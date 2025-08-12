ETV Bharat / spiritual

अंगारकी चतुर्थीला 'या' राशींवर राहणार बाप्पाची कृपा; वाचा आजचं राशीभविष्य - HOROSCOPE 12 AUGUST 2025

आज अंगारकी चतुर्थी आहे. कोणत्या राशीचं दैनंदिन जीवन चांगलं राहील, जोडीदाराची कोणाला साथ मिळेल, आजचं राशीभविष्य (Horoscope) कसं असेल, जाणून घ्या 'ईटीव्ही भारत'वरील राशीभविष्यात.

Rashi Bhavishya
राशीभविष्य (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 12, 2025 at 1:30 AM IST

मेष (ARIES) : आज चंद्र कुंभ राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र लाभात आहे. आज आपणास मोठा आर्थिक लाभ होईल. विवाहेच्छुकांचे विवाह जुळतील. सामाजिक क्षेत्रात यश मिळेल. व्यापारात लाभ होईल. एखाद्या सहलीचं यशस्वी नियोजन करू शकाल. दुपारनंतर मात्र मानसिक एकाग्रता होणार नाही. प्रकृती बिघडण्याची शक्यता आहे. स्वकीयांशी मतभेद संभवतात. पैसा खर्च होईल.

वृषभ (TAURUS) : आज चंद्र कुंभ राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दशम भावात आहे. आज सर्व प्रकारच्या मानसिक तणावापासून मुक्तता मिळू शकेल. प्रकृती उत्तम राहील. कौटुंबिक जीवनात सुख- समाधान लाभेल. व्यापार-व्यवसायात यश मिळवू शकाल. आपल्या कामगिरीचं कौतुक होऊन वरिष्ठ तुमच्यावर खुश होतील. दुपारनंतर नवीन कामाचं यशस्वी नियोजन करू शकाल. व्यापारात फायदा होईल. पत्नी आणि संततीकडून लाभ होईल. सामाजिक जीवनात प्रतिष्ठा वाढेल.

मिथुन (GEMINI) : आज चंद्र कुंभ राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र भाग्यात आहे. आजचा दिवस मिश्र फलदायी आहे. प्रकृतीत चढ-उतार येतील. नोकरीच्या ठिकाणी वरिष्ठ आपल्या कामगिरीवर नाखूष झाल्यानं आपणास मानसिक त्रास होईल. खर्च वाढेल. संततीची काळजी राहील. दुपारनंतर कार्यातील यश दृष्टिक्षेपात आल्यानं मनाला आनंद वाटेल. व्यापारातील वातावरण आपणास अनुकूल होईल. वडीलधार्यांच्या आशीर्वादाने तुमचे कार्य तडीला जाईल. नोकरीत बढती संभवते. धन मिळेल.

कर्क (CANCER) : आज चंद्र कुंभ राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र अष्टम भावात आहे. आज मन अशांत आणि निरुत्साही राहील. रागावर नियंत्रण ठेवावं लागेल. अवैध कृत्ये व नकारात्मक विचारापासून दूर राहावं लागेल. पैशांची चणचण भासेल. दुपारनंतर मात्र प्रकृती चांगली राहिल्यानं मनःस्वास्थ्य मिळेल. आनंद प्राप्तीसाठी खर्च होईल. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांशी मतभेद संभवतात. परदेशस्थ नातेवाईकांकडून एखादी चांगली बातमी मिळेल. एखाद्याशी वाद आणि मतभेद होण्याची शक्यता आहे.

सिंह (LEO) : आज चंद्र कुंभ राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सातव्या भावात आहे. आज आपणास मनोरंजनाची अनेक साधने उपलब्ध होतील. मित्रासह आनंद लुटाल. सहलीस जाऊ शकाल. दुपारनंतर मात्र अती विचार केल्यामुळं मानसिक थकवा जाणवेल. संतापामुळं कार्ये बिघडतील, पण बोलण्यावर संयम ठेवून परिस्थिति हाताळू शकाल. पैशाची चणचण भासेल.

कन्या (VIRGO) : आज चंद्र कुंभ राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र सहाव्या भावात आहे. आजचा दिवस शुभ फलदायी आहे. कार्यात यश मिळाल्यानं खुश राहाल. यश व प्रसिद्धी वाढेल. कौटुंबिक वातावरण अनुकूल राहील. त्यामुळं शारीरिक आणि मानसिकदृष्टया आपण तरतरीत राहाल. भावनेच्या भरात आपण वाहवत जाण्याची शक्यता आहे. दुपारनंतर दिवस आनंदात जाईल. व्यापारात भागीदारांकडून लाभ होतील.

