वरिष्ठांची मर्जी राखायला नेते कशी बदलतात भूमिका? वाचा स्पेशल रिपोर्ट... - AHILYANAGAR MEDICAL COLLEGE

अहिल्यानगर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय होण्याआधीच राजकीय वाद ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 30, 2025 at 7:31 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 7:58 PM IST 3 Min Read

अहिल्यानगर : जिल्ह्यामध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला मंजुरी मिळाल्यानंतर या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या श्रेयवादानंतर आता आपल्याच तालुक्यामध्ये महाविद्यालय होण्यासाठी अनेक राजकीय पुढाऱ्यांनी सरकारकडं निवेदन देवून मागणी नोंदवली आहे. तत्पूर्वी हे शासकीय महाविद्यालय प्राथमिक तत्वावर शिर्डी येथे सुरू होणार असल्याची चर्चा सुरू असतानाच शासनानं प्रायोगिक तत्वावर जिल्हा रुग्णालयात हे महाविद्यालय सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे सध्या तरी हे महाविद्यालय जिल्हा रुग्णालयात सुरू होईल, अशी चिन्हे दिसत आहेत. निलेश लंकेंनी बदलली भूमिका : या महाविद्यालयाच्या जागेवरून आता खासदार निलेश लंकेंची दुटप्पी भूमिका दिसून येत आहे. शिर्डीच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाला विरोध करायचा आणि स्वपक्षातील नेत्यानं मतदारसंघात महाविद्यालयाची मागणी केल्यास त्या भूमिकेला समर्थन द्यायचं, असं खासदार निलेश लंके यांच्या मनात सुरू आहे. खासदार निलेश लंके यांच्या या भूमिकेची नगर जिल्ह्यामध्ये चांगलीच उलट सुलट चर्चा रंगू लागली आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील, निलेश लंके, सुजय विखे पाटील यांच्या प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter) शहरासाठी वेळप्रसंगी आंदोलन उभे करू : अहिल्यानगर दक्षिण लोकसभेचे खासदार निलेश लंके यांनी काही दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेवून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय अहिल्यानगर शहराच्या लगतच व्हावे, अशी मागणी केली होती. त्यावेळी शहराजवळील उपलब्ध जागा महाविद्यालयासाठी देखील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. त्यानंतर पत्रकार परिषद घेत खासदार निलेश लंके यांनी शासकीय महाविद्यालय शहराजवळ करण्याची मागणी करत शिर्डी येथील वैद्यकीय महाविद्यालयाला अप्रत्यक्ष विरोध दर्शवला होता. वैद्यकीय महाविद्यालय शहराच्या बाहेर गेले तर वेळप्रसंगी आंदोलन हाती घेऊ, पण शासकीय महाविद्यालय शहरातच होणार, असे खासदार निलेश लंके यांनी पत्रकार परिषदेत ठामपणे सांगितलं होतं. विखेंचा लंकेंना टोला : पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना महाविद्यालयाच्या जागेच्या वादाबाबत पत्रकार परिषदेत विचारलं असता त्यांनी "वैद्यकीय महाविद्यालय अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी मंजूर झालं आहे. ते उत्तर किंवा दक्षिण असं मंजूर झालं नाही. काही लोकांना आता काम शिल्लक राहिलं नाही त्यामुळं असं काही सुचत असतं," असा टोला लगावला. "वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी सरकारने एक समिती नेमली असून जिल्हाधिकारी स्तरावर महाविद्यालयासाठी जागेची पाहणी सुरू आहे. त्याबाबतचा अहवाल लवकरच शासनाकडे जाईल," असे देखील यावेळी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितलं.

