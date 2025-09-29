अष्टमी आणि नवमीच्या 'या' तिथीला करा 'कन्या पूजन'; मिळेल दुर्गादेवीचा आशीर्वाद, जाणून घ्या महत्त्व आणि शुभ मुहूर्त
नवरात्रीत नऊ दिवस देवी दुर्गेच्या विविध रूपांची पूजा केली जाते. नवरात्रीच्या अष्टमी आणि नवमी तिथींना विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी मुलींची पूजा करणे शुभ आहे.
Kanya Pujan 2025 : शारदीय नवरात्र उत्सवाला (Shardiya Navratri) 22 सप्टेंबरपासून सुरूवात झाली आहे. यंदा अनेकजण शारदीय नवरात्रीच्या तिथीबाबत संभ्रमात आहेत. कारण यंदा तृतीया तिथी दोन दिवसांची असल्याने एकूण 10 दिवस नवरात्र असणार आहे. मान्यतेनुसार, नवरात्रीच्या शेवटच्या दिवशी 'कन्या पूजन' (Kanya Pujan) केलं जाते. दुर्गा देवी आणि नऊ मुलींची पूजा केल्यानंतर नवरात्रीचा उपवास सोडला जातो. असं केल्यानं देवीचा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होतो आणि भक्तांच्या जीवनात आनंद येतो, अशी भाविकांची धारणा आहे. अशात काही भाविक अष्टमीला (Maha Ashtami 2025) नवरात्रीचा उपवास सोडतात, तर काही नवमीला उपवास सोडतात. म्हणूनच नवरात्रीचे शेवटचे दोन दिवस खूप म्हत्वाचे मानले जातात. यंदा कन्या पूजन नेमकं कधी करायचं? जाणून घेऊयात सविस्तरपणे ...
कन्या पूजा शुभ मुहूर्त : शास्त्रानुसार, अष्टमी आणि नवमी तिथीला सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत कन्या पूजन करता येते. शास्त्रानुसार, दिवसाच्या पहिल्या भागात, म्हणजे दुपारी 12 वाजण्यापूर्वी मुलींना जेवण देणं सर्वात शुभ मानलं जाते.
कन्या आणि देवीच्या शस्त्रांची पूजा : अष्टमीला दुर्गा देवीची पूजा वेगवेगळ्या पद्धतीने करा. या दिवशी देवीच्या शस्त्रांची पूजा करावी. या तिथीला देवीच्या प्रसन्नतेसाठी विविध प्रकारे पूजा करून विशेष यज्ञ करून हवन करावे. यासोबतच देवीचे रूप लक्षात घेऊन 9 मुलींना अन्नदान करावे. दुर्गाष्टमीला माँ दुर्गाला विशेष प्रसाद द्यावा. पूजेनंतर रात्री जागरण करत भजन, कीर्तन, नृत्य इत्यादीचे आयोजन करावे.
प्रत्येक वयोगटातील मुलीला वेगळे महत्त्व असते : 2 वर्षांच्या मुलीला कुमारी म्हणतात. त्यांची पूजा केल्याने दु:ख आणि गरिबी नाहीसे होते. 3 वर्षांची मुलगी त्रिमूर्ती मानली जाते. त्रिमूर्तीची उपासना केल्याने धन आणि धान्याचे आगमन होते आणि कुटुंबाचं कल्याण होतं. 4 वर्षांची मुलगी कल्याणी मानली जाते. त्यांची पूजा केल्याने सुख-समृद्धी मिळते. 5 वर्षाची मुलगी रोहिणी मानली जाते. त्यांची पूजा केल्याने रोगापासून मुक्ती मिळते. 6 वर्षांची मुलगी कालिका संबोधली जाते. तिची पूजा केल्याने ज्ञान आणि राजयोग प्राप्त होतो. 7 वर्षांची मुलगी चंडिका मानली जाते. त्यांची पूजा केल्याने ऐश्वर्य प्राप्त होते. 8 वर्षांच्या मुली शांभवी आहे. तिची पूजा केल्याने प्रसिद्धी मिळते. 9 वर्षांच्या मुलीला दुर्गा म्हणतात. त्यांच्या उपासनेने शत्रूवर विजय आणि असाध्य कामे सिद्ध होतात. 10 वर्षांच्या मुलीला सुभद्रा असं संबोधलं जाते. सुभद्राची पूजा केल्याने मनोकामना पूर्ण होतात आणि आनंद मिळतो.
(टीप - सदरील लेख प्राप्त माहितीवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही. ईटीव्ही भारत कोणत्याही अंधश्रद्धेला खतपाणी घालत नाही.)
