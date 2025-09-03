ETV Bharat / politics

मराठा आरक्षणाच्या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षण उद्ध्वस्त; लक्ष्मण हाके यांनी व्यक्त केला संताप - LAXMAN HAKE

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटलांनी सुरू केलेल्या उपोषणाला यश मिळालं आहे. यावर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे.

Laxman Hake
लक्ष्मण हाके (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 3, 2025 at 5:42 PM IST

1 Min Read

पुणे : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला यश आलं आहे. सरकारने हैदराबाद गॅझेट मंजूर केलं असून तसा जीआर काढला आहे. यावर आता विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. याबाबत ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांना विचारलं असता ते म्हणाले, "राज्य सरकारने जो जीआर पारीत केला आहे तो जीआर आरक्षणाची संरचना उद्ध्वस्त करणारा आहे. मनोज जरांगे पाटील म्हणत होते की आम्हाला सरसकट आरक्षण पाहिजे. ते शब्द जरी शासनाने जीआर मधून वगळले असले तरी, नवीन शब्द आणून त्यांची मागणी एका प्रकारे मान्य केली आहे. हा जीआर संविधान विरोधी आहे. तसंच वेगवेगळ्या न्यायालयांच्या निर्णयाच अवमान करणार असून हा जीआर ओबीसी आरक्षण उद्ध्वस्त करणारा आहे."


बारामतीपासून आंदोलन सुरू करणार : लक्ष्मण हाके पुढे म्हणाले, "या सगळ्यांना मुख्यमंत्री बळी पडले आहेत. शरद पवारांनी आंदोलन उभं करण्याचं कामं केलं आणि रोहित पवारांचे आयटी सेल हे आंदोलन चालावत होते. मराठा आणि कुणबी हे वेगळे आहेत हे कोर्टानं सांगितलं आहे. मुख्यमंत्री खोटं बोलत आहेत. उपसमितीने जीआर कुणाच्या सांगण्यावरून काढला हे आम्हाला सांगावं. तसंच उपसमिती मुळात पक्षपाती आहे. या विरोधात आता आम्हाला रस्त्यावर उतरावं लागणार आहे. ओबीसी नव्हे तर एसटी आणि एनटी आरक्षणाला देखील यामुळं धक्का लागला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी बेकायदा काम केलय. त्यांच्यावर देखील बहिष्कार टाकावा लागणार. मंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी बोलणं झालं आहे.आम्ही कोर्टात जाणार आहोत आणि 5 तारखेपासून बारामतीपासून आंदोलन सुरू करणार आहोत."

प्रतिक्रिया देताना लक्ष्मण हाके (ETV Bharat Reporter)

मराठा आरक्षणाचं आंदोलन थांबतय न थांबतय तोपर्यंत आता ओबीसी आरक्षणाचे हाकारे ऐकू येऊ लागले आहेत. मंत्री छगन भुजबळ यांनी आजच्या कॅबिनेट बैठकीला दांडी मारली. त्यामुळे हे प्रकरण पुढील काळात तापणार अशीच चिन्ह दिसत आहेत.

हेही वाचा -

  1. मराठा आंदोलनाला यश, मनोज जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडलं! आझाद मैदानात विजयी जल्लोष
  2. हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीला मान्यता, मनोज जरांगे पाटलांच्या 'या' मागण्या मान्य; मराठा आंदोलकांकडून जल्लोष

पुणे : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला यश आलं आहे. सरकारने हैदराबाद गॅझेट मंजूर केलं असून तसा जीआर काढला आहे. यावर आता विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. याबाबत ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांना विचारलं असता ते म्हणाले, "राज्य सरकारने जो जीआर पारीत केला आहे तो जीआर आरक्षणाची संरचना उद्ध्वस्त करणारा आहे. मनोज जरांगे पाटील म्हणत होते की आम्हाला सरसकट आरक्षण पाहिजे. ते शब्द जरी शासनाने जीआर मधून वगळले असले तरी, नवीन शब्द आणून त्यांची मागणी एका प्रकारे मान्य केली आहे. हा जीआर संविधान विरोधी आहे. तसंच वेगवेगळ्या न्यायालयांच्या निर्णयाच अवमान करणार असून हा जीआर ओबीसी आरक्षण उद्ध्वस्त करणारा आहे."


बारामतीपासून आंदोलन सुरू करणार : लक्ष्मण हाके पुढे म्हणाले, "या सगळ्यांना मुख्यमंत्री बळी पडले आहेत. शरद पवारांनी आंदोलन उभं करण्याचं कामं केलं आणि रोहित पवारांचे आयटी सेल हे आंदोलन चालावत होते. मराठा आणि कुणबी हे वेगळे आहेत हे कोर्टानं सांगितलं आहे. मुख्यमंत्री खोटं बोलत आहेत. उपसमितीने जीआर कुणाच्या सांगण्यावरून काढला हे आम्हाला सांगावं. तसंच उपसमिती मुळात पक्षपाती आहे. या विरोधात आता आम्हाला रस्त्यावर उतरावं लागणार आहे. ओबीसी नव्हे तर एसटी आणि एनटी आरक्षणाला देखील यामुळं धक्का लागला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी बेकायदा काम केलय. त्यांच्यावर देखील बहिष्कार टाकावा लागणार. मंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी बोलणं झालं आहे.आम्ही कोर्टात जाणार आहोत आणि 5 तारखेपासून बारामतीपासून आंदोलन सुरू करणार आहोत."

प्रतिक्रिया देताना लक्ष्मण हाके (ETV Bharat Reporter)

मराठा आरक्षणाचं आंदोलन थांबतय न थांबतय तोपर्यंत आता ओबीसी आरक्षणाचे हाकारे ऐकू येऊ लागले आहेत. मंत्री छगन भुजबळ यांनी आजच्या कॅबिनेट बैठकीला दांडी मारली. त्यामुळे हे प्रकरण पुढील काळात तापणार अशीच चिन्ह दिसत आहेत.

हेही वाचा -

  1. मराठा आंदोलनाला यश, मनोज जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडलं! आझाद मैदानात विजयी जल्लोष
  2. हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीला मान्यता, मनोज जरांगे पाटलांच्या 'या' मागण्या मान्य; मराठा आंदोलकांकडून जल्लोष

For All Latest Updates

TAGGED:

लक्ष्मण हाकेOBC LEADER LAXMAN HAKEMARATHA RESERVATIONMANOJ JARANGE PATILLAXMAN HAKE

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.