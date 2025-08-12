ETV Bharat / spiritual

अंगारकी चतुर्थी 2025: काय आहे आजचा शुभ मुहूर्त?, जाणून घ्या चंद्रोदयाची वेळ - ANGARKI CHATURTHI 2025 PANCHANG

आज 12 ऑगस्ट अंगारकी चतुर्थी (Angarki Chaturthi) आहे. काय आहे आजचा शुभ मुहूर्त, शुभ योग, राहूकाळ, करण जाणून घ्या सविस्तर 'ईटीव्ही भारत'च्या पंचांगातून...

Angarki Chaturthi 2025
अंगारकी चतुर्थी 2025 (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 12, 2025 at 1:30 AM IST

मुंबई : पंचांगानुसार जर 'संकष्टी चतुर्थी' मंगळवारी आली तर तिला 'अंगारकी चतुर्थी' (Angarki Chaturthi) म्हणतात आणि ती अत्यंत शुभ मानली जाते. संकष्टी चतुर्थीचा उपवास पश्चिम आणि दक्षिण भारतात विशेषत महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूमध्ये पाळला जातो. तर यावर्षी 12 ऑगस्टला 2025 रोजी अंगारकी चतुर्थी आहे. जाणून घ्या चंद्रोदयाची वेळ (Know Moonrise time) आणि महत्व काय आहे.

  • आजची तारीख : 12-08-2025 मंगळवार
  • आजची तिथी : कृष्ण तृतीया
  • आजचे नक्षत्र : पूर्वाभाद्रपदा
  • अमृतकाळ : 12:41 to 14:17
  • राहूकाळ : 15:53 to 17:29
  • सुर्योदय : 06:16:00 सकाळी
  • सुर्यास्त : 07:06:00 सायंकाळी

चंद्रोदयाची वेळ काय? : अंगारकी चतुर्थी 12 ऑगस्ट रोजी आहे. संकष्टी चतुर्थीला चंद्रोदय रात्री 9 वाजून 59 मिनिटांनी होईल.

नक्षत्र : आकाशातील ताऱ्यांच्या समूहाला 'नक्षत्र' म्हणतात. यात 27 नक्षत्रांचा समावेश आहे आणि या नक्षत्रांवर नऊ ग्रह आहेत. अश्विन नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगाशिरा नक्षत्र, अर्द्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्वाक्षत्रगुण, नक्षत्र. विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठ नक्षत्र, मूल नक्षत्र, पूर्वाषादा नक्षत्र, उत्तराषाद नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, घनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र, उत्तराक्षत्रपदा, नक्षत्र नक्षत्र हे 27 नक्षत्रांची नावे आहेत.

योग : नक्षत्राप्रमाणे योगाचे 27 प्रकार आहेत. सूर्य-चंद्राच्या विशेष अंतराच्या स्थितीला 'योग' म्हणतात. विषकुंभ, प्रीती, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृती, शूल, गंड, वृद्धी, ध्रुव, व्याघट, हर्षन, वज्र, सिद्धी, व्यातिपात, वरीयन, परिघ, शिव, सिद्ध, साध्या, शुभ, शुक्ल , ब्रह्मा , इंद्र आणि वैधृती ही अंतराच्या आधारे तयार झालेल्या 27 योगांची नावे आहेत.

करण : एका तिथीमध्ये दोन करण असतात. तारखेच्या पूर्वार्धात एक आणि तारखेच्या उत्तरार्धात एक. एकूण 11 करणांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत - बाव, बलव, कौलव, तैतिल, गर, वाणीज, विष्टी, शकुनी, चतुष्पाद, नाग आणि किस्तुघ्न. व्यष्टी करणला भद्रा म्हणतात आणि भद्रामध्ये शुभ कार्य निषिद्ध मानले जाते.

