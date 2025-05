ETV Bharat / politics

"विधानसभेत आम्हाला यश मिळालं नाही असं बोलणारे राजकारणात..."; संजय राऊतांचा हल्लाबोल - SANJAY RAUT ON BJP AND SHIVSENA

खासदार संजय राऊत ( ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 31, 2025 at 3:04 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 3:14 PM IST 1 Min Read

जळगाव : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रमुख नेते चाचपणी करण्यासाठी बाहेर पडले आहेत. लोकसभेत काय झालं, विधानसभेत काय झालं यात न पडता आता त्याच ताकदीनं लढण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. आमचं संघटन मजबूत आहे. तुम्ही विधानसभेच्या निवडणुका कसे जिंकलात हे संपूर्ण जगानं पाहिला आहे. तुम्हाला विधानसभेत मिळालेले यश हे लोकशाही मार्गानं मिळालेलं नाही हे तुम्हाला देखील माहिती आहे. तुम्ही जिंकलात यावर लोकांचा आणि तुमचा स्वतःचा देखील विश्वास नाही. विधानसभेत आम्हाला यश मिळालं नाही असं बोलणारे राजकारणात कच्चे आहेत, असं म्हणत खासदार संजय राऊत यांनी सत्ताधाऱयांवर जोरदार टीका केली. आम्ही आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तयारी सुरू केली असल्याचंही ते यावेळी म्हणाले. भाजपावर हल्लाबोल : "शिवसेना अनेक संकटांना आणि आव्हानांना तोंड देत पुढे आली आहे. आव्हानं आम्ही शिवसेना स्थापनेपासून पेलत आलो आहोत. निवडणुका लढणं आणि जिंकणं हा एकच कार्यक्रम राजकीय पक्षांचा नसतो. शिवसेनेचा भर हा संघटनेच्या माध्यमातून लोकांच्या कल्याणासाठी काम करणं, राज्याचा विकास करणं हा आहे. निवडणुका येतात आणि जातात," असं म्हणत संजय राऊत यांनी शिवसेनेचा अजेंडा पुन्हा एकदा लोकांसमोर मांडला. "भाजपाचे लोक हे कायम निवडणुकीच्या मूडमध्ये असतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देशात काय चाललं आहे याच्याशी काही देणं घेणं नाही. सिंदूर यात्रा, रोड शो करत ते प्रत्येक राज्यात निघाले आहेत. असं काम शिवसेना कधीही करणार नाही," असा टोलाही त्यांनी भाजपा सरकारला लगावला.

