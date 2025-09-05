ETV Bharat / politics

देवेंद्र फडणवीसांनी मराठा समाजाला दुसऱ्यांदा आरक्षण दिलं, पहिलं आरक्षण उद्धव ठाकरेंना टिकवता आलं नाही; मंत्री शिवेंद्रराजे भोसलेंची टीका - MARATHA RESERVATION

देवेंद्र फडणवीसांनी दिलेलं पहिलं आरक्षण उद्धव ठाकरे यांना का टिकवता आलं नाही? असा सवाल करत मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी संजय राऊत यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिलं.

Minister Shivendraraje Bhosale on maratha reservation
मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 5, 2025 at 12:23 AM IST

सातारा : खासदार संजय राऊत हे विचारवंत आहेत. सुरूवातीला त्यांनी पुरावे मागितले. तसंच मी आणि उदयनराजेंनी उपोषणाला बसण्याची मागणी केली. टीका आणि आरोप करणं सोपं असतं. तुमच्या सरकारच्या काळात काही केलं नाही, दिलं नाही. देवेंद्र फडणवीसांनी जे आरक्षण दिलं होतं, ते तुमच्या नेत्याच्या काळात का टिकलं नाही? याचं आधी उत्तर द्या, असा खोचक टोला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी खा. राऊत यांना लगावला.

मराठ्यांसाठी काही तरी करून दाखवा : मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानावर उपोषण सुरू केलं होतं. पाचव्या दिवशी सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू केल्यानंतर जरांगे पाटील यांनी आंदोलन थांबवलं. तसेच महिनाभरात सातारा गॅझेटवर निर्णय घेऊ, असं शिवेंद्रराजेंनी यावेळी सांगितलं. आरक्षणाच्या लढ्याला यश आल्याबद्दल मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांचा गुरुवारी साताऱ्यातील पोवई नाक्यावर जंगी सत्कार करण्यात आला. यावेळी माध्यमांशी बोलताना 'मराठा समाजासाठी काहीतरी करून दाखवा', असा टोला त्यांनी खासदार संजय राऊत यांना लगावला.

उद्धव ठाकरेंना आरक्षण टिकवता आलं नाही : मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्यांदा मराठा समाजाला आरक्षण दिलं होतं. मात्र, दुर्दैवाने 2019 साली भाजपाचे सरकार येऊ शकलं नाही. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या शिवसेना नेतृत्वाला मराठा आरक्षण कोर्टात टिकवता आलं नाही. मी आणि उदयनराजे उपोषणाला बसल्यामुळे निर्णय होणार असता तर जरांगे-पाटलांना उपोषणाला बसावं लागलं असतं का? असा सवालही त्यांनी खा. राऊत यांना केला.

उरलेली शिवसेना मराठी माणसासाठी काय करते? : शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठी माणसांच्या अस्मितेसाठी शिवसेना स्थापन केली होती. मात्र, उरलेली शिवसेना आज मराठी माणसासाठी काही करताना दिसत नसल्याची खोचक टीका मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी केली.

