ETV Bharat / politics

"मोदींना सत्तेत येण्यापासून रोखण्याची कुणाचीही हिंमत नाही, निवडणुकीनंतर काँग्रेससह इंडिया आघाडीचं..."- योगी आदित्यनाथ - Lok Sabha Election 2024

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 19, 2024, 7:39 AM IST | Updated : May 19, 2024, 8:41 AM IST

इंडिया आघाडी आणि योगी आदित्यनाथ ( ETV Bharat )

Last Updated : May 19, 2024, 8:41 AM IST