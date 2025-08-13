ETV Bharat / politics

सांगलीत काँग्रेसला खिंडार; पृथ्वीराज पाटील यांनी केला भाजपामध्ये प्रवेश - PRITHVIRAJ PATIL JOINS BJP

सांगली शहर काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आणि जिल्हा बँकेचे संचालक पृथ्वीराज पाटील यांनी अनेक समर्थकांसह बुधवारी भाजपामध्ये प्रवेश केलाय.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 13, 2025 at 11:12 PM IST

मुंबई : सांगली काँग्रेसची पडझड सुरू असताना, आणखी एका मोठ्या नेत्यानं काँग्रेसचा त्याग केलाय. सांगली शहर काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आणि जिल्हा बँकेचे संचालक पृथ्वीराज पाटील यांनी अनेक समर्थकांसह बुधवारी भाजपामध्ये प्रवेश केलाय. सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पृथ्वीराज पाटील यांचं पक्षात स्वागत केलं.

भाजपा नेत्यांनी घेतली होती भेट : सोमवारी सांगली दौऱ्यावर असलेले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, आमदार सुरेश खाडे यांनी पृथ्वीराज पाटील यांच्या वसंत कॉलनीतील घरी जाऊन स्नेहभोजन केलं होतं. त्याचवेळी ते भाजपात प्रवेश करतील, हे निश्चित झालं. यापूर्वी दोनवेळा त्यांचा भाजपा प्रवेश लांबला होता. या दरम्यान, काँग्रेस नेत्यांनी त्यांना थांबवण्यासाठी जोराचे प्रयत्न केले. पण, त्यांना अपयश आलं. मंत्री जयकुमार गोरे हे पाटील यांच्या भाजपा प्रवेशाबाबत आग्रही होते. भाजपा प्रवेश निश्चित झाल्यानंतर बुधवारी सकाळी पृथ्वीराज पाटील यांनी काँग्रेसच्या शहर-जिल्हाध्यक्षपदाचा आणि सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला.

कोण आहेत पृथ्वीराज पाटील? : 'बाबा' या टोपण नावानं ओळखले जाणारे पृथ्वीराज गुलाबराव पाटील हे सांगली जिल्हा काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांचे वडील गुलाबराव पाटील हे राज्यसभेचे खासदार राहिले आहेत. काँग्रेसशी निष्ठावान असलेलं घराणं, अशी त्यांची ओळख होती. पश्चिम महाराष्ट्राच्या राजकारणात पाटील कुटुंबीयांचा दबदबा होता. सहकारी चळवळ आणि शैक्षणिक क्षेत्रात त्यांचं योगदान महत्त्वपूर्ण होतं. पृथ्वीराज पाटील यांनी 2019 आणि 2024 मध्ये सांगली मतदारसंघातून विधानसभा निवडणूक लढवली. मात्र, दोन्ही वेळा त्यांना थोडक्या मतांनी पराभव स्वीकारावा लागला होता.

पृथ्वीराज पाटील यांचा योग्य सन्मान राखू - रवींद्र चव्हाण : "वर्षानुवर्षे विकासाचा ध्यास घेऊन निष्ठेनं सहकार क्षेत्रासाठी झटणाऱ्या पृथ्वीराज पाटील यांचा प्रवेश हा भाजपासाठी आनंदाचा क्षण आहे. या सर्व कार्यकर्त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वावर आणि भाजपाच्या विकास धोरणावर विश्वास ठेवून प्रवेश केला आहे. या सर्वांच्या विश्वासाला तडा जाऊ देणार नाही. तसंच सर्वांचा यथोचित सन्मान राखला जाईल," अशी प्रतिक्रिया भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी दिली.

पूर्ण ताकदीनं भाजपासाठी काम करणार - पृथ्वीराज पाटील : सांगलीच्या विकासासाठी भाजपामध्ये प्रवेश केला असल्याचं पृथ्वीराज पाटील यांनी सांगितलं. "शुद्ध मुबलक पाणीपुरवठा, ॲग्रोटेक हबमधून विकास व्हावा, कार्गो विमानतळ म्हणून मान्यता द्यावी, पर्यटन विकास आणि गुंठेवारीचा प्रश्न सोडवावा, अशा प्रमुख पाच मागण्यांचं निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केलं आहे. यापुढे पूर्ण ताकदीने भाजपासाठी काम करेन," अशी प्रतिक्रिया त्यांनी यावेळी दिली.

