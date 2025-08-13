मुंबई : "संयुक्त महाराष्ट्र मिळवल्यानंतरही मुंबईत मराठी माणूस उपरा झाला होता. त्याला शिवसेनेनं बळ दिलं. आजही तशीच परिस्थिती निर्माण केली जात आहे. मुंबईचे लचके तोडण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. मग ते हिंदी सक्तीच्या नावाखाली असेल किंवा मुंबईचं महत्त्व मारण्याच्या निमित्तानं असेल. हे प्रयत्न जोपर्यंत थांबत नाहीत किंवा असे प्रयत्न करणाऱ्यांना संपवत नाही, तोपर्यंत मार्मिक आणि शिवसेनेचं काम संपणार नाही", असा हल्लाबोल शिवसेना (उबाठ) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी केला.
महाराष्ट्रद्रोही जळून खाक झाले : साप्ताहिक मार्मिकच्या 65 व्या वर्धापन दिनानिमित्त प्रभादेवी येथील रवींद्र नाट्यमंदिरात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. उद्धव ठाकरे म्हणाले, "65 वर्षांपूर्वी एका व्यंगचित्रकारानं मार्मिक नावाची एक ठिणगी टाकली आणि त्यातून शिवसेना नावाचा वणवा पेटला. तो असा काही पेटला, की त्या वणव्यात मराठी आणि महाराष्ट्रद्रोही जळून खाक झाले. त्याच शिवसेनेनं पुढं जाऊन मुंबईसह महाराष्ट्रतले हिंदूसुद्धा वाचवले. मी आणि मार्मिक एका वयाचे. त्यामुळं वर्धापन दिन कितवा, ते मी कधीच विसरू शकत नाही."
कबुतरं, कुत्र्यांवरून टोलेबाजी : "राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसारखे गहन प्रश्न असताना, आमचं लक्ष कबुतरं आणि कुत्र्यांवर भरकटवलं जातंय. दिल्लीतील कुत्र्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं दिलेल्या निर्णयाविरोधात देशभरातून पडसाद उमटू लागल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी त्याची दखल घेत, मी यात लक्ष घालेन, असं म्हटलंय. माझी त्यांना हात जोडून विनंती आहे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पायऱ्यांवर लोकशाही तडफडतेय, तिच्या तोंडात देखील न्यायाचं पाणी घाला," असा टोला देखील उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी लगावला. तुमच्याआधी एक नव्हे तीनजण बदलले, आता तुम्ही तरी लक्ष द्याल, अशी अपेक्षा असल्याचं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
