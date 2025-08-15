मुंबई : आज 15 ऑगस्ट रोजी देशभरात स्वातंत्र्यदिन (Independence Day) आणि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (Krishna Janmashtami) सोहळा साजरा केला जात आहे. तर देवशयनी एकादशीला श्रीविष्णू योगनिद्रेत गेल्यानंतर सृष्टीचा सगळा कारभार, शिवशंकरावर असतो, असं मानलं जातं. त्यामुळं या काळात महादेवांची उपासना, नामस्मरण करण्यावर भर दिला जातो. श्रावण हा महादेवाची पूजा, नामस्मरण, उपासना करण्यासाठी सर्वोत्तम मानला गेला आहे. श्रावणातील प्रत्येक सोमवारला विशेष महत्त्व प्राप्त आहे.
- आजची तारीख : 15-08-2025 शुक्रवार
- आजची तिथी : कृष्ण सप्तमी
- आजचे नक्षत्र : अश्विनी
- अमृतकाळ : 07:52 to 09:28
- राहूकाळ : 11:04 to 12:40
- सुर्योदय : 06:16:00 सकाळी
- सुर्यास्त : 07:04:00 सायंकाळी
जन्माष्टमी आणि गोपाळकाला शुभ मुहूर्त : पंचांगानुसार, श्रावण कृष्ण अष्टमी तिथीला मध्यरात्री 12 वाजता रोहिणी नक्षत्रावर मथुरेत कंसाच्या बंदिशाळेत भगवान विष्णूचा अठवा अवतार श्रीकृष्णाचा जन्म झाला. यंदा 15 ऑगस्ट 2025 रोजी रात्री 11 वाजून 49 मिनिटांनी श्रावण वद्य सप्तमी समाप्त होत असून, श्रावण वद्य अष्टमी सुरू होत आहे. तर, 16 ऑगस्ट 2025 रोजी रात्री 09 वाजून 34 मिनिटांनी श्रावण अष्टमी समाप्त होत आहे. श्रीकृष्णाचा जन्म मध्यरात्री झाल्याचं मानलं जाते. त्यामुळं कृष्ण जन्माष्टमीचा शुभ योग 15 ऑगस्ट 2025 रोजी रात्री 12 वाजता जुळून येत आहे. तसेच 16 ऑगस्ट 2025 रोजी सकाळी 9:30 नंतर गोपाळकाला (Gopalkala) साजरा केला जाईल, अशी माहिती श्रीमहंत धर्माचार्य पीठाधीश्वर डॉ.अनिकेतशास्त्री महाराज यांनी दिली.
जन्माष्टमी 2025 कथा : आख्यायिकेनुसार, भगवान विष्णूचे आठवे अवतार श्रीकृष्णाचा भाद्रपद महिन्यातील कृष्ण पक्षातील अष्टमी तिथीला मध्यरात्री रोहिणी नक्षत्रात, मथुरेत देवकी आणि वसुदेवाच्या पोटी जन्म झाला. त्यावेळेस, राजा कंसानं आपल्या बहिणीला देवकीला, तिच्या पतीसोबत कैदेत ठेवलं होतं. कारण आकाशवाणी झाली होती की देवकीचा आठवा मुलगा कंसाचा वध करेल. कंसाच्या भीतीमुळे कृष्णाचा जन्म होताच वासुदेवानं त्याला एका टोपलीत ठेवून यमुना नदी पार करून गोकुळात, नंद आणि यशोदेकडं सुखरूप पोहोचवलं. तिथं कृष्णाला यशोदेच्या मुलीसोबत बदलण्यात आले आणि वासुदेव परत कंसाकडं आले. अशाप्रकारे, कृष्णानं बालपणी अनेक लीला केल्या आणि कंसाचा वध करून जनतेला त्याच्या अत्याचारातून मुक्त केलं.
