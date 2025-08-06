मुंबई – भाजपा नेत्या आणि प्रवक्त्या आरती अरुण साठे यांच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी करण्यात आलेल्या नियुक्तीवरून सध्या मोठा वाद निर्माण झाला असून, विरोधकांनी भाजपावर ताशेरे ओढले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने 28 जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी आरती साठे यांची नियुक्ती जाहीर केली. आता या प्रकरणावरून राज्यातील राजकारण तापले असून, विरोधकांनी आरती साठे यांच्या नियुक्तीवर ‘राजकीय केसेस या न्यायाधीशांकडे गेल्या तर न्याय मिळेल का?’ असे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी आज पत्रकार परिषद घेत सरकारवर टीका केली आहे.
तर आम्हाला न्याय मिळेल का? : याप्रकरणी माध्यमांशी बोलताना आमदार रोहित पवार यांनी म्हटले आहे की, न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात येणाऱ्या वकिलांच्या मुलाखतींची ही प्रक्रिया दोन वर्ष आधी सुरू होते. आरती साठे यांच्या नियुक्तीची घोषणा आता 2025 मध्ये करण्यात आली आहे. म्हणजे आरती साठे यांच्या मुलाखतीची प्रक्रिया 2023 मध्ये सुरू झालेली असणार आहे. भाजपावाले सांगत आहेत की, त्यांनी 2024 मध्येच प्रवक्ते पदाचा राजीनामा दिला आहे, पण त्या 2023 ते 24 या काळात प्रवक्ते पदावर होत्या, जेव्हा कॉलेजियमकडून न्यायमूर्ती पदासाठी मुलाखती सुरू होत्या. ही बाब कॉलेजियमला माहिती नाही का? आरती साठे या एका पक्षाची बाजू अधिकृतपणे मांडत होत्या हेदेखील त्यांना माहिती नाही का? आमची केस अशा न्यायाधीशांकडे गेली तर आम्हाला न्याय मिळेल का? त्यामुळे कॉलेजियमकडून आरती साठे यांची नियुक्ती मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे.
शाह यांच्या चुकीच्या धोरणांचे ठामपणे समर्थन : याप्रकरणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनीदेखील भाजपावर निशाणा साधला असून, न्यायव्यवस्थेचा दशावतार सुरू असल्याचे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. "पक्ष कोणताही असेल, या लोकांनी आपल्या विरोधकांवर टीका केलेली आहे. याच लोकांनी नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या चुकीच्या धोरणांचे ठामपणे समर्थन केलेले आहे. अशा व्यक्तीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी बसवणं हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या महान परंपरेला कलंकित करणारे आहे. माझा यातील कोणावर आकस नाही. पण भाजपा सत्तेत आल्यापासून तामिळनाडू राज्याच्या चेन्नई न्यायालयात देखील असाच प्रकार घडला, तिथल्या एका भाजपा प्रवक्त्या महिलेला न्यायमूर्ती करण्यात आले, आता मुंबईत देखील असाच प्रकार घडला आहे," असे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे.
प्रवक्ता हा त्या पक्षाच्या विचारधारेला बांधील : पुढे बोलताना राऊत म्हणाले की, "कोणत्याही पक्षाचा प्रवक्ता हा त्या पक्षाच्या विचारधारेला बांधील असतो. एकदा एखाद्या पक्षाचा प्रवक्ता झालेला माणूस हा आयुष्यभर प्रवक्ता राहतो. माझ्या माहितीतले मुंबई उच्च न्यायालयात भाजपा आणि संघ परिवाराशी संबंधित असे पाच न्यायमूर्ती आहेत. एकेकाळी हे पाचही न्यायमूर्ती स्वतः संघाच्या शाखेत जायचे. यांचे कुटुंबीय संघाशी संबंधित आहेत. अशा लोकांची न्यायव्यवस्थेत नियुक्ती करून संपूर्ण देशाची न्यायपालिका आपल्या हातात ठेवण्याचे भाजपाचे आणि नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांचे कारस्थान असल्याचा आरोप खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे.
राजकीय पार्श्वभूमी असलेले यापूर्वीही न्यायाधीश झालेत : आरती साठे यांचे वडील अरुण साठे हेदेखील एक प्रख्यात वकील असून, ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपाशी संबंधित आहेत. पूर्वी ते भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य देखील राहिले आहेत. याप्रकरणी पक्षाची बाजू मांडताना भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी सांगितले की, आरती साठे यांनी काही वर्षांपूर्वी भाजपा प्रवक्तेपदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांचा पक्षाशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून त्यांच्या श्रेयवादावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचे कोणतेही कारण नाही. पक्षातून राजीनामा दिल्यानंतर दीड वर्षांनी आरती साठे यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली आहे. न्यायाधीशांच्या कॉलेजियमच्या निर्णयानुसार करण्यात आलेल्या त्यांच्या शिफारशीवर काँग्रेस पक्ष आणि रोहित पवार टीका करीत आहेत. राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना यापूर्वीही न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले गेले आहे. न्यायाधीश होण्यापूर्वी आणि नंतर काँग्रेसमध्ये असलेले न्यायमूर्ती बहरुल इस्लाम यांच्या नियुक्तीच्या मागील घटनेचे उत्तर रोहित पवार यांनी द्यावे," असे केशव उपाध्ये यांनी म्हटले आहे.
