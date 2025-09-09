"हद्दपार केल्याशिवाय मी थांबणार नाही"; शिर्डीत फ्लेक्स फाडल्यावरुन सुजय विखे पाटलांचा विरोधकांना इशारा
सुजय विखे पाटील यांचा फोटो असलेलं फ्लेक्स फाडण्यात आलं होतं. यावरुन सुजय विखे यांनी विरोधकांना इशारा दिलाय.
Published : September 9, 2025 at 4:26 PM IST
अहिल्यानगर : शिर्डी शहरात मध्यराञी अज्ञात व्यक्तीने माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांचे फोटो असलेले फ्लेक्स फाडले. या फलकाबरोबरच येथे लावलेल्या दुचाकी वाहनांची देखील तोडफोड केल्याची घटना घडलीय. यानंतर शिर्डीत विखे समर्थकांकडून तसेच महायुतीच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी याचा निषेध नोंदवत कृत्य करणाऱ्या व्यक्तींचा शोध घेऊन तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली. दरम्यान, यावर माजी खासदार सुजय विखे यांनी माध्यमांशी बोलताना शिर्डीतील भयमुक्त वातावरणासाठी आपण कटिबद्ध असून, अशा घटनांनी काही फरक पडणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
काय आहे नेमकं प्रकरण? : शिर्डी शहरातील लक्ष्मीनगर भागात गणेशोत्सवानिमित्त लावलेले फलक गणेश विसर्जन झाल्यानंतर मध्यरात्रीच्या सुमारास अज्ञात व्यक्तीने फाडले. अहिल्यानगर दक्षिणचे माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा फोटो असलेले हे फलक फाडले. तसंच त्याच परिसरातील काही दुचाकी वाहनांची देखील तोडफोड केली. हा प्रकार विखे समर्थक तसेच उत्तरेतील महायुतीच्या नेत्यांना समजताच त्यांनी शिर्डी पोलीस स्टेशन गाठले आणि घडलेल्या घटनेचा निषेध नोंदवत हे कृत्य करणाऱ्या व्यक्तीचा तत्काळ शोध घेऊन कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली. याप्रसंगी माजी उपनगराध्यक्ष मंगेश ञिभुवन, सुरेश आरणे, निलेश कोते, प्रतिक शेळके आदीसह लक्ष्मीनगर मधील रहिवासी, विखे समर्थक तसेच महायुतीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
भय निर्माण करणाऱ्यांना भयमुक्त करु : पक्षाच्या कार्यशाळेनिमित्त माजी खासदार सुजय विखे पाटील हे अहिल्यानगर शहरात उपस्थित होते. यावेळी माध्यमांशी बोलताना डॉ. विखे म्हणाले, "शिर्डीमध्ये गुन्हेगारांच्या विरोधात मोहीम राबवली आहे. गुन्हेगारांच्या विरोधात शासनाने सक्त भूमिका घेतली आहे. हे गुन्हेगार फक्त रात्रीतूनच हल्ला करू शकतात. त्यांना सांगू इच्छितो की, तुम्हाला हद्दपार केल्याशिवाय मी थांबणार नाही. भयमुक्त शिर्डी आणि भयमुक्त अहिल्यानगर करणार. यामध्ये लोकप्रतिनिधी जरी भय निर्माण करत असेल तर त्यालाही भयमुक्त करुन टाकू. कोणी गुंडागर्दी करणार असेल तर त्यालाही भयमुक्त करणार. तसंच या अशा छोट्या गोष्टींच्या भानगडीत लक्षही देत नाही आणि भानगडीत पडत नाही."