तूळ (LIBRA) : आज चंद्र कुंभ राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र पाचव्या भावात आहे. आज आपल्या बौद्धिक क्षमतेमुळं लेखन किंवा अन्य विधायक कार्य करण्यात आपण आघाडीवर असाल. विचारात सातत्यपूर्ण बदल झाल्यानं मानसिक स्वास्थ्य लाभणार नाही. आज शक्यतो प्रवास टाळावा. अचानक खर्च उदभवण्याची शक्यता आहे. दुपारनंतर कामे यशस्वी झाल्याने मानसिक प्रसन्नता लाभेल. आज यश आणि कीर्ती प्राप्त होईल. व्यवसायात चांगले सहकार्य लाभेल. कौटुंबिक वातावरण आनंददायी राहील.

वृश्चिक (SCORPIO) : आज चंद्र कुंभ राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र चौथ्या भावात आहे. आजचा दिवस विद्यार्थ्यांना अनुकूल आहे. स्वभावातील हट्टीपणा सोडल्यास अनेक समस्या सुटतील. आज नवीन वस्त्रे, अलंकार व सौंदर्य प्रसाधने यावर जास्त खर्च होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक योजना सहजपणे राबवू शकाल. दुपारनंतर वैचारिक स्थैर्य राहणार नाही. आज नवीन कार्य हाती घेणं हिताच राहणार नाही.

धनू (SAGITTARIUS) : आज चंद्र कुंभ राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र तिसऱ्या भावात आहे. आज शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य उत्तम राहील. कुटुंबियांसह एखाद्या सहलीस जाऊ शकाल. मित्र व स्वकीयांसह वेळेचा सदुपयोग आनंददायी वातावरणात करू शकाल. दुपारनंतर शारीरिक व मानसिकदृष्टया आपण बेचैन राहाल. सौंदर्य प्रासधने, गृहसजावट व मनोरंजनाची साधने खरेदी करू शकाल. स्थावर मालमत्ते विषयक कागद पत्रावर सही करताना काळजी घ्यावी लागेल.

मकर (CAPRICORN) : आज चंद्र कुंभ राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र दुसऱ्या भावात आहे. आज वाद होण्याची शक्यता आहे. आज एखाद्या धार्मिक किंवा परोपकारी कार्यासाठी पैसा खर्च होईल. कुटुंबीयांशी मतभेद होण्याची शक्यता असल्यानं आपल्या वाणीवर नियंत्रण ठेवा. दुपारनंतर मन प्रफुल्लित राहील. शारीरिक स्वास्थ्य मिळेल. नशिबाची साथ मिळेल. एखादा प्रवास संभवतो. प्रिय व्यक्तीच्या सहवासामुळं मनाला आनंद वाटेल.

कुंभ (AQUARIUS) : आज चंद्र कुंभ राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र प्रथम भावात असणार आहे. आज आपलं मन आनंदी राहील. मनात नकारात्मक विचार येतील. आपल्या कृती संयमित ठेवाव्या लागतील. अचानकपणे खर्च उदभवतील. निर्णय शक्तीचा अभाव जाणवेल. आपण केलेल्या कामाकडं कोणी लक्ष न दिल्यानं आपणास नैराश्य येण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांना ज्ञानार्जनात अडचणी येतील.

मीन (PISCES) : आज चंद्र कुंभ राशीत स्थित आहे. आपल्या राशीपासून चंद्र बाराव्या भावात आहे. आजचा दिवस कोणाशी आर्थिक व्यवहार करण्यास अनुकूल नाही. आज वाद संभवतात. मन एकाग्र होण्यात अडचणी येतील. आज खर्चावर नियंत्रण ठेवावं लागेल. आप्तांशी कटुता निर्माण होईल. दुपारनंतर प्रकृतीत सुधारणा होईल. मनःस्वास्थ्यही मिळेल. मित्रांकडून भेटवस्तू मिळतील. कुटुंबीयांकडून सुख मिळेल.

ANGARKI CHATURTHI 2025HOROSCOPERASHI BHAVISHYAआजचं राशीभविष्यHOROSCOPE 12 AUGUST 2025

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

