हरतालिका तीज 2025: काय आहे आजचा शुभ मुहूर्त?, योग आणि राहूकाळ, वाचा आजचं पंचांग - HARTALIKA TEEJ 2025 PANCHANG

आज 26 ऑगस्ट हरतालिका तीज आहे. काय आहे आजचा शुभ मुहूर्त, शुभ योग, राहूकाळ, करण जाणून घ्या सविस्तर 'ईटीव्ही भारत'च्या पंचांगातून...

Hartalika Teej 2025
हरतालिका तीज 2025 पंचांग (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 26, 2025 at 12:05 AM IST

Hartalika Teej 2025: हरतालिका पूजा व्रत सुवासिनी आपल्या नवर्‍याच्या दीर्घायुष्यासाठी तर अविवाहित मुली योग्य जीवनसाथी मिळावा यासाठी करतात. या दिवशी महादेव-पार्वतीची पूजा केली जाते. या दिवशी स्त्रिया निर्जळी व्रत करतात. शृंगार करून पूजा, आरती करतात आणि व्रताची कथा वाचतात. अनेक स्त्रिया रात्री चंद्राला अर्घ्य देखील देतात. तर हरतालिका (Hartalika) पूजेचा शुभ मुहूर्त काय आहे, काय आहे व्रताची आख्यायिका जाणून घेऊयात.

  • आजची तारीख : 26-08-2025 मंगळवार
  • आजची तिथी : शुक्ल तृतीया
  • आजचे नक्षत्र : हस्त
  • अमृतकाळ : 14:12 to 15:47
  • राहूकाळ : 07:54 to 09:28
  • सुर्योदय : 06:19:00 सकाळी
  • सुर्यास्त : 07:57:00 सायंकाळी

हरतालिका पूजेचा शुभ मुहूर्त : हरतालिका पूजेचा शुभ मुहूर्त हा मंगळवारी पहाटे ५:५६ ते ८:३१ पर्यंत असेल, जो सुमारे २ तास ३५ मिनिटे आहे. या काळात तुम्ही भगवान शिव आणि माता पार्वतीची पूजा करू शकता.

हरतालिका पूजा विधी : सकाळी लवकर उठून आंघोळ करून स्वच्छ वस्त्रे परिधान करावीत. चौरंगावर वाळूचं शिवलिंग आणि शंकर पार्वती तयार करावी. डावीकडं थोड्या अक्षतांवर गणेशाचं प्रतिक म्हणून सुपारी ठेवावी. ज्या ठिकाणी हे व्रत करावयाचं असेल, त्या ठिकाणी तोरण बांधावं. केळीचे खांब लावून ते स्थळ सुशोभित करावं. पुढं रांगोळी काढावी आणि वेगवेगळ्या प्रकारची पानं, फुलं वाहून पूजा करावी. नंतर हरतालिकेची कहाणी वाचावी.

नक्षत्र : आकाशातील ताऱ्यांच्या समूहाला 'नक्षत्र' म्हणतात. यात 27 नक्षत्रांचा समावेश आहे आणि या नक्षत्रांवर नऊ ग्रह आहेत. अश्विन नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगाशिरा नक्षत्र, अर्द्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्वाक्षत्रगुण, नक्षत्र. विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठ नक्षत्र, मूल नक्षत्र, पूर्वाषादा नक्षत्र, उत्तराषाद नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, घनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र, उत्तराक्षत्रपदा, नक्षत्र नक्षत्र हे 27 नक्षत्रांची नावे आहेत.

वार : वार म्हणजे दिवस. आठवडाभरात सात दिवस येतात. सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार या सात वारांना ग्रहांची नावे देण्यात आली आहेत.

