पुणे : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला यश आलं आहे. सरकारने हैदराबाद गॅझेट मंजूर केलं असून तसा जीआर काढला आहे. यावर आता विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. याबाबत ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांना विचारलं असता ते म्हणाले, "राज्य सरकारने जो जीआर पारीत केला आहे तो जीआर आरक्षणाची संरचना उद्ध्वस्त करणारा आहे. मनोज जरांगे पाटील म्हणत होते की आम्हाला सरसकट आरक्षण पाहिजे. ते शब्द जरी शासनाने जीआर मधून वगळले असले तरी, नवीन शब्द आणून त्यांची मागणी एका प्रकारे मान्य केली आहे. हा जीआर संविधान विरोधी आहे. तसंच वेगवेगळ्या न्यायालयांच्या निर्णयाच अवमान करणार असून हा जीआर ओबीसी आरक्षण उद्ध्वस्त करणारा आहे."
बारामतीपासून आंदोलन सुरू करणार : लक्ष्मण हाके पुढे म्हणाले, "या सगळ्यांना मुख्यमंत्री बळी पडले आहेत. शरद पवारांनी आंदोलन उभं करण्याचं कामं केलं आणि रोहित पवारांचे आयटी सेल हे आंदोलन चालावत होते. मराठा आणि कुणबी हे वेगळे आहेत हे कोर्टानं सांगितलं आहे. मुख्यमंत्री खोटं बोलत आहेत. उपसमितीने जीआर कुणाच्या सांगण्यावरून काढला हे आम्हाला सांगावं. तसंच उपसमिती मुळात पक्षपाती आहे. या विरोधात आता आम्हाला रस्त्यावर उतरावं लागणार आहे. ओबीसी नव्हे तर एसटी आणि एनटी आरक्षणाला देखील यामुळं धक्का लागला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी बेकायदा काम केलय. त्यांच्यावर देखील बहिष्कार टाकावा लागणार. मंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी बोलणं झालं आहे.आम्ही कोर्टात जाणार आहोत आणि 5 तारखेपासून बारामतीपासून आंदोलन सुरू करणार आहोत."
मराठा आरक्षणाचं आंदोलन थांबतय न थांबतय तोपर्यंत आता ओबीसी आरक्षणाचे हाकारे ऐकू येऊ लागले आहेत. मंत्री छगन भुजबळ यांनी आजच्या कॅबिनेट बैठकीला दांडी मारली. त्यामुळे हे प्रकरण पुढील काळात तापणार अशीच चिन्ह दिसत आहेत.
