा करणसिंह होता. त्यावेळी असलेल्या औरंगाबाद इथं या राजांच्या छावण्या लागत असत. राजा करणसिंह याची करणी मातेवर नितांत श्रद्धा होती. देवीचा साक्षात्कार त्याला झाला होता, अशी माहिती इतिहासात नमूद आहे. राजा जिकडं जायचा तिकडं देवीची स्थापना करायचा. त्यापैकी एक असलेलं हे कर्णपुरा मंदिर मानलं जाते. औरंगजेबानं एकदा आपल्याकडं असलेल्या राजांना काबुलच्या मोहिमेवर पाठवलं. त्यावेळी राजस्थानी राजे अधिक असल्याचं लक्षात आलं. यावेळी सर्वांचं धर्मपरिवर्तन करण्याचा निर्णय त्यानं घेतला. वाटेत असताना ही गोष्ट लक्षात आल्यावर सर्व राजस्थानी राजांनी मोहीम सोडून आपल्या प्रांतात जाण्याचा निर्णय घेत परतीचा मार्ग स्वीकारला. नदी ओलांडत असताना औरंगजेबाचं सैन्य पुढं गेल्यावर बोट तोडल्या आणि आपल्या प्रांतात निघून गेले होते.
करणसिंहानं केलं राजांचं नेतृत्व : औरंगजेबाच्या विरोधात गेल्यानं राजानं आपलं सैन्य बिकानेरच्या दिशेनं पाठवलं होतं. त्यावेळी सर्व राजस्थानी राजांनी राजा करणसिंह याला "जंगलदर" बादशाह पदवी देत त्याला राजा म्हणून घोषित करून, सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकारी राजाला दिले होते. असं म्हणतात की, त्यावेळी देवीवर श्रद्धा असणाऱ्या राजा करणसिंह यानं चार दिवस करणी मातेची पूजा केली आणि औरंगजेबाचं सैन्य परत फिरलं. त्यामुळे अनेकांची श्रद्धा करणी मातेवर जडली आहे. करणसिंह नेहमी कर्णपुरा येथील मंदिरात पूजा करण्यासाठी येत असायचा, त्यानंतर त्याची मुलं केसरसिंह आणि पद्मसिंह हे दोघंही नित्य नियमानं दर्शनासाठी, पूजेसाठी नित्यनियमानं येत असल्याची माहिती इतिहास अभ्यासक संकेत कुलकर्णी यांनी दिली.
आजही बिकानेर संस्थान करते निगराणी : 1904 पर्यंत बिकानेर संस्थान मंदिराची पूर्ण देखभाल आणि निगराणी करत असल्याची माहिती इतिहास अभ्यासक संकेत कुलकर्णी यांनी दिली. निजामाचं राज्य असताना त्यांना सैन्याची छावणी आणि सरावासाठी जमीन लागत होती. त्यावेळी कर्णपुरा देवीचं मंदिर त्यासह तिथं असलेले बालाजी, हनुमानाचं मंदिर काढून एका शेतात टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्यावेळी भक्तांची असलेली श्रद्धा आणि काही जणांनी केलेल्या विरोधामुळे मंदिर काढू शकले नाहीत. आज सैन्यासाठी दिलेल्या छावणी परिसरात निजामांना जागा देण्यात आली होती. असं असलं तरी मंदिराच्या कामकाजात आजही बिकानेर संस्थान लक्ष ठेवून असते. शिवाय देखभाल हेतू आर्थिक मदत देखील करते, अशी माहिती इतिहास अभ्यासक संकेत कुलकर्णी यांनी दिली.
