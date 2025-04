ETV Bharat / politics

पवार कुटुंब पुन्हा एकत्र; कोण आहे सुनबाई ऋतुजा पाटील? - JAY PAWAR RUTUJA PATIL ENGAGEMENT

जय पवार - ऋतुजा पाटील साखरपुडानिमित्त पवार कुटुंब एकत्र ( Supriya Sule X AC )

By ETV Bharat Marathi Team Published : April 11, 2025 at 8:21 AM IST | Updated : April 11, 2025 at 8:43 AM IST 2 Min Read

पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फुटीनंतर शरद पवार आणि अजित पवार वेगळे झाले. एकत्र असलेलं पवार कुटुंब दिवाळीला देखील वेगवेगळा पाडवा साजरा करताना पाहायला मिळालं. मात्र, आता पवार कुटुंब एकत्र आलेलं पाहायला मिळालं. साखरपुड्यात ३०४ लोकांना आमंत्रित : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा धाकटा मुलगा जय पवार यांचा गुरुवारी पुण्यातील घोटावडे फाटा येथील फार्म हाऊस येथे साखरपुडा पार पडला. सोशल मीडिया कंपनी सांभाळणारे प्रवीण पाटील यांची मुलगी ऋतुजा पाटील हिच्यासोबत जय पवार यांचं लग्न पार पडणार आहे. गुरुवारी झालेल्या साखरपुड्यात ३०४ लोकांना आमंत्रित करण्यात आलं होतं. यात पवार कुटुंब तसेच इतर मान्यवरांचा सहभाग होता. यावेळी अजित पवार यांची पत्नी खासदार सुनेत्रा पवार यांनी नव्या सुनेला हळद- कुंकू लावत भेटवस्तू देत तिचं पवार कुटुंबात स्वागत केलं.

