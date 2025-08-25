ETV Bharat / spiritual

हरतालिका तीज २०२५; काय आहे शुभ मुहूर्त?, वाचा हरतालिका व्रताची आख्यायिका - HARTALIKA TEEJ 2025

भाद्रपद महिन्यातील शुक्ल पक्षातील तृतीया तिथीला हरितालिका व्रत (Hartalika Tritiya २०२५) केलं जातं. यंदा हरितालिका व्रत कधी आहे? शुभ मुहूर्त काय? सविस्तर माहिती जाणून घेऊया...

Hartalika Teej 2025
हरतालिका पूजा (File Photo)
Hartalika Teej 2025: हरतालिका पूजा व्रत सुवासिनी आपल्या नवर्‍याच्या दीर्घायुष्यासाठी तर अविवाहित मुली योग्य जीवनसाथी मिळावा यासाठी करतात. या दिवशी महादेव-पार्वतीची पूजा केली जाते. या दिवशी स्त्रिया निर्जळी व्रत करतात. शृंगार करून पूजा, आरती करतात आणि व्रताची कथा वाचतात. अनेक स्त्रिया रात्री चंद्राला अर्घ्य देखील देतात. तर हरतालिका (Hartalika) पूजेचा शुभ मुहूर्त काय आहे, काय आहे व्रताची आख्यायिका जाणून घेऊयात.

हरतालिका पूजेचा शुभ मुहूर्त : हरतालिका पूजेचा शुभ मुहूर्त हा मंगळवारी पहाटे ५:५६ ते ८:३१ पर्यंत असेल, जो सुमारे २ तास ३५ मिनिटे आहे. या काळात तुम्ही भगवान शिव आणि माता पार्वतीची पूजा करू शकता.

हरतालिका पूजा विधी : सकाळी लवकर उठून आंघोळ करून स्वच्छ वस्त्रे परिधान करावीत. चौरंगावर वाळूचं शिवलिंग आणि शंकर पार्वती तयार करावी. डावीकडं थोड्या अक्षतांवर गणेशाचं प्रतिक म्हणून सुपारी ठेवावी. ज्या ठिकाणी हे व्रत करावयाचं असेल, त्या ठिकाणी तोरण बांधावं. केळीचे खांब लावून ते स्थळ सुशोभित करावं. पुढं रांगोळी काढावी आणि वेगवेगळ्या प्रकारची पानं, फुलं वाहून पूजा करावी. नंतर हरतालिकेची कहाणी वाचावी.

हरतालिका व्रताची आख्यायिका : पूर्वकाळात पार्वतीने पर्वत राजा हिमालय याची कन्या 'शैलपुत्री' म्हणून जन्म घेतला. लहान असताना तिने महादेवांशी विवाह करण्याची इच्छा आपल्या वडिलांकडे बोलून दाखवली होती. जेव्हा ती उपवर झाली तेव्हा हिमालयाने नारदमुनींच्या सल्ल्याने तिचा विवाह भगवान विष्णूंसोबत करण्याचं ठरवलं. परंतु पार्वतीने मनोमन महादेवांना पती म्हणून वरले होते. पण ती हे असे प्रत्यक्ष आपल्या पित्याला सांगण्याचं धाडस करू शकली नाही. अशावेळी तिनं सखीकडून आपल्या वडिलांना निरोप पाठवला, "तुम्ही जर माझी लग्नगाठ विष्णूंशी बांधली तर मी प्राणत्याग करेन," इतक्यावरच न थांबता ती सखीच्या मदतीनं घरातून पळून गेली व शिवप्राप्ती व्हावी म्हणून एका अरण्यात जाऊन शिवलिंगाची पूजा करण्यास आरंभ केला. या पूजेच्या दिवशी भाद्रपद मासातील तृतीया तिथी होती आणि हस्त नक्षत्र होते. पार्वतीने मनोभावे शिवलिंगाची पूजा केली आणि दिवसभर कडक उपवास करून जागरण केलं. तिच्या या कठोर तपाने शिव प्रसन्न झाले आणि त्यांनी पार्वतीच्या विनंतीला मान देऊन सहचारिणी म्हणून तिचा स्वीकार केला अशी आख्यायिका आहे.

टीप - सदरील लेख प्राप्त माहितीवर आधारित आहे. या लेखातील माहितीशी 'ईटीव्ही भारत' सहमत असेलच असं नाही.

TAGGED:

हरितालिका तीजहरितालिका तीजचा शुभ मुहूर्तHARTALIKA TEEJहरतालिका मराठीHARTALIKA TEEJ 2025

