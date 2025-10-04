‘पत्नीने जाळून घेतलं की जाळलं? पुतण्याचं काय झालं?’ अनिल परबांचा आरोप; कदमांनी केली थेट सीबीआय चौकशीची मागणी
रामदास कदमांच्या बायकोने जाळून घेतलं की तिला जाळलं?, असा सवाल अनिल परब (Anil Parab) यांनी उपस्थित केला होता. याला रामदास कदमांनी (Ramdas Kadam) प्रत्युत्तर दिलंय.
Published : October 4, 2025 at 7:10 PM IST
मुंबई : गुरुवारी गोरेगाव येथील दसरा मेळाव्यात रामदास कदम यांनी ‘बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर त्यांचे पार्थिव दोन दिवस ठेवले आणि त्यांच्या बोटांचे ठसे घेण्यात आले होते’ असा आरोप उद्धव ठाकरेंवर केला होता. सोबतच उद्धव ठाकरेंची नार्को टेस्टची मागणी देखील रामदास कदमांनी केली. रामदास कदमांच्या या आरोपांवर ठाकरे गटाकडून आता टीका होत असून, आमदार अनिल परब यांनी म्हणाले, ‘उद्धव ठाकरे नार्को टेस्टसाठी तयार आहे. पण, 1993 मध्ये ज्योती रामदास कदम यांच्यासोबत काय झालं? त्यांनी स्वःताला जाळून घेतलं की त्यांना जाळलं? रामदास कदम यांच्या पुतण्यासोबत काय झालं?’ असा सवाल अनिल परब यांनी केला. अनिल परब यांच्या या आरोपानंतर रामदास कदमांचा संताप झाला असून, त्यांनी थेट सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली.
अनिल परब हे अर्धवट वकील : अनिल परब यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन रामदास कदमांच्या दसरा मेळाव्यातील आरोपांना उत्तर दिलं. याच पत्रकार परिषदेत अनिल परब यांनी रामदास कदम यांच्यावर गंभीर आरोप केले. सोबतच रामदास कदमांच्या विरोधात अब्रु नुकसानी प्रकरणी न्यायालयात जाणार असल्याचं अनिल परब यांनी म्हटलंय. अनिल परब यांनी केलेल्या आरोपांना उत्तर देताना रामदास कदम म्हणाले की, “मला वाटतं अनिल परब हे अर्धवट वकील आहेत. त्यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन त्यांच्या अज्ञानाचं प्रदर्शन केलंय. मी माझ्या भाषणात डॉक्टरांचा उल्लेख केला होता. अनिल परब हे त्या डॉक्टरांवर देखील अब्रु नुकसानीचा दावा करणार का?” असा सवाल रामदास कदम यांनी उपस्थित केलाय.
'या' प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करावी : पुढे बोलताना कदम म्हणाले की, “या प्रकरणात मी थांबलो होतो. मात्र आता मी या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करावी असं मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार आहे. बाळासाहेब ठाकरेंच्या मृत्यूपत्राबाबत आपला काही संबंध असेल तर ते न्यायालयात समोर येईल. मी 50 वर्ष मातोश्रीवर काढली आहेत. त्यामुळं याप्रकरणी स्वतः उद्धव ठाकरे यांनी बोलावं. चेले चपाटे आणि चमच्यांनी बोलू नये. बाळासाहेब गेल्यानंतर त्यांनी दाखवाव मला बोलू दिलं का? जयदेव ठाकरे यांनी त्यावेळी आक्षेप घेतला होता. तो का घेतला? याकडं लक्ष द्यावं. उद्या मी मुख्यमंत्र्यांना भेटेन आणि या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी करेन.”
पत्नीच्या प्रकरणात नार्को टेस्टसाठी मी तयार : "1993 मध्ये ज्योती रामदास कदम यांच्या सोबत काय झालं? त्यांनी स्वःताला जाळून घेतलं की त्यांना जाळलं? रामदास कदम यांच्या पुतण्यासोबत काय झालं?’ असा सवाल अनिल परब यांनी उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना रामदास कदम म्हणाले की, “माझ्या पत्नीच्या प्रकरणात नार्को टेस्टसाठी सामोरे जाण्याची माझी उद्याही तयार आहे. पण, त्यातून सिद्ध झालं नाही तर त्यातून तुम्हाला काय शिक्षा द्यायची? माझी पत्नी खेडला स्वयंपाक करत होती. तिथे 2 स्टोव्ह होते. त्यांचा भडका उडाला. त्यावेळी जसलोकमध्ये स्वतः साहेब आले होते आणि तुम्ही माझी बदनामी करताय? आमच्या कोणत्याही पुतण्याने आत्महत्या केली नाही. हा आमची बदनामी करतोय. उद्धव ठाकरे माझी बदनामी करत आहेत. ते स्वतः बोलत नाही दुसऱ्यांना सांगतात. याविरोधात मी न्यायालयात जाणार." असे रामदास कदम यांनी म्हटलं.
