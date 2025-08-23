ETV Bharat / politics

क्रिकेट आणि रक्त एकत्र वाहणार का?, भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यावरून उद्धव ठाकरेंचा केंद्र सरकारला सवाल - UDDHAV THACKERAY ON GOVERNMENT

आशिया चषक क्रिकेट स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात क्रिकेट सामना होणार आहे. यावर आता उद्धव ठाकरे यांनी प्रहार केला आहे.

Uddhav Thackeray
उद्धव ठाकरे (File Photo)
मुंबई : आशिया चषक क्रिकेट स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात क्रिकेट सामना होणार आहे. या क्रिकेट सामन्यावरून विरोध होत असताना आणि राजकीय, सामाजिक क्षेत्रातून प्रतिक्रिया येत असताना, यावर उद्धव ठाकरे यांनी प्रहार केलाय.

त्यांच्यासोबत क्रिकेट सामने खेळण्यासाठी एवढा अट्टहास का? : जेव्हा अतिरेकी यांनी पहलगाममध्ये हल्ला केला. त्यानंतर ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून भारताने पाकिस्तानवर हल्ला केला होता. त्यावेळी मोदी यांनी मोठ्या अभिमानानं म्हटलं होतं की, खून और पाणी एक साथ बह नही सकता. लाल सिंदूर हे गरम आहे. मग आता तुमचे सिंदूर कुठे गेले? त्या लाल सिंदूरचे काय कोल्ड्रिंक झाले की, लिंबू सरबत झाले? ज्या पाकिस्तानकडून भारतावर कारवाया केल्या जातात. त्यांच्यासोबत क्रिकेट सामने खेळण्यासाठी एवढा अट्टहास का? तिकडे आया बहिणींचे सिंदूर पुसले गेले. अनेक सैनिक धारार्थी पडले आणि सैनिकानी पाकिस्तानला धडा शिकवला. पण येथे मोदी त्याचं क्रेडिट घेत आहेत. अमित शहांचा मुलगा जय शहा हा क्रिकेट बोर्डाचा अध्यक्ष आहे, म्हणून त्याच्यासाठी क्रिकेट खेळायचं का? आपल्या देशापेक्षा सैनिकापेक्षा क्रिकेट मोठं आहे का? असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी उपस्थित करत मोदी आणि केंद्र सरकारवर प्रहार केला.


क्रिकेट आणि रक्त एकत्र वाहणार का? : कबुतर, हत्ती आणि कुत्र्यांसाठी लोक रस्त्यावर उतरत आहेत, ही बाब चांगली आहे. परंतु, पहलगामवेळी माणुसकी कुठे जाते? गरम सिंदूर वाहतो असा दावा पंतप्रधान करतात. आता तोच भारत देश पाकिस्तान सोबत क्रिकेट सामने खेळणार, क्रिकेट आणि रक्त एकत्र वाहणार का?, अशी विचारणा करत ठाकरेंनी बीसीसीआयचे जय शाहांवर टीका केली. देशाच्या सैनिकांनी शौर्य गाजवल्याचे श्रेय घेणारे, सोफिया कुरेशी यांची मानहानी करणाऱ्या भाजपावर ठाकरेंनी टीकेची झोड उठवली. दरम्यान, जगभरात शिष्टमंडळ जाऊन भारतच्या मागे उभा राहण्याची विनंती केली. मात्र, एकतरी देश आपल्या बाजूने उभा राहिला आहे का? असा प्रश्न ठाकरेंनी विचारत सत्ताधाऱ्यांची कोंडी केली.


भाजपा नव्हे बोगस जनता पार्टी : दरम्यान, कॉंग्रेस नेते राहूल गांधींनी मत चोरीच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारचे ढोंग उघडे पाडताना त्यांचा बुरखा टराटरा फाडला. अशा लोकांच्या हातून देशाला वाचवायचं आहे, असं आवाहन करत उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. दरम्यान, भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यावरून सत्ताधाऱ्यांचे गरम सिंदूर थंड कोल्डिंग झाले का?, असा खरमरीत सवाल केलाय. तसेच भाजपा नव्हे बोगस जनता पार्टी आहे. प्रामाणिकपणे निवडणुका झाल्या तर भाजपा निवडून येऊच शकत नाहीत. ठाकरे यांनी यावेळी मार्गदर्शन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, बीसीसीआयचे अध्यक्ष जय शहा यांच्यासह विविध मुद्द्यांवरून केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडलं.



म्हणून देशभक्ती त्यांना कळाली नाही : देशातील सध्याचं वातावरण पाकिस्तान आणि चीनचा निषेध करायचा की नाही, याबाबत साशंकता निर्माण करणारे आहे. रशिया अफगाणिस्तानमध्ये घुसल्यावर ऑलिम्पिकवर बहिष्कार टाकला. भारत मात्र पहेलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानसोबत क्रिकेट खेळणार आहे. एकिकडं ऑपरेशन सिंदूर राबवायचा दुसरीकडं सामने खेळायचे हा प्रकार निषेधार्थ आहे. सत्ताधारी न शिकल्याचा हा परिणाम आहे. शाळेत न गेल्यामुळं चांगलं शिक्षक मिळालं नाही. परिणामी देशभक्ती त्यांना कळाली नाही, असा चिमटा त्यांनी काढला. देशातील घुसखोरीवरूनही ठाकरे यांनी हल्लाबोल केला. ते म्हणाले की, बांगलादेशच्या शेख हसीनाला आसरा दिला. भ्रष्टाचाऱ्यांनाही आसरा देत असल्यामुळं या सर्वांची कीव येते, असा टोला त्यांनी लगावला.


ढोंग आणि सोंग दोन्ही उघडे पाडले : निवडणुकीच्या काळात शिक्षकांना काम देण्यात येतात, यावरूनही ठाकरेंनी निवडणूक आयोगाला लक्ष्य केलं. शिक्षकांनी मतचोरी होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. हजेरीपट घेऊन बसायची तुम्हाला सवय असल्याने दुबार मतदान करणाऱ्यांना जाब विचारा, असं आवाहन केलं. दरम्यान, भाजपा लोकांमधून प्रामाणिकपणे महाराष्ट्रात दोन वेळा निवडून येऊच शकत नाही. त्यांनी ज्या जागा जिंकल्या तेथे मतचोरी कशी केली? हे राहुल गांधींनी उघड केलं. त्यांच्या चोरीचा मामला उघड करून त्या लोकांचा बुरखा फाडला. आता त्यांचं ढोंग आणि सोंग दोन्ही उघडे पाडले असून अशा लोकांच्या हातातून देश वाचवायचा आहे, असं म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी मतचोरीच्या मुद्द्यावरून सत्ताधाऱ्यांना डिवचलं आहे.

