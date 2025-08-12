ठाणे : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांच्या नेतृत्वाखाली ठाण्यात निवडणूक आयोगाच्या बोधचिन्हाची होळी करण्यात आली. यावेळी, निवडणूक आयोगाने देशातील लोकशाहीचे वाटोळे केले आहे. भाजपाने नियुक्त केलेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी आधी पक्षचोरांना आपल्या पंखाखाली घेतलं. नंतर मतांची चोरी केली, असा आरोप जितेंद्र आव्हाड यांनी केला.
ठाण्यात आंदोलन करण्यात आलं : लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी, लोकसभा निवडणुकीत निवडणूक आयोगाच्या मदतीने सत्ताधाऱ्यांनी मतचोरी केली होती, हे सप्रमाण दाखवून दिलं. तसंच, नवी दिल्ली येथे शरद पवार, मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासह सर्व विरोधकांसह राहुल गांधी यांनी आंदोलन केलं. या सर्व आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. त्याच अनुषंगाने सोमवारी (११ ऑगस्ट) ठाण्यात आंदोलन करण्यात आलं.
निवडणूक आयोगाचं जाळलं बोधचिन्ह : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या कार्यालयाबाहेर हे आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी आंदोलकांनी, "निवडणूक आयोग चोर है; वोट चोर ... गद्दी छोड; पहले लढे थे गोरो से... अब लडेंगे वोटोचोरोंसे, मुर्दाबाद, इलेक्शन कमिशन मुर्दाबाद अशा घोषणा दिल्या. तसंच, निवडणूक आयोगाचं बोधचिन्ह जाळलं.
एकाच घरात विविध जाती-धर्माचे 80 लोक : यावेळी जितेंद्र आव्हाड यांनी निवडणूक आयोगाचा चांगलाच समाचार घेतला. ते म्हणाले, "आम्ही संविधानाच्या रक्षणासाठी रस्त्यावर उतरलो आहोत. 85 वर्षांचे शरद पवार आणि मल्लिकार्जुन खरगे हे आज रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांचा हा लढा लोकशाही टिकवण्यासाठी आहे. निवडणूक आयोगाने एकाच घरात विविध जाती-धर्माचे 80 लोक रहात असल्याचं दाखवलं आहे. एका माणसाला 43 अपत्यांचा पिता दाखवलं आहे. हे शक्य आहे का? निवडणूक आयुक्त नेमताना सरन्यायाधीश, पंतप्रधान आणि विरोधी पक्ष नेते यांची समिती असावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश होते. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी सरन्यायाधीशांना बाहेर काढलं. त्यातूनच राजीव कुमार हे आयुक्त झाले अन् त्यांनी महाराष्ट्रातील सत्ताबदल घडवून पक्ष चोरांना पंखाखाली घेतलं. लोकसभा निवडणुकीत लाखो बोगस मतदार दाखवून मतदानाच्या शेवटच्या तासात 15 टक्के मतदार वाढवले. अशी टक्केवारी वाढवूनच मतचोरी केली आहे." तर या आंदोलनावेळी मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
