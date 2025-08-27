ETV Bharat / spiritual

गणेश चतुर्थी 2025: 'या' शुभ मुहूर्तावर करा 'बाप्पाची प्राणप्रतिष्ठा', वाचा आजचं पंचांग - GANESH CHATURTHI 2025 PANCHANG

भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी तिथीला श्री गणेश चतुर्थी (Ganeshotsav) साजरी केली जाते. यंदा गणेश चतुर्थीचा शुभ मुहूर्त काय आहे? याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊया...

Ganesh Chaturthi Panchang
गणेश चतुर्थी पंचांग (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 27, 2025 at 12:10 AM IST

मुंबई : हिंदूंचा मुख्य सण गणेशोत्सव (Ganeshotsav) 27 ऑगस्ट 2025 पासून सुरू होत आहे. भाद्रपदाच्या शुक्ल पक्षाच्या चतुर्थी तिथीला गणपती बाप्पाची स्थापना केली जाते. असं म्हणतात की जिथे बाप्पाचा वास असतो तिथे सदैव सुख समृद्धी असते. तर यावर्षी गणपती बाप्पाचं आगमन अत्यंत शुभ योगाने होत आहे. अशा परिस्थितीत या वर्षी बुधवारी गणेश प्रतिष्ठापना (Ganesh Sthapana) होणार आहे.

  • आजची तारीख : 27-08-2025 बुधवार
  • आजची तिथी : शुक्ल तृतीया
  • आजचे नक्षत्र : हस्त
  • अमृतकाळ : 12:37 to 14:12
  • राहूकाळ : 15:47 to 17:21
  • सुर्योदय : 06:19:00 सकाळी
  • सुर्यास्त : 07:56:00 सायंकाळी

गणेश चतुर्थीचा शुभ मुहूर्त कधी: पंचांगानुसार, भाद्रपद महिन्याच्या शुक्ल पक्षात भगवान गणेशाचा जन्म झाला होता. ग्रेगोरियन कॅलेंडरमध्ये, हा उत्सव ऑगस्ट किंवा सप्टेंबरमध्ये येतो. 2025 मध्ये, गणेश चतुर्थी उत्सव बुधवार, 27 ऑगस्ट रोजी सुरू होईल. चतुर्थी तिथी 26 ऑगस्ट रोजी दुपारी 1:54 वाजता सुरू होईल आणि 27 ऑगस्ट रोजी दुपारी 3:44 वाजता संपेल.

'या' शुभ मुहूर्तावर गणपतीला आणा घरी : ज्योतिष शास्त्रानुसार, श्री गणपती बाप्पाच्या पूजेचा अत्यंत शुभ मुहूर्त हा दिनांक 27 ऑगस्ट 2025 बुधवार, सकाळी 11:05 वाजेपासून ते दुपारी 01:40 वाजेपर्यंत असणार आहे, अशी माहिती महंत अनिकेत शास्त्री देशपांडे यांनी दिलीय. तर भाविकांना बाप्पाच्या पूजेसाठी अडीच तासांचा शुभ कालावधी मिळणार आहे.

  • भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी प्रारंभ: मंगळवार, 26 ऑगस्ट 2025 रोजी दुपारी 01 वाजून 54 मिनिटे.
  • भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी समाप्ती: बुधवार, 27 ऑगस्ट 2025 रोजी दुपारी 03 वाजून 43 मिनिटे.
  • चंद्रास्तकाल: बुधवार दिनांक 27 ऑगस्ट 2025 रोजी रात्री 09 वाजून 27 मिनिटे.

