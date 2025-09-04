मेष (ARIES) : आज चंद्र मकर राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र दशम स्थानी असेल. आज नोकरीत वरिष्ठांबरोबर महत्वाच्या विषयावर चर्चा होऊन आपण आखलेल्या योजनेला सरकारकडून फायदा होईल. कार्यालयीन कामासाठी प्रवास घडतील. कुटुंबात आनंदी वातावरण राहील. घराच्या सजावटीकडं लक्ष द्याल आणि त्यात बदल करून वातावरण प्रसन्न बनवाल. व्यावहारिकदृष्टया विचार करूनच प्रत्येक कामाच निर्णय घ्यावा. कामाच्या व्यापामुळं कामात दिरंगाई होईल. आईच्या प्रकृतीत सुधारणा होईल.
वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र मकर राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र भाग्यात असेल. आजचा दिवस मिश्र फलदायी आहे. व्यापारी आपल्या व्यापारात भांडवल घालून नवीन कामे सुरू करतील आणि भविष्यातील योजना ठरवतील. परदेशी प्रवास घडतील. एखाद्या प्रवासाने मन प्रसन्न झाले तरी सुद्धा प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागेल. कामाचा व्याप वाढेल.
मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र मकर राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र अष्टम स्थानी असेल. आज कोणत्याही प्रकारच्या संकटापासून बचाव होण्यासाठी रागावर नियंत्रण ठवावं लागेल. आजचा दिवस शस्त्रकियेसाठी अनुकूल नाही. खर्च वाढल्यानं आर्थिक चणचण भासेल. कुटुंबीय आणि सहकारी यांच्याशी मतभेद झाल्यानं मानसिक अस्वास्थ्य जाणवेल. प्रकृती चांगली राहणार नाही. दिलासा मिळण्यासाठी काही प्रयत्न करावे लागतील.
कर्क (CANCER) : आज चंद्र मकर राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र सातव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस मित्र आणि स्वकियांच्या सहवासात आपण आनंदात घालवाल. मनोरंजनातून आनंद मिळेल. व्यापारात फायदा होईल. भागीदारांकडूनही लाभ होईल. छोटासा प्रवास घडेल जो दीर्घकाळ स्मृतीत राहील. समाजात मान - सन्मान वाढेल.
सिंह (LEO) : आज चंद्र मकर राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र सहाव्या स्थानी असेल. आज घरात आनंदाचं वातावरण राहील. कुटुंबियांसह आनंदात वेळ घालवाल. शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम राहील. यश, कीर्ती व आनंद लाभेल. नोकरीत सहकारी चांगले सहकार्य करतील. व्याधीमुक्त व्हाल. आईच्या घराकडून चांगल्या बातम्या मिळतील आणि लाभ सुद्धा होईल. प्रतिस्पर्ध्यांवर मात कराल.
कन्या (VIRGO) : आज मकर राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र पाचव्या स्थानी असेल. आजचा दिवस चिंतापूर्ण असून या ना त्या कारणाने काळजी वाढवेल. विशेषतः संतती व आरोग्य विषयक जास्त चिंता वाटेल. पोटाच्या तक्रारी राहतील. विद्यार्थ्यांना ज्ञानार्जनात अडचणी येतील. अचानक धनखर्च होईल. शेअर - सट्टा यापासून दूर राहावे. प्रिय व्यक्तीचा सहवास लाभेल.
तूळ (LIBRA) : आज चंद्र मकर राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र चौथ्या स्थानी असेल. आज शारीरिक थकवा आणि मानसिकदृष्टया आपण व्यस्त राहाल. आईविषयी चिंता राहील. स्थावर संपत्ती विषयीचे व्यवहार सांभाळून करावे लागतील. शक्य असेल तर प्रवास टाळा. कौटुंबिक वातावरण कलहाचे असेल. एखादी मानहानी संभवते.
वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र मकर राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र तिसऱ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस आपण खुशीत घालवाल. नवीन कामाची सुरुवात कराल. घरात भावंडांशी सलोख्याचे संबंध राहतील. मित्रांशी सुसंवाद साधाल. जवळपासचे प्रवास होतील. सर्व कामे पूर्ण होतील. जीवनात काही लाभदायक बदल होतील. शत्रू आणि प्रतिस्पर्धी यांच्यावर मात करू शकाल. आपली लोकप्रियता वाढेल.
धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र मकर राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र दुसऱ्या स्थानी असेल. आजचा दिवस मध्यम फलदायी आहे. वायफळ खर्च होतील. मनास मरगळ येईल. कुटुंबीयांशी गैरसमज झाल्याने मनस्ताप होईल. कामात अपेक्षित यश मिळणार नाही. व्दिधा मनःस्थितिमुळं कोणताही महत्वाचा निर्णय आपण घेऊ शकणार नाही. दूर राहणार्या नातलगांशी संपर्क साधू शकाल. कामाचा व्याप वाढेल.
मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र मकर राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र प्रथम स्थानी असेल. आज नियोजीत काम व्यवस्थित पार पडेल. कार्यालय कामाच्या ठिकाणी आपले वर्चस्व वाढेल. गृहजीवनात वातावरण आनंदी राहील. प्रकृती उत्तम राहील. मानसिक स्वास्थ्य लाभेल. मित्र, स्नेही ह्यांच्या सहवासानं एकदम खुश व्हाल. उत्तम भोजनाचा आस्वाद घ्याल. वस्त्र, आभूषणे मिळतील. वैवाहिक जीवनात सुख आणि समाधान लाभेल.
कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र मकर राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र बाराव्या स्थानी असेल. आज कोणाला जामीन राहणे, पैसे देणे-घेणे करू नका. खर्च वाढेल. आरोग्याकडं लक्ष द्यावे लागेल. कुटुंबीयांशी संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. कोणाशी गैरसमजाने भांडण होऊ शकेल. रागावर नियंत्रण ठेवा. कोणाचे भले करण्याच्या नादात आपण संकटात पडणार नाही याची काळजी घ्या. दुर्घटनेपासून जपा.
मीन (PISCES) : आज चंद्र मकर राशीत स्थित राहील. आपल्यासाठी चंद्र लाभात असेल. आजचा दिवस लाभदायक आहे. नोकरी-व्यवसायात उत्पन्न वाढेल. वडीलधारी आणि मित्रांकडून लाभ होईल. नवे मित्र मिळतील. त्यांची मैत्री भविष्यकाळात लाभदायक ठरेल. मंगलकार्यात हजेरी लावाल. मित्रांसह सहलीचे बेत आखाल. पत्नी व संततीकडून चांगल्या बातम्या मिळतील. अचानक धनलाभ होईल.