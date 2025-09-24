ETV Bharat / spiritual

महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तीपीठं; 'साडेतीन' आकड्याचं काय आहे रहस्य?

महाराष्ट्रामध्ये तीन पूर्ण आणि एक अर्धे अशी 'साडेतीन शक्तीपीठं' (Sade Teen Shakti Peeth) आहेत. कोणती आहेत ही शक्तीपीठं? जाणून घेऊया…

Maharashtra Sade Teen Shakti Peeth
महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तीपीठं (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 24, 2025 at 8:21 PM IST

Updated : September 24, 2025 at 8:29 PM IST

Maharashtra Sade Teen Shakti Peeth : महाराष्ट्रात साडेतीन शक्तीपीठ जागृत देवीचं देवस्थान म्हणून प्रसिद्ध आहेत. दक्षिण काशी अशी ओळख असलेल्या कोल्हापुरातील आई अंबाबाई महाराष्ट्रातील एक पूर्ण शक्तीपीठ आहे. तर तुळजापूर येथील तुळजाभवानी मंदिर हे दुसरं पूर्ण शक्तीपीठ आहे. नांदेड जिल्ह्यातील माहूरगड येथील माहुरची रेणुका मंदिर हे तिसरं पूर्ण शक्तीपीठ आहे. यासह नाशिक जिल्ह्यातील वणी येथे असलेली सप्तशृंगी देवी हे अर्धपीठ म्हणून ओळखली जाते. त्यामुळं याला साडेतीन शक्तीपीठांमध्ये गणना केली जाते.

Mahalakshmi in Kolhapur
करवीर निवासिनी श्री महालक्ष्मी अंबाबाई (कोल्हापूर देवस्थान)
  • श्री महालक्ष्मी अंबाबाई : कोल्हापूर हे करवीर निवासिनी श्री अंबाबाईचं मंदिर आहे. हे मंदिर महाराष्ट्रात असलेल्या मंदिरांच्या साडेतीन पीठांपैकी एक आद्यपीठ आहे. हे महामातृक स्थान आहे. इथे मुळ आदिमाया आदिशक्ती भगवती महाकाली, महालक्ष्मी आणि महासरस्वती विराजमान आहेत. करवीर नगरी ही दक्षिण काशी म्हणून प्रसिद्ध आहे.कोल्हापुरातील आई अंबाबाई महाराष्ट्रातील एक पूर्ण शक्तीपीठ आहे.
Tulja Bhavani
श्री तुळजाभवानी माता (तुळजाभवानी देवस्थान)
  • श्री तुळजाभवानी अंबाबाई : महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तिपीठांपैकी श्री तुळजाभवानी देवीचं मंदिर हे एक पूर्ण शक्तिपीठ आहे. आई तुळजाभवानी देवी ही महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी म्हणून ओळखली जाते. ही आदिशक्ती पार्वती मातेचे स्वरूप आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज या मंदिरात नेहमी येत होते. जगदंबेने कुक्कुरासुराचा वध केला होता.
Renuka Temple
श्री रेणुका माता (रेणुका देवी देवस्थान)
  • माहूरची श्री रेणुका माता : रेणुका देवी ही महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक पीठ आहे. या देवीला 'एकवीरा', 'यमाई', 'येल्लुआई' तसेच 'येल्लम्मा' अशा विविध नावाने विविध प्रांतात संबोधले जाते. ही देवी आदिशक्ती पार्वती देवीचे प्रकट रूप महाकाली म्हणून पूजली जाते. रेणुका देवीला 'साऱ्या जगाची आई' अर्थात 'जगदंबा' मानतात.
Saptashrungi Temple
वणी येथील श्री सप्तशृंगी माता (सप्तशृंगी देवस्थान)
  • श्री सप्तशृंगी देवी : नाशिक जिल्ह्यातील वणी येथील सप्तशृंगी देवी महाराष्ट्रातील देवीच्या साडेतीन शक्तिपीठांपैकी अर्धे शक्तीपीठ आहे. ब्रह्मदेवाच्या कमंडलूपासून निघालेल्या गिरिजा महानदीचे रूप म्हणजे सप्तशृंगीदेवी असं मानलं जातं. आदिशक्तीचं हे मूळ स्थान आहे असं मानलं जातं. देवीचे अठराभुजा सप्तशृंग रूप येथे पहावयास मिळते. ही देवीची मूर्ती स्वयंभू आहे. महिषासुरमर्दिनी म्हणून ही देवी प्रसिद्ध आहे. महिषासुराचा वध करणारी देवी अठरा हातांची महालक्ष्मी हीच आहे.

(टीप - सदरील लेख प्राप्त माहितीवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही. ईटीव्ही भारत कोणत्याही अंधश्रद्धेला खतपाणी घालत नाही.)

