आज चंद्र मीन राशीत; श्रावणी बुधवारी ‘या’ राशींचा होणार नोकरी-व्यवसायात प्रगतीचा मार्ग मोकळा, वाचा राशीभविष्य - HOROSCOPE 13 AUGUST 2025

आज कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन चांगलं राहील, जोडीदाराची कोणाला साथ मिळेल, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

Horoscope
राशीभविष्य (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 13, 2025 at 12:51 AM IST

3 Min Read

मेष (ARIES) : आज चंद्र मीन राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र बाराव्या स्थानी आहे. आज आपला कल धार्मिकतेकडे जाईल. द्विधा मनामुळं ठाम निर्णय आपण घेऊ शकणार नाही. शक्यतो आज आर्थिक देवाण-घेवाण करू नका. शारीरिक आणि मानसिक बेचैनी राहील. मंगल कार्यावर पैसा खर्च होईल. विदेशातील स्नेह्यांकडून बातम्या प्राप्त होतील.

वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र मीन राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र लाभात आहे. आज व्यापारात वृद्धी होईल. उत्पन्नात वाढ होईल. दांपत्य जीवनात सुख समाधान मिळेल. पर्यटनाचे बेत आखाल. महिला वर्गाकडून लाभ होईल आणि मान-सन्मान मिळेल. विवाहेच्छुकांचे विवाह ठरू शकतील. संततीकडून आनंददायी बातम्या मिळतील.

मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र मीन राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दशम स्थानी आहे. आज आपले प्रत्येक काम सुरळितपणे पार पडेल. घर, कार्यालय आणि सार्वजनिक ठिकाणी अनुकूल वातावरण राहिल्यानं मनास प्रसन्न वाटेल. वरिष्ठांच्या सहकार्यामुळं आपल्या प्रगतीचा मार्ग रुंदावेल. कौटुंबिक जीवनात आनंद पसरेल. सांसारिक सुख उत्तम मिळेल. आज सरकारी कामात येणारे अडथळे दूर होऊन आपला मार्ग मोकळा होईल.

कर्क (CANCER) : आज चंद्र मीन राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र भाग्यात स्थानी आहे. आज शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्या बरोबरच भाग्योदयाची संधी आपली प्रसन्नता वाढवेल. परदेशातून सुखद बातम्या येतील. मंगल कार्य, प्रवासामुळं आपल्या आनंदात भर पडेल. कुटुंबियांसह चांगल्या प्रकारे वेळ जाईल. परदेशगमनाची इच्छा बाळगणारे, तसेच नोकरदारांना लाभ होण्याची शक्यता आहे.

सिंह (LEO) : आज चंद्र मीन राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र अष्टम स्थानी आहे. आज प्रकृतीकडं विशेष लक्ष द्यावं लागेल. त्यासाठी पैसा सुद्धा खर्च होऊ शकतो. आज घरचे पदार्थ खाणे अधिक फायदेशीर होऊ शकेल. नकारात्मक विचार मनात येतील, ते दूर करावे लागतील. मानसिक शांतता लाभण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन घ्यावे व त्यासाठी प्रयत्न सुद्धा करावेत.

कन्या (VIRGO) : आज चंद्र मीन राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सातव्या स्थानी आहे. आज नवीन कामाची सुरूवात न करणं हिताच राहील. प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागेल. बाहेरचे खाणे-पिणे टाळावे लागेल. आज आपला स्वभाव चिडचिडा झाल्याने बोलण्यावर नियंत्रण ठेवावे लागेल. कुटुंबियांशी मतभेद संभवतात. खूप खर्च होईल. पाण्यापासून जपून राहावे लागेल. सरकार विरोधी कामे, भांडणे यापासून शक्य तितके दूर राहा.

तूळ (LIBRA) : आज चंद्र मीन राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सहाव्या स्थानी आहे. आज आपले स्वास्थ्य उत्तम राहील. व्यापारात लाभ होईल. सहकार्‍यांचे अपेक्षित सहकार्य मिळेल. कुटुंबियांसह वेळ आनंदात घालवू शकाल. बोलण्यावर ताबा ठेवा. खर्च वाढणार नाही याकडेही लक्ष द्या. कामात यश प्राप्त होईल.

वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र मीन राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र पाचव्या स्थानी आहे. आज आपण वाद-विवादात अडकाल. संततीविषयी चिंता लागेल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात यश मिळाल्यानं त्यांचा उत्साह अधिकच वाढेल. शेअर्स आणि सट्टा ह्यात गुंतवणूक न करणं हिताच राहील. शक्य असेल तर प्रवास टाळा. भविष्यासाठी आर्थिक नियोजन करण्यास आजचा दिवस अनुकूल आहे. केलेल्या कष्टाचे यथोचित यश सुद्धा मिळेल.

धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र मीन राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र चौथ्या स्थानी आहे. आज जास्त संवेदनशीलतेमुळं कौटुंबिक गोष्टींत मानसिक तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. द्विधा मनःस्थितीमुळं मनात चलबिचल वाढेल. आरोग्याच्या दृष्टीनं पण दिवस चांगाला नाही. आईच्या तब्बेती विषयी विशेष खबरदारी घ्यावी लागेल. निद्रानाशाचा त्रास होईल. पाण्यापासून जपून राहणं हिताचं ठरेल.

मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र मीन राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र तिसऱ्या स्थानी आहे. आजचा दिवस मित्र-परिवारासह आनंदात जाईल. एखाद्या पर्यटन स्थळाला भेट द्याल. स्थावर मिळकती संबंधीची कामे आज करू शकाल. व्यवसाय करणार्‍यांना आजचा दिवस अनुकूल आहे. विद्यार्थ्यांना सुद्धा अनुकूलताच लाभेल. प्रतिस्पर्धी पराभूत होतील. स्वास्थ्य टिकून राहील. आज आर्थिक लाभ होऊ शकतात. नवीन कामाची सुरूवात आज करू शकता.

कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र मीन राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दुसऱ्या स्थानी आहे. आज द्विधा मनःस्थिती असल्यानं निर्णय घ्यायला त्रास होईल. निरर्थक खर्च होतील. बोलण्यावर ताबा नसल्यानं कुटुंबीयांशी मतभेद होऊ शकतात. विद्यार्थ्यांना अभ्यासाच्यावेळी मन एकाग्र होणार नाही. कामे यशस्वी होण्यास उशीर लागेल.

मीन (PISCES) : आज चंद्र मीन राशीत आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र प्रथम स्थानी आहे. आज शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य उत्तम असेल. वातावरण उत्साहपूर्ण असल्यानं नवीन कामे सुरू करण्याची प्रेरणा मिळेल. कुटुंबात सुखशांतीचं वातावरण असेल. मित्र आणि कुटुंबीय यांच्यासह प्रवासास जाऊ शकाल. धनप्राप्ती संभवते. एखाद्या प्रवासात किंवा मंगल कार्यात सहभागी व्हाल.

