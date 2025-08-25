ETV Bharat / politics

व्होट चोरीच्या मुद्द्यावरून ठाकरे बंधूंचं एकमत, युतीच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे?, वाचा सविस्तर

हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावर दोन ठाकरे बंधू एकत्र आले आहेत. मात्र मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत दोन ठाकरे बंधू एकत्र येणार का? यावर राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.

राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे
राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 25, 2025 at 8:24 PM IST

मुंबई : हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून 20 वर्षानंतर ठाकरे घराण्यातील दोन बंधू आणि महाराष्ट्रातील दोन मोठे नेते उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र आले. यानंतर मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत दोन ठाकरे बंधू एकत्र येणार का? दोन पक्षाची युती होणार का? यावरून राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे.

व्होट चोरीच्या मुद्द्यावरून दोन ठाकरे बंधूंचे एकमत : मध्यंतरी उद्धव ठाकरे यांच्या वाढदिवसाला राज ठाकरे यांनी मातोश्रीवरती जाऊन त्यांना शुभेच्छा दिल्या होत्या. यानंतर शिवसेना (ठाकरे) आणि मनसेतील संबंध अधिक दृढ होत आहेत. त्यामुळं आगामी पालिका निवडणुकीत युतीबाबत अधिक दाटचे संकेत दोन्हीकडून मिळत असताना, आता महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत व्होट चोरी झाल्याचा आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधीनी केलाय. त्याला महाराष्ट्रातून महाविकास आघाडीतून पाठिंबा मिळत आहे. महायुती कशी जिंकली? हे व्होट चोरीच्या माध्यमातून राहुल गांधींनी उघड पाडलं आहे. अशी टीका उद्धव ठाकरेंनी केली असताना, आता राहुल गांधींनी जे आरोप केलेत, त्याची चौकशी झाली पाहिजे, असं राज ठाकरेंनी म्हटलंय. राज ठाकरेंच्या या वक्तव्यामुळं सुरुवातीला हिंदी सक्तीवरून दोन ठाकरे बंधू एकत्र आल्यानंतर आता व्होट चोरीच्या मुद्द्यावरून ही दोन ठाकरे बंधूंचे एकमत होताना दिसत आहे. हे संकेत मनपा निवडणुकीत युतीच्या दिशेने टाकलेले आणखी एक पाऊल आहे का? याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे, याची काय आहेत कारणे पाहूयात...



राज ठाकरे नेमकं काय म्हणाले? : गेल्या कित्येक दिवसापासून राहुल गांधी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने मतं चोरली, असा आरोप करत आहे. संध्याकाळी पाचनंतर अचानक मतदान कसे वाढले? असा सवाल त्यांनी निवडणूक आयोगाला विचारला. यावर राजकीय वातावरण तापलं असताना राहुल गांधींनी व्होट चोरीचा आरोप केला. त्याची चौकशी व्हावी असं राज ठाकरेंनी म्हटलंय. तसेच आपण लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाका याची जागतिक बातमी होईल, यासाठी आपण शरद पवार, ममता बॅनर्जी, सोनिया गांधी यांना भेटलो होतो. मात्र कोणीही निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला नाही. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीत अनापेक्षित असा निकाल लागला. भाजपाला 132 जागा मिळाल्या. शिंदेंच्या सेनेला 56 जागा, आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला 42 जागा मिळाल्या. महायुतीला एकूण 232 जागा मिळाल्या. एवढं बहुमत मिळूनही त्यांचा विजयी जल्लोष कुठेही दिसला नाही. त्यामुळं राहुल गांधींनी मतांची चोरी झाली हे प्रकरण बाहेर काढलं आहे, त्याची चौकशी व्हावी, असं राज ठाकरेंनी म्हटलं आहे.