निलेश लंके यांनी घेतली होती जिल्हाधिकाऱयांची भेट (ETV Bharat Reporter) रोहित पवारांच्या भूमिकेला लंकेंचं समर्थन : याच दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते व कर्जत जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री व वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांना भेटून अहिल्यानगरचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय कर्जत, जामखेडमध्ये करण्याची विनंती केली होती. जिल्ह्यासाठी मंजूर झालेले शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी नगर शहरात पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याचे सांगत हे महाविद्यालय कर्जत किंवा जामखेड तालुक्यांमध्ये करण्याची मागणी केली आहे. यावर मुख्यमंत्र्यांनी अर्थमंत्री, पालकमंत्री, वैद्यकीयमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ, असे सांगितल्याचे रोहित पवार यांनी आपल्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रसिद्ध केले आहे. निलेश लंकेंची भूमिका : यावर निलेश लंके यांना विचारलं असता त्यांनी रोहित पवारांच्या भूमिकेचे समर्थन करत त्यांनी ही भूमिका योग्य असल्याचं सांगून टाकलं. तर शेवटी बोलताना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नगर शहरात व्हावे यासाठी मी आग्रही असून ते होणारच, असं देखील ठामपणे सांगितलं. त्यामुळं लंके यांची महाविद्यालयाच्या जागेबाबत ठाम भूमिका काय आहे हे अद्यापही संभ्रमात दिसून येत आहे. माध्यमांशी बोलताना खासदार निलेश लंके म्हणाले की, "माझ्या डोळ्यासमोर नगर दक्षिण लोकसभा मतदारसंघाचे चित्र असते. तसंच रोहित पवार हे कर्जत, जामखेडमधून विधानसभेला निवडून आलेले आहेत. त्यांच्या दृष्टीक्षेपात त्यांचा मतदारसंघ आहे. त्यामुळे त्यांची भूमिका योग्य आहे. पहिल्यांदाच जिल्ह्यात होत असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालय हे आपल्याच मतदारसंघात व्हावे अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. माझीही दक्षिण लोकसभा मतदारसंघातच वैद्यकीय महाविद्यालय व्हावे अशी भूमिका आहे. त्यामुळे त्यांचीही मागणी योग्य असून आमच्यात कुठलाही मतभेद नाही." पुढं बोलताना ते म्हणाले, "उत्तर-दक्षिण अशी माझी भूमिका नसून महाविद्यालय हे जिल्हा रुग्णालयाच्या लगत असावे असा शासन निर्णय देखील आहे. शहर प्रगतीपथावर जायचे असेल तर सर्व प्रकारच्या सुखसुविधा येथे आणल्या पाहिजे ही माझी भूमिका आहे. आणि नगर शहरासाठी मी स्वतः आग्रही आहे आणि ते होणारच आहे." रोहित पवार यांनी घेतली होती मुख्यमंत्र्यांची भेट (ETV Bharat Reporter) प्रत्येक तालुक्यात एक महाविद्यालय द्या - सुजय विखे : माजी खासदार सुजय विखे यांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाबाबत सुरू असलेल्या वादावर माध्यमांनी प्रश्न विचारला असता त्यांनी एका वाक्यात उत्तर देत लंके व पवारांना अप्रत्यक्ष टोला लगावला आहे. त्यांनी प्रत्येक तालुक्यात महाविद्यालय करून टाका, असा उपरोधक टोला लगावला. वादाच्या भोवऱ्यात अडकलं : खासदार निलेश लंके यांच्या अचानक बदललेल्या भूमिकेनं संभ्रमाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. एकीकडं शिर्डीच्या महाविद्यालयाला विरोध करायचा, त्याचप्रमाणं इतर तालुक्यातील आमदारांनी केलेल्या मागणी संदर्भात त्यांच्याशी बोलून समन्वय साधून महाविद्यालय शहरात करण्याची भाषा करायची. मात्र, स्वपक्षातल्या नेत्यानी मागणी केल्यास त्या भूमिकेला समर्थन करायचं, अशी दुहेरी भूमिका खासदार लंके यांची सध्या दिसून येत आहे. त्यामुळं शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय पूर्णत्वास येण्याच्या अगोदरच श्रेयवाद आणि जागेच्या प्रश्नावरून ते वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे सध्यातरी दिसत आहे. हेही वाचा - शुभांगी लोखंडे बनली दारोदारी जाऊन सुया-फणी विकणाऱ्या वैदू समाजातील पहिली महिला डॉक्टर

Last Updated : May 30, 2025 at 7:58 PM IST