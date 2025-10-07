ETV Bharat / politics

हसन मुश्रीफ यांच्या बालेकिल्लात भाजपाचा शिरकाव; पक्षप्रवेशानंतर मंत्री चंद्रकांतदादांनी केला मोठा दावा

मुरगुडचे माजी नगराध्यक्ष व शेतकरी संघाचे माजी अध्यक्ष प्रवीणसिंह पाटील यांनी कार्यकर्त्यांसह भाजपात प्रवेश केला आहे. राष्ट्रवादीसाठी हा मोठा धक्का मानला जातोय.

Pravinsingh Patil joins bjp
प्रवीणसिंह पाटील यांचा भाजपा प्रवेश (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 7, 2025 at 11:32 PM IST

2 Min Read
कोल्हापूर : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्ष जोमाने तयारीला लागले आहेत. प्रत्येक पक्षात कार्यकर्त्यांचे पक्षप्रवेश होत आहेत. त्यातच कोल्हापुरातील राजकीय विद्यापीठ समजल्या जाणाऱ्या कागल तालुक्यातील मोठी राजकीय घडामोड घडली आहे. तालुक्यातील मुरगुडचे माजी नगराध्यक्ष व शेतकरी संघाचे माजी अध्यक्ष प्रवीणसिंह पाटील यांनी कार्यकर्त्यांसह भाजपात प्रवेश केला आहे. मुंबईत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या पक्षप्रवेशामुळे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफांच्या गटाला तालुक्यात मोठा धक्का लागल्याचे सांगितले जात आहे.

...म्हणून राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी दिली : प्रवीणसिंह पाटील यांनी याआधी 50 वर्षांहून अधिक काळ मुरगुड तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत काम केले आहे. सध्या ते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे खंदे कार्यकर्ते होते. परंतु, वैयक्तिक आणि राजकीय कारणास्तव त्यांनी राष्ट्रवादीला दिलेली साथ सोडत भाजपात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. वरिष्ठ नेतृत्वाकडून प्रशासकीय दुर्लक्ष आणि कार्यकर्त्यांबाबत असंबंधामुळे हा निर्णय घेणे भाग पडल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. तसेच, होणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पाहता हा पक्षप्रवेश प्रभावी ठरणार असल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.

भाजपाची सत्ता मजबूत होईल : उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी बोलताना सांगितले की, "प्रवीणसिंह पाटील यांच्या पक्षप्रवेशामुळे भाजपाला कागल तालुक्यात मोठा बळकट पाया मिळाला आहे. आगामी निवडणुकीत भाजपाचा प्रभाव वाढेल आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपाची सत्ता मजबूत होईल." भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनीही या पक्षप्रवेशाचे स्वागत करत, "नवीन नेतृत्वाच्या माध्यमातून भाजपा कागल परिसरात अधिक मजबूत होईल," असे म्हटले आहे.

राष्ट्रवादीला मोठा धक्का : नुकत्याच जाहीर झालेल्या नगरपालिकेच्या आरक्षणामध्ये मुरगूड नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपदासाठी सर्वसाधारण महिला आरक्षण पडले आहे. त्यात मुरगूडचे माजी नगराध्यक्षपद सांभाळलेल्या प्रवीणसिंह पाटील यांच्या भाजपा प्रवेशामुळे राष्ट्रवादीला मोठा धक्का बसणार आहे. प्रवीणसिंह पाटील तसेच त्यांच्या समर्थकांच्या रुपात भाजपाने स्थानिक स्तरावर आपली ताकद वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे येत्या निवडणुकांमध्ये याचा मोठा परिणाम दिसून येण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, या राजकीय घडामोडी कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजकीय वातावरणात नवे वळण आणणार आहेत. ज्यामध्ये महायुतीतच भाजपा आणि राष्ट्रवादी यांच्यातील स्पर्धा अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

