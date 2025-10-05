आदिती तटकरे-भरत गोगावले संघर्ष पुन्हा चव्हाट्यावर; भरतशेठ म्हणाले, "किती येतील आणि जातील"
रायगडच्या राजकारणात तटकरे-गोगावले यांच्यातील संघर्ष आता उघडपणे समोर येत असून, आगामी काळात हा वाद आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
Published : October 5, 2025 at 7:31 PM IST
रायगड : रायगड जिल्ह्यातील राजकारण पुन्हा एकदा तापले आहे. पालकमंत्री पद आणि अलीकडील कार्यक्रमांवरून मंत्री भरत गोगावले आणि मंत्री आदिती तटकरे यांच्यातील मतभेद उघडपणे समोर येत आहेत. भरत गोगावले यांनी केलेल्या आरोपांना तटकरे यांनीही उत्तर दिलंय. या सर्व आरोपांना उत्तर देण्यास आमचे पदाधिकारी सक्षम आहेत. मी या लहान गोष्टींकडं लक्ष देत नाही, असं प्रत्युत्तर तटकरे यांनी दिलं.
तटकरे यांना अप्रत्यक्ष सल्ला : रोह्यानंतर माणगाव आणि इंदापूर येथे झालेल्या बायपासच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात राष्ट्रवादीच्या वतीने मंत्री भरत गोगावले यांना डावलण्यात आले. या संदर्भात बोलताना मंत्री गोगावले म्हणाले, “आमचे नेते वाट पाहत आहेत, आम्हीही वाट पाहतोय की कधी आम्हाला बोलवताहेत. नेतेमंडळींना विचारविनिमय करू द्या, आज नाही उद्या होऊन जाईल. आम्ही कोणावर अवलंबून नाही. किती येतील आणि जातील, पण एक दिवस लोकांनी यांना डावललं नाही म्हणजे झाल.” असं म्हणत त्यांनी तटकरे यांना अप्रत्यक्ष सल्ला दिला.
जाब विचारला : दरम्यान, मंत्री आदिती तटकरे यांच्यावरही टीकेचे सत्र सुरूच आहे. कोकणात पूरस्थिती गंभीर असताना, मंत्री आदिती तटकरे गरबा कार्यक्रमात सहभागी झाल्याबद्दल शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख प्रमोद घोसाळकर यांनी त्यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. “मंत्री भरत गोगावले पूरग्रस्त भागात दौरे करून मदत वाटप करत होते, तर तटकरे मात्र गरब्यात नाचत होत्या. संवेदनशील असायला हवे,” अशी टीका करत त्यांनी आदिती तटकरे यांना जाब विचारला आहे.
