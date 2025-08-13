ETV Bharat / spiritual

हिंदू धर्मग्रंथानुसार भगवान श्रीकृष्णाचा जन्म रात्री 12 वाजता झाला होता. यावर्षी जन्माष्टमी 15 ऑगस्टला (janmashtami) आहे. जाणून घ्या काय आहे जन्माष्टमी तिथी आणि मुहूर्त.

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (ETV Bharat File Photo)
krishna janmashtami 2025 : श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (janmashtami) भारतात मोठ्या थाटामाटात साजरी केली जाते. विशेष म्हणजे वृंदावन, बरसाना, मथुरा आणि द्वारका येथे जन्माष्टमी साजरी केली जाते. जन्माष्टमीनिमित्त येथील मंदिरांमध्ये विशेष कार्यक्रमाचं आयोजन केलं जातं. रात्रीचं जागरही केलं जाते. जन्माष्टमी हा सण श्रीकृष्णाचा जन्मोत्सव म्हणून साजरा केला जातो. म्हणूनच या दिवशी श्रीकृष्णाच्या बालरूपाची पूजा केली जाते. मात्र, जन्माष्टमी उत्सवाच्या तारखेबाबत दरवर्षी मतभेद असतात. यंदा 15 का 16 ऑगस्ट? नेमकी कधी आहे श्रीकृष्ण जन्माष्टमी? आणि काय आहे शुभ मुहूर्त, जाणून घेऊया श्रीमहंत धर्माचार्य पीठाधीश्वर डॉ.अनिकेतशास्त्री महाराज यांच्याकडून.

अशी करा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पूजा : जन्माष्टमीला सकाळी उठून स्नान करुन दिवसभर उपवास करावा. भगवान श्रीकृष्णाला गंगेच्या पाण्यानं आणि दुधानं स्नान घालून नवीन वस्त्रं परिधान करुन त्यांना मोरमुकुट, बासरी, वैजयंती माळा, तुळशीदळ कुंडल इत्यादींनी सजवावं. तसेच भगवान श्रीकृष्णाच्या झुल्याला फुलांच्या माळांनी सजवा. पूजेमध्ये श्रीकृष्णाला फळं, फुलं, मखाणा, लोणी, साखर, मिठाई, सुका मेवा इत्यादी अर्पण करा आणि धूप-दीप लावा. यानंतर रात्री 12 नंतर पुन्हा श्रीकृष्णाची पूजा करुन त्यांना झुल्यावर झुलवा आणि आरती करुन नारळ फोडा. यानंतर प्रसादाचं वाटप करुन रात्री भजन-कीर्तन करुन श्रीकृष्ण जन्मोत्सव साजरा करा.

यंदा जन्माष्टमी आणि गोपाळकाला केव्हा? : पंचांगानुसार, श्रावण कृष्ण अष्टमी तिथीला मध्यरात्री 12 वाजता रोहिणी नक्षत्रावर मथुरेत कंसाच्या बंदिशाळेत भगवान विष्णूचा अठवा अवतार श्रीकृष्णाचा जन्म झाला. यंदा 15 ऑगस्ट 2025 रोजी रात्री 11 वाजून 49 मिनिटांनी श्रावण वद्य सप्तमी समाप्त होत असून, श्रावण वद्य अष्टमी सुरू होत आहे. तर, 16 ऑगस्ट 2025 रोजी रात्री 09 वाजून 34 मिनिटांनी श्रावण अष्टमी समाप्त होत आहे. श्रीकृष्णाचा जन्म मध्यरात्री झाल्याचं मानलं जाते. त्यामुळं कृष्ण जन्माष्टमीचा शुभ योग 15 ऑगस्ट 2025 रोजी रात्री 12 वाजता जुळून येत आहे. तसेच 16 ऑगस्ट 2025 रोजी सकाळी 9:30 नंतर गोपाळकाला (Gopalkala) साजरा केला जाईल, अशी माहिती श्रीमहंत धर्माचार्य पीठाधीश्वर डॉ.अनिकेतशास्त्री महाराज यांनी दिली.

जन्माष्टमी २०२५ कथा : आख्यायिकेनुसार, भगवान विष्णूचे आठवे अवतार श्रीकृष्णाचा भाद्रपद महिन्यातील कृष्ण पक्षातील अष्टमी तिथीला मध्यरात्री रोहिणी नक्षत्रात, मथुरेत देवकी आणि वसुदेवाच्या पोटी जन्म झाला. त्यावेळेस, राजा कंसानं आपल्या बहिणीला देवकीला, तिच्या पतीसोबत कैदेत ठेवलं होतं. कारण आकाशवाणी झाली होती की देवकीचा आठवा मुलगा कंसाचा वध करेल. कंसाच्या भीतीमुळे कृष्णाचा जन्म होताच वासुदेवानं त्याला एका टोपलीत ठेवून यमुना नदी पार करून गोकुळात, नंद आणि यशोदेकडं सुखरूप पोहोचवलं. तिथं कृष्णाला यशोदेच्या मुलीसोबत बदलण्यात आले आणि वासुदेव परत कंसाकडं आले. अशाप्रकारे, कृष्णानं बालपणी अनेक लीला केल्या आणि कंसाचा वध करून जनतेला त्याच्या अत्याचारातून मुक्त केलं.

