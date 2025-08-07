Narali Purnima 2025 : नारळी पौर्णिमेला हिंदू धर्मात विशेष महत्त्व आहे. श्रावण महिन्यातील पौर्णिमेच्या दिवशी 'नारळी पौर्णिमा' साजरी केली जाते. या दिवशी कोळी बांधव आणि समुद्रकिनाऱ्यावरील लोक समुद्र देवतेची पूजा करतात. समुद्राला शांत ठेवण्यासाठी नारळ अर्पण केला जातो. तर मासेमारी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी 'नारळी पौर्णिमा'चा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा असतो. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळमध्ये या सणाला विशेष महत्त्व आहे. यादिवशी कोळी लोक पारंपरिक कोळी नृत्य सादर करतात आणि होडीची सजावट करतात.
काय आहे नारळी पौर्णिमा? : श्रावण महिन्यातील पौर्णिमा म्हणजे 'नारळी पौर्णिमा'. हा सण महाराष्ट्रातील कोळी बांधव मोठ्या उत्साहात आणि आनंदात साजरा करतात. महत्त्वाचे म्हणजे मान्सून सुरू झाल्यानंतर समुद्रातील मासेमारी पूर्णतः बंद असते. श्रावण महिना आणि त्यातल्या पौर्णिमेला सर्व कोळी बांधव समुद्र किनारी एकवटतात आणि उधाणलेल्या दर्याला शांत होण्याची प्रार्थना करतात. कारण, कोळी बांधवांचा उदरनिर्वाह हा समुद्रावर अवलंबून असतो. यादिवशी कोळी बांधव वाजत-गाजत मिरवणूक काढत समुद्रकिनारी पोहोचतात आणि दर्याला नारळ अर्पण करतात. तसेच दर्याला शांत होण्याची प्रार्थना करतात. या सणाच्या दुसऱ्या दिवशी कोळी बांधव पुन्हा एकदा समुद्रात आपल्या बोटी घेऊन निघतात आणि मासेमारीला सुरुवात करतात. याच दिवशी कोळी बांधवांच्या घरी 'नारळाच्या वड्या' आणि 'नारळी भात' केला जातो. एकमेकांना घरी बोलावून गोडधोड खाऊ घातलं जाते. तसेच कोळीवाडा परिसरात नारळ फोडीच्या स्पर्धाही रंगतात.
रक्षाबंधन आणि नारळी पौर्णिमा शुभ मुहूर्त 2025 : "पंचांगानुसार, श्रावण महिन्यातील पौर्णिमेच्या तिथीला 'रक्षाबंधन' सण साजरा केला जातो. यंदा पौर्णिमा तिथी 8 ऑगस्ट 2025 रोजी दुपारी 2 वाजून 12 मिनिटांनी सुरु होणार आहे. तर, 9 ऑगस्ट रोजी दुपारी 1 वाजून 21 मिनिटांपर्यंत ही तिथी समाप्त होणार आहे. मात्र, उदय तिथीनुसार, 9 ऑगस्ट रोजी 'रक्षाबंधन' आणि 'नारळी पौर्णिमा' सण साजरा होणार आहे. सौभाग्य योग आणि सर्वार्थ सिद्धी योग 9 ऑगस्टच्या सूर्योदयापासून ते दुपारी 2:15 पर्यंत राहील," अशी माहिती महंत अनिकेत शास्त्री देशपांडे यांनी दिली.
काय आहे नारळाचं महत्त्व?: श्रावण पौर्णिमेला रक्षाबंधनासह नारळी पौर्णिमेचा सण साजरा करतात. या सणाचं महत्व कोळी लोकांमध्ये जास्त आहे. तर हिंदू धर्मात नारळाला 'शुभ फळ' मानलं जातं. त्यात तीन डोळे असतात, त्यामुळं ते शिवाचे प्रतीक मानले जाते. समुद्रात नारळ अर्पण करणे ही एक धार्मिक प्रथा आहे. जी समुद्राला शांत करण्यासाठी आणि आशीर्वाद मिळवण्यासाठी केली जाते.