युतीचे संकेत? : राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून 20 वर्षानंतर राजकीय व्यासपीठावर आले. त्यावेळी अनेक राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील दिग्गज देखील मुंबईतील कार्यक्रमात उपस्थित होते. यानंतर मनसे-शिवसेना (ठाकरे) यांच्या पक्षाकडून दोन भाऊ एकत्र यावेत. महापालिका निवडणुकीत युती व्हावे असं म्हणत आहेत. तसेच या दोन भावांनी एकत्र यावे, अशी मराठी माणसाशी देखील इच्छा आहे. यासाठी दोन्हीकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळताना दिसतोय. दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांच्या वाढदिवसाला राज ठाकरे यांनी स्वतः मातोश्रीवरती जाऊन उद्धव ठाकरे यांना शुभेच्छा दिल्या होत्या. तर आता राज ठाकरे यांच्या घरी दीड दिवसाचा गणपती असतो. याला उद्धव ठाकरे येणार आहेत का? किंवा त्यांना आमंत्रण दिलं आहे का? असा प्रश्न राज ठाकरेंचे सुपुत्र अमित ठाकरेंना विचारलं असता, सरप्राईज असेल... सरप्राईज असेल... एवढेच उत्तर अमित ठाकरे यांनी दिलं. तथापि सुरुवातीला हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून एकत्र आलेले दोन भाऊ आता व्होट चोरीच्या मुद्द्यावरूनही दोघांचे एकमत झालेले आहे. परिणामी दोन भावांचे युतीच्या दिशेने हे एक टाकलेले भक्कम पाऊल असल्याचं बोललं जात आहे. दोन्ही ठाकरे बंधूंचे अनेक मुद्द्यावर विचार जुळत आहेत आणि एकमत होत असल्यामुळं आगामी पालिका निवडणुकीत युती होण्याचेच हे संकेत असल्याचंही राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु आहे.



तोपर्यंत काही बोलता येणार नाही : एकीकडं दोन ठाकरे बंधू हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून एकत्र आले असले तरी आणि आता राहुल गांधी यांनी केलेल्या व्होट चोरीच्या आरोपावरून राज ठाकरेंनी चौकशी झाली पाहिजे असं म्हटलं असलं तरी, राज ठाकरेंनी नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्यामुळं कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. तर दुसरीकडं लगेचच त्यांचे पुत्र अमित ठाकरेंनी आशिष शेलार यांची भेट घेतली आहे. त्यामुळं वरवर जरी राज ठाकरे उद्धव ठाकरेंसोबत युती करतील असं वाटत असतं तरी, त्यांची अनेक वेळा भूमिका बदलली आहे. त्यामुळं ते युती करतील की नाही हा एक प्रश्नच आहे. असं 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना राजकीय विश्लेषक जयंत माईणकर यांनी सांगितलं.

राज हे उद्धव ठाकरेंसोबत युती करतील का? : 2006 नंतर दोन ठाकरे बंधू हिंदीच्या सक्तीवरुन एकत्र आले. यानंतर ठाकरेंची सेना आणि मनसेमधील कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचं वातावरण होतं. पण पार्किंग आणि वाहतूक कोंडीसारख्या छोट्या मुद्द्यावर राज ठाकरेंनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यामुळं पुन्हा एकदा राज ठाकरेंच्या भूमिकेबद्दल साशंकता व्यक्त केली जात आहे. राज ठाकरे हे वारंवार भूमिका बदलतात. अशा परिस्थितीत राज हे उद्धव ठाकरेंसोबत युती करतील का? याबाबत संशय व्यक्त केली जात आहे. राज यांची वारंवार राजकीय भूमिका बदलणं हे सातत्यानं दिसून आलं आहे. त्यांची सर्वात वादग्रस्त भूमिका 2019 रोजी राहिलेली आहे. 'लाव रे तो व्हिडिओ...' च्या माध्यमातून मोदी-शहांवर राज यांनी प्रहार केला आणि त्यानंतर लगेचच मोदींना पाठिंबा दिला. त्यामुळं राज ठाकरे हे जोपर्यंत उद्धव ठाकरेंसोबत युती झाल्याची घोषणा करत नाहीत. तोपर्यंत त्यांनी कुठलेही वक्तव्य केलं तर युतीच्या दिशेने टाकलेले एक पुढचे पाऊल आहे, असं म्हणणं धाडसाचं होईल, असं राजकीय विश्लेषक जयंत माईणकर यांनी सांगितलं.

