आगामी मुंबई पालिका निवडणुकीबाबत राज ठाकरेंची पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा, बोगस मतदार तपासणी करण्याच्या सूचना
मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीबाबत आज मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंच्या निवासस्थानी चर्चा झाल्याची माहिती मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी दिली. वाचा, सविस्तर बातमी.
Published : October 3, 2025 at 5:44 PM IST
मुंबई –: मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुंबई शहराध्यक्षांची आणि उपाध्यक्षांची एक महत्त्वाची बैठक बोलावली होती. ही बैठक आज सकाळी ११ वाजता आज ठाकरेंच्या निवासस्थानी शिवतीर्थ येथे पार पडली. दसरा मेळाव्यात माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राज ठाकरे आपल्यासोबतच आहेत, अशी घोषणा केली होती. त्यानंतर आजच्या बैठकीत मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीबाबत चर्चा झाल्याची माहिती मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी दिली आहे.
राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांबाबत महाराष्ट्रात राजकीय हालचाली वाढल्या आहेत. त्यामुळे राज ठाकरे यांची ही बैठक अनेक अर्थांनी महत्त्वाची मानली जात आहे. दसरा मेळाव्यात उद्धव ठाकरे यांनी युतीबाबत एक मोठे विधान केले. ‘एकत्र आलोय ते एकत्र राहण्यासाठीच’ यातून उद्धव ठाकरेंनी आगामी मुंबई पालिका निवडणुकीत मनसे आणि शिवसेना (यूबीटी) एकत्र लढण्याचे संकेत दिले. त्यानंतर आज लगेचच राज ठाकरेंनी पक्षातील वरिष्ठ नेते आणि मुंबई शहराध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांशी पालिका निवडणुकीबाबत चर्चा केली. त्यामुळे आता ठाकरे बंधूंची निवडणुकीची तयारी सुरू झाल्याचं म्हटलं जात आहे.
राज ठाकरेंनी बोलावलेल्या बैठकीत उद्धव ठाकरेंसोबतच्या युतीबाबत चर्चा झाली का, असा प्रश्न मनसे नेते संदीप देशपांडे यांना विचारलं असता यांनी ‘युतीबाबतचा निर्णय राज ठाकरे जाहीर करतील’ असे त्यांना सांगितलं. “आजच्या बैठकीत आगामी पालिका निवडणुकीसाठी जे काही बीएलच वगैरे नेमायचे होते, त्याबाबत चर्चा झाली. निवडणुकीसाठी राज ठाकरेंनी आम्हाला कामं वाटून दिली आहेत. या कामाचा आढावा आज त्यांनी घेतला. आम्ही कुठे कमी पडलो, त्यावर त्यांनी मार्गदर्शन केलं. बोगस मतदार तपासणी केली पाहिजे. त्यावर काय काळजी घ्यायला हवी, यावरदेखील राज ठाकरेंनी सूचना दिल्याचं संदीप देशपांडे यांनी सांगितलं.
दोन्ही पक्षांमधील युतीच्या औपचारिक घोषणेची शक्यता- मुंबईतील महापालिका निवडणुकीसाठी शिवसेना (यूबीटी) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना त्यांच्या बालेकिल्ल्यात समान जागा वाटून घेण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. तर उर्वरित मुंबई महानगरासाठी ६०:४० चा फॉर्म्युला स्वीकारतील, असं सूत्रांनी सांगितलं. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सेना (यूबीटी) आणि त्यांचे चुलत भाऊ राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मनसे यांच्यातील युती आता केवळ औपचारिकता आहे. दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना अशा जागांच्या यादी तयार करण्यास सांगण्यात आलं आहे, असं दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी सांगितलं.
