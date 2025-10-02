बिहारमधील महिलांच्या खात्यावर पंतप्रधानांनी दहा-दहा हजार रुपये टाकले, शेतकऱ्यांना मदत करायला यांच्याकडं पैसे नाहीत; उद्धव ठाकरे कडाडले
शिवतीर्थावरुन उद्धव ठाकरे यांनी शिवसैनिकांना संबोधित केलं. यावेळी भरपावसात लाखो शिवसैनिक उपस्थित होते.
Published : October 2, 2025 at 7:40 PM IST|
Updated : October 2, 2025 at 7:54 PM IST
मुंबई : दसरा निमित्तानं शिवसेना-उबाठा पक्षाचा मेळावा मुंबईतील शिवतीर्थावर पार पडला. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शिवसैनिकांना संबोधित केलं. शस्त्रपूजन करुन उद्धव ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांना संबोधित केलं. यावेळी खासदार संजय राऊत, आमदार आदित्य ठाकरे, अंबादास दानवे, माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्यासह शिवसेनेचे बडे नेते या मेळाव्याला हजेरी लावली. मुसळधार पावसातही शिवसैनिक मोठ्या प्रमाणात शिवाजी पार्कात उपस्थित होते.
जनतेच्या आयुष्याचा चिखल केला : "अनेक पक्षांचं शिवसेना फोडण्याकडं लक्ष आहे. जे पळवलं ते पितळ होतं, सोन मात्र माझ्याकडं आहे. गाढवावरती कितीही शाली टाका, गाढव ते गाढवच असतं. जीवाला जीव देणारी माणसं म्हणजे माझं सोनं आहे. कमळाबाईंनी जनतेच्या आयुष्याचा चिखल केला आहे. शेतकऱयांच्या घरादाराचा चिखल झालाय. शेतकऱयांवर वाईट परिस्थिती आली आहे," असं म्हणत शेतकऱयांना मदत करण्याचं आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी शिवसैनिकांना केलं.
शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये मदत करा : "सर्व शिवसैनिकांना आवाहन करतो की शेतकऱयांना मदत करायची आहे. काहीजणांच्या आयुष्यात आपण फूल जरी फुलवलं तरी आयुष्याचं सार्थक झाल्यासारखं वाटेल. जनता संकटात आहे. त्यांना मदतीची गरज आहे. सगळे निकष बाजूला ठेवा व शेतकऱयांना 50 हजार रुपये मदत केली पाहिजे. आम्ही सर्व निकष बाजूला ठेवत कर्जमाफी केली होती," असं म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी सरकारवर टीका केली.
मतं विकत घेण्यासाठी तुमच्याकडे पैसे : "बिहारमध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर पंतप्रधान तेथील महिलांच्या खात्यावर दहा- दहा हजार रुपये टाकतात. मतं विकत घेण्यासाठी तुमच्याकडे पैसे आहेत, पण शेतकऱयांना देण्यासाठी तुमच्याकडे पैसे नाहीत. महाराष्ट्रावर तुम्ही अन्याय करत आहेत. तुम्हाला सूड घ्यायचा आहे. जीएसटी तुम्हीच लावला होता. मग आता कमी का केला? मागील आठ वर्षात तुम्ही देशाला लुटलं," असा हल्लाबोल उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर केला.
आम्ही एकत्र आलो ते एकत्र राहण्यासाठी : "मुंबई महानगरपालिका तुम्ही गहाण ठेवली आहे. बीडीडी चाळीचं भूमिपूजन मी केलं होतं. आदित्य ठाकरे आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी तिथं मेहनत घेतली. कोस्टल रोड देखील आम्हीच केला," असा दावा उद्धव ठाकरे यांनी केला. "आमचा हिंदीला विरोध नाही. मात्र, आमच्यावर हिंदी सक्ती करायची नाही. आम्ही एकत्र आलो ते एकत्र राहण्यासाठी," असं म्हणत राज ठाकरे हे बरोबर असल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं.
ठाकरेंचा दसरा मेळावा : शिवाजी पार्कात पार पडलेल्या दसरा मेळाव्यावर यंदा संपूर्णपणे ठाकरेंचं वर्चस्व पाहयला मिळालं. मुख्य स्टेजवर यंदा प्रथमच बाळासाहेबांच्या साथीनं मीनाताईंचा भव्य फोटो पाहायला मिळाला. 'विचार ठाकरेंचा, आवाज महाराष्ट्राचा' या मखळ्याखाली एका बाजूला माँसाहेब आणि बाळासाहेब तर दुसऱ्या बाजूला आदित्य आणि उद्धव ठाकरेंचे फोटो लावलेले पाहायला मिळाले. त्यामुळं शिवाजी पार्कात यंदा खऱ्या अर्थानं ठाकरेंचा दसरा मेळावा पाहायला मिळाला.
दसरा मेळव्यावर पावसाची कृपा : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांच्याकडून सालाबादप्रमाणे यंदाही शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा आयोजित केला गेला होता. पावसाच्या शक्यतेनं एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या शिवसेनेचा दसरा मेळावा गोरेगावच्या बंदिस्त सभागृहात हलवला. त्यामुळं यंदा बऱ्याच वर्षांनी पावसाच्या साथीनं शिवतिर्थावर शिवसेनेचा दसरा मेळावा पार पडला. शिवसेनेतील ऐतहासिक फुटीनंतर उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात एकनाथ शिंदे यांनी पक्षाचा स्वतंत्र दसरा मेळावा घेण्यास सुरूवात केलीय. मात्र ठाकरेंशी प्रामणिक असलेल्या शिवसौनिकांनी ठाकरेंच्या दादरच्या शिवाजी पार्कवर भर चिखलातही हजेरी लावली.
पावसातही शिवसैनिकांचा उत्साह : मैदानात ज्या ठिकाणी चिखल तिथे लाकडी फळ्या टाकण्यात आल्या, कापड टाकलं पण चिखल काही कमी झाला नाही. जिथे पाणी साचलं तिथे पाण्याचा निचरा करण्यासाठी शिवसैनिकांचे दिवसभर प्रयत्न सुरू होते. दसरा मेळावा सुरळीत पार पडावा यासाठी जबाबदारी स्थानिक आमदार-खासदार आणि मुंबईतील विभाग प्रमुखांना देण्यात आली होती.
