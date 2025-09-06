ETV Bharat / spiritual

अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी 'या' शुभ मुहूर्तावर करा गणेश विसर्जन, वाचा आजचा शुभ मुहूर्त आणि पंचांग

अनंत चतुर्दशी (Anant Chaturdashi) हा सण दरवर्षी भाद्रपद महिन्यातील शुक्ल पक्षातील चतुर्दशी तिथीला साजरा केला जातो. हिंदू धर्मात अनंत चतुर्दशीला खूप महत्त्व आहे.

Anant Chaturdashi 2025
अनंत चतुर्दशी 2025 (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 6, 2025 at 12:51 AM IST

मुंबई : हिंदू धर्मात अनंत चतुर्दशी व्रताला खूप महत्त्व आहे. या उत्सवाला अनंत चौदास असंही म्हणतात. अनंत चतुर्दशी (Anant Chaturdashi) हा सण भगवान विष्णूला समर्पित आहे. या दिवशी उपवास करून भगवान विष्णूच्या अनंत रुपाची पूजा केली जाते. यासोबतच या दिवशी गणेशोत्सवाचीही (Ganeshotsav 2025 ) सांगता होते. यावर्षी अनंत चतुर्दशीचा सण 06 सप्टेंबर 2025 रोजी शनिवारी आहे. अशा परिस्थितीत यावर्षी गणपती विसर्जनाचा शुभ (Ganpati Visarjan Shubh Muhurat) मुहूर्त काय आहे? ते जाणून घेऊयात.

  • आजची तारीख : 06-09-2025 शनिवार
  • आजची तिथी : शुक्ल चतुर्दशी
  • आजचे नक्षत्र : धनिष्ठा
  • अमृतकाळ : 06:21 to 07:55
  • राहूकाळ : 09:28 to 11:01
  • सुर्योदय : 06:21:00 सकाळी
  • सुर्यास्त : 06:47:00 सायंकाळी

2025 मध्ये अनंत चतुर्दशी कधी आहे? : अनंत चतुर्दशीची तारीख 6 सप्टेंबर रोजी पहाटे 3 वाजून 14 मिनिटांनी सुरू होईल. 7 सप्टेंबरला मध्यरात्री 1 वाजून 41 मिनिटांनी ही तिथी संपेल. उदय तिथीनुसार 6 सप्टेंबरला अनंत चतुर्दशी साजरी केली जाईल.

अनंत चतुर्दशीला बाप्पाच्या विसर्जनाचा मुहूर्त

  • सकाळचा शुभ मुहूर्त : सकाळी 07:36 ते 09:10
  • दुपारचा मुहूर्त : (चर, लाभ, अमृत) दुपारी 12:19 ते 05:02
  • संध्याकाळचा मुहूर्त : 06:37 ते रात्री 08:02
  • रात्रीचा मुहूर्त : (शुभ, अमृत, चर) रात्री 09:28 ते 01:45

गणेश विसर्जन आणि पूजा विधी : गणेश विसर्जनाच्या आधी शुभ मुहूर्तावर श्री गणेशाची विधीवत पूजा करावी. श्री गणेशाच्या मूर्तीचे तोंड हे नेहमी समोर असायला हवे. पूजा झाल्यानंतर नैवेद्य अर्पण करावा. तसेच बाप्पाची मनोभावे आरती करुन प्रार्थना करावी. गणेशमूर्तीसोबत फळे, फुले, कपडे आणि मोदक, तांदूळ, गहू ठेवा. त्यानंतर पुढच्या वर्षी लवकर या असं म्हणत गणेश मूर्तीचं विसर्जन करून बाप्पाला निरोप द्यावा. गणपतीचं विसर्जन करताना पूजा साहित्य आणि निर्माल्याचे देखील विसर्जन करायला हवे. विसर्जन झाल्यानंतर सगळ्यांना प्रसाद वाटावा.

अनंत चतुर्दशीआजचा शुभ मुहूर्त आणि पंचांगPANCHANG 06 SEPTEMBER 2025GANPATI VISARJAN SHUBH MUHURATANANT CHATURDASHI 2025

